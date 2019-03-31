Image copyright BBC THREE/ISTOCK Image caption 肯把自己的腎捐給素不相識的人該是怎樣一種體會？

中文中有一句話，叫「救人一命勝造七級浮屠」，大意是說，救人性命，功德無量，遠勝為寺廟建造七層佛塔。

捨己救人、無私奉獻可能是做人的最高境界了。下面故事裏的這兩位英國主人公就在現實生活中做到了這一點。

這兩位救人「英雄」把陌生人從死亡線上拉回來，他們是怎麼想的？他們又有怎樣的感受呢？

凱麗的故事——給素不相識的人無償捐腎

Image copyright EPA Image caption 人體有兩個腎臟

我叫凱麗，今年33歲，來自英國倫敦北部的赫特福德郡（Hertfordshire）。

一天我上社交網站臉書（Facebook）瀏覽，看到一位家庭友人分享了自己臉書朋友的一個帖子。

發帖子的女子叫路易斯，29歲。她患有末期腎衰竭，迫切需要換腎。

從臉書的帖子中，我了解到我和路易絲屬於同一個血型。當時我立即就知道我能夠幫助她。

於是我讓朋友幫我與路易斯取得聯繫，告訴她我願意幫忙。

可以想像，路易斯立即給我回了短信，她問的第一個問題是我是當真的嗎？

一開始，路易斯給我發來了許多有關捐腎信息的鏈接，確保我知道一切後再做出謹慎決定，而不是一時衝動。

我知道路易斯一定很震驚，為什麼我這個素不相識的陌生人肯為她做出巨大犧牲，願意給她一個腎？

自從我決定想幫她的那一刻起，就從未動搖過。

隨後，我們之間開始頻繁互通短信，了解對方，分享我們生活中的點點滴滴。

有了短信的相互交流後，下一步是親自見面，並做驗血測試等。

Image copyright KAYLEIGH WAKELING / BBC THREE Image caption 不計報酬為陌生人捐腎的凱麗

說實話，我非常非常緊張。那種感覺有點像跟從未見過面的人相親一樣。但我們一見如故。

路易斯不停問我為什麼要幫她。說實話，我也不知道為什麼。從我看到這個求腎的帖子起，我就想幫助。

換腎的過程極其複雜，需要經過層層步驟和檢查以確定我們相匹配，包括一些心理測試。

當最後得到證實，一切合格後我一下子淚流滿面。我特別開心。並懇請醫生允許我本人把這個好消息告訴路易斯。

能夠幫助她讓我感到如此欣慰，我的那種感覺簡直無以言表。

手術那天我感覺壓力很大。因為，儘管經過測試和配型等各種關口，也無法百分之百確定是否能成功。

當然，任何手術都存在風險。我的心裏忐忑不安，在興奮的同時充滿了緊張。

我知道我的心情和路易斯比起來真的是微不足道。我先被推進手術室，兩個小時後路易斯才進來。我們倆分別在手術室裏呆了大約四個小時。

手術後，我們的病牀緊挨著。路易斯在換腎後身體立刻出現好轉。

我在醫院住了四天後出院，但請了12個星期的假，恢復身體。整個經歷雖然痛苦，但當得知這一切都值得時還是感到巨大的安慰。

我和路易斯一直保持非常密切的關係。她一切還好。這次的經歷也讓我感到自豪。

同時，我也認識到我心裏還是很堅強的，它讓我找到了前所未有的自信。

我們每天都聯繫，就連休假時都不間斷。 我們之間結成了終生的友誼。

15歲的「英雄」少年普雷沃爾

Image copyright BBC THREE Image caption 救助心臟病突發病人時間最關鍵

我叫普雷沃爾，今年17歲，住在倫敦西邊。事情發生在兩年前。一天我和一名朋友正走在上學路上，在快到公共汽車站時我們聽到了尖叫和喊聲。

當時，一群人圍觀一名躺在地上的男子。我立即對朋友說：「幫我拿著書包，在學校見。」

我當時立即知道我要幫助他。我也不知道是哪裏來的衝動，但是我知道他急需我的幫助。

我雖然當時只有15歲，但我受過急救訓練。我知道自己可以幫到他。

我先檢查了他的呼吸。這是在做心肺復蘇術（CPR）之前必須要做的事。

他當時已經停止了呼吸，嘴吐白沫。我叫車站旁邊的兩個人幫我。 一個人幫我搬起他的頭，另外一人扶助他的雙腿。

我開始清理他嘴裏的東西。之後，開始做CPR，大約20-25分鐘。

由於他根本沒有呼吸，我必須接著做，而且更用勁，一直做到救護車到來。

雖然這並不是我所學的急救術第一次派上用場，但這次是用在一個生命垂危，幾乎處於「死亡狀態」的人身上，可以說是生死攸關。

而且，在我做CPR時周圍有許多人圍觀。但我一點也沒有畏懼，心裏只想著怎麼把這名男子救活。

因為救人我上學遲到了。由於我平時在學校有點搗蛋，所以一開始當我跟學校解釋遲到原因時他們不太相信我。

一個星期以後，我被叫到了校方主任辦公室。根據我個人的經驗，一般來說，都沒有「好事」。

然而，這次卻不同。我一進去他們就告訴我學校接到了醫院打來的電話。他們說我幫助救護的那名男子叫安東尼奧。他當時突發心臟病，由於我的及時救護，實際上挽救了他的生命。

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其實，在我給他實施緊急救護後的一個星期以來心裏都一直惦記著這事，不知道他怎麼樣了。但沒有想到，我實際上真的救了他一命。

現在回想起來，我當時狀態特別好。我全神貫注地實施緊急救助，到達了忘我的境地，完全忘記了周圍人的存在。

學校還給我頒了獎，並邀請了安東尼奧和他妻子以及他們的三個孩子。當然我對此並不知情。

後來，我才知道安東尼奧犯病時72歲。但再見到他時，他看上去非常健康，我根本沒有認出來。

安東尼奧的家人對我好極了。他們給了我一枚聖安東尼奧徽章，作為尊重的象徵。聖安東尼奧是他們家鄉葡萄牙國家的守護神。

我至今仍與他們保持聯繫，而且關係非常好。

去年，我還獲得了英國聖約翰救護獎中的少年獎項。頒獎儀式在倫敦，感覺棒極了，也讓我有點受寵若驚。

直到現在我都無法相信我能救人一命，特別是我那時只有15歲。我當時在學校有點調皮搗蛋，因此我的一些老師對我印象不好。

這件事徹底改變了人們對我的看法，對我本人的幫助也很大。

如果沒有這件事，我不可能繼續讀完GCSE課程（英國普通中等教育證書），也不可能現在在房地產部門工作。

那一刻改變了我的命運。它也充分顯示了人的能力，包括危機時刻救人一命。

這事發生了，並讓我趕上了。我當時唯一的想法就是我能幫上忙。而且，我必須要幫助這個倒在地上的男子。