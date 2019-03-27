上司在辦公室裏「放臭屁」算是職場霸凌嗎？

Image copyright iStock Image caption 澳大利亞最高法庭審理一宗「臭屁霸凌案」

澳大利亞最高法庭正在審理一宗很不同尋常的「霸凌」案：有人狀告上司每天放臭屁，用這樣的方式逼他離職。

56歲的大衛·辛斯特（David Hingst）狀告前上司克里格·蕭特（Greg Short）朝自己「撅起屁股放屁」，最多的時候每天高達6次。

2018年，他控告自己的前僱主，要求公司賠償180萬澳元（約130萬美元），不過維多利亞州法庭認為欺凌行為並不成立。

辛斯特說，上司每天的連番臭屁給他造成「巨大的心理壓力」。

「放完就走」

居住在墨爾本的辛斯特在2017年向法庭提出訴狀，要求他當時任職的建築工程公司賠償，但是法庭在2018年4月裁定欺凌行為並不成立。

辛斯特提出上訴，澳大利亞最高法庭在周一（3月25日）展開了聆訊。

辛斯特向澳大利亞聯合通訊社（APP）表示，「我上班時臉對著牆坐，他就會進到既沒有窗戶也很小的辦公室，站在我身後放屁，放完就走。他一天要這麼做5、6次。」

2018年，在案件原審過程中，辛斯特的上司蕭特解釋稱，他不記得在辛斯特旁邊放屁，不過「可能也有那麼一、兩次」。

但是他否認放屁是為了「故意製造壓力或騷擾」辛斯特。

法庭上，辛斯特稱蕭特是「臭屁先生」，還曾向蕭特噴除臭劑。

澳大利亞新聞網站報道稱，辛斯特堅持認為，肖特這麼做的目的是要讓他離職陰謀的一部分。他說自己在建築工程公司工作被帶來了心理傷害。在最初的庭審中，辛斯特還向法庭表示，肖特對自己的工作表現曾出言不遜，還打過電話欺凌，在電話裏罵自己是「白癡」。

案件被否後，辛斯特說沒有得到公正的審判，法官對他有偏見。

不過周一，最高法庭的法官說，初審庭法官顯示了「非凡的自由度」。法官向辛斯特表示「我留下的一個很深印象是，你已經被給了所有的機會來證明自己的案子。」

澳大利亞最高法庭將在周五宣佈本案的裁決。