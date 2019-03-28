人際交流：7個技巧教你與他人更好相處

Image copyright Getty Images Image caption 跟人說話，最重要的是好好聽，它有助於你理解別人。

每個人都會說話，但說話有什麼技巧？這個問題聽起來很簡單，但其實學問巨大。

表達同樣的意思，有些人的話聽起來讓人更舒服和更容易接受，另外一些人則相反。這些都和我們談話和傾聽的技巧有關。

英國作家羅森對此進行了專門研究，希望從中總結出一些技巧，以便幫助人們改善交流技能、提升人際關係。

擁有一流的談話技巧無論在哪裏都能派上用場。羅森和另外兩位作者埃迪和彼得一起合寫了一本新書叫The Talking Revolution（談話革命）。

他們總結出七個談話技巧，教人如何掌握更佳談話敲門。

1. 要想被人理解先試圖去理解別人

Image copyright Getty Images Image caption 在談話中先試圖去理解別人。

我們許多人都有這樣的體會：在跟人說話時，很難從「傳送模式」轉成「接收模式」，問題就出在這裏。

曾撰寫過《高效人士的七個習慣》一書作者柯維（The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey）說，「我們應該在尋求被理解之前先去理解別人」，也就是說首先是好好地傾聽。

在你開始發表意見或是挑剔別人的觀點之前，重要的是先徹底理解對方的想法，充分理解他們所說的話。

2. 讓對方明白你理解

Image copyright Getty Images Image caption 我們與人交流是尋求被理解，所以先好好聽，表明你理解了對方的話。

一旦你弄清了對方的見解，要向對方顯示你聽到了，並且明白他們的意圖。

你可以用「正是」或者「你說的再清楚不過了」這樣的話，讓說話人明白你絶對理解對方的意思。

一旦說話人知道你的確明白他們的意思後，你可以給對方提出一些建議，或是挑戰對方所說的話或觀點。但不要在人家話還沒有說完之前。

如果對方知道你給予了他/她足夠的尊重、傾聽以及理解，你們之間就會建立起一種聯繫，再往下的實質性交流就容易多了。

3. 聯手找到解決方案

Image copyright Getty Images Image caption 交流對團隊來說非常重要

《談話革命》的另外兩名作者埃迪和彼得使用了「創意性對話」這樣的詞，因為採取這種方式可以幫助人們找到新思維以及新理解。

如果能認真聽別人講話，那對方就知道你真的理解了。它有時可以啟發新見第。這是相互傾聽和反饋的效果，而不是單獨一個人能想出來的解決辦法。

而且，如果你告訴談話對方你能理解，這可以讓談話方敞開心扉，無拘無束地自由交流，也能讓對方更好地探討自己的想法。

這樣做的結果是，你們可能共同努力找到一個之前不太可能存在的解決放案。

4. 打破陳規

Image copyright Getty Images Image caption 活到老學到老

每個人都有自己的講話習慣，有時連自己都不知道。

比如，在別人講話時你可能不上心，或是你自己講話時滔滔不絶，根本讓人插不上嘴。

審視一下自己有沒有類似的習慣，如果有，看看能不能改進。

還有，把注意力放在傾聽和理解別人身上。

5. 不要以批評別人為目的

Image copyright Getty Images Image caption 傾聽是為了理解，並不是為了攻擊別人。

有些人會傾聽別人講話，但是他們這樣做的目的是為了能更好地批評別人。

這一現象在世界政治舞台上更為普遍。站在對立面的政客們相互攻擊，很難化解分歧。

要想相互理解，最好不要把傾聽當作攻擊對方的武器。

6. 熟能生巧

Image copyright Getty Images Image caption 找到共同點？

埃迪和彼得還做了一個實驗：讓兩個人坐在一起，並讓他們很快找到一個雙方有分歧的話題。

然後，他們讓其中一人認真傾聽對方的觀點和感受。

這可以讓這些人認識到能夠有人認真聽你講話多麼不容易。

你可以和朋友一起主動練習這一技巧，當你未來真的陷入衝突和分歧時就可以做到有備無患。

7. 選擇交流的適當渠道

Image copyright Getty Images Image caption 面對面交流更容易

面對面交流應該是最好的形式。

電話交流缺少當面觀察的機會，全靠聲音傳達信息。

短信交流，只有文字，連聲音都沒有。

如果使用匿名的社交媒體進行交流，溝通渠道就更狹窄，而且很容易產生誤會，甚至更糟。

因此，應當盡可能選擇面對面的交流方式。

同時，了解每一交流方式的優缺點至關重要。