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一項由英國與中國研究人員聯合進行的大規模基因調查顯示，即便每天只飲用輕量酒類飲品也會導致血壓增高以及中風風險上升。

英國與中國研究人員對50萬中國人追蹤10年後得出以上結論，結果已在知名醫學期刊《柳葉刀》（Lancet）上發表。

研究人員稱，他們發現，中風風險上升與所有類型的污染均有關係，但最有力的證據來自於酒精的直接影響。專家建議公眾限制自己的酒精攝入量。

過度飲酒有害健康且會增加中風風險是眾所周知的事情。但此前有調查認為，每天少量飲酒對健康有益，不過同時也有學者稱無論多少，飲酒均對健康有害。

研究發現

來自英國牛津大學（University of Oxford）、北京大學及中國醫學科學院的研究人員發現：

每天飲1-2杯酒會使中風風險增加10-15%

每天飲4杯酒會使中風風險增加35%

在研究過程中，他們對一杯酒的定義為：

一小杯葡萄酒

一瓶啤酒

一份烈酒

劍橋大學（University of Cambridge）教授斯皮格霍爾特（Prof David Spiegelhalter）表示，如果每天喝半瓶葡萄酒，將會增加38%的中風風險，這樣飲酒的效果與他汀類藥物（statin）的效用正好相反。

他汀類藥物可以幫助降低血液中的膽固醇水平，預防心臟病發作及中風。

這項研究同時發現，沒有證據顯示輕量或適度飲酒有益身體健康或降低中風風險。

研究人員表示，目前並沒有明顯跡象顯示飲酒與心臟病之間的關係，需要在未來幾年收集更多數據。

研究參與人員、牛津大學醫學統計及流行病學教授理查德·皮特（Prof Richard Peto）還表示，此次研究沒有發現葡萄酒及啤酒對人體健康有「神奇保護作用」的證據。

為何選擇中國？

在進行與酒精作用有關的研究調查時，東亞國家往往是不錯的選擇。

許多有中國血統的人有一種基因組合，使得他們無法飲酒，一旦飲酒會引發不適反應。因此中國人的飲酒程度差異很大。有三分之一的中國男性不喝酒，喝酒的女性也為極少數。

但根據飲酒者與非飲酒者的遺傳特徵比較他們的健康結果後，研究人員表示已經能夠比之前更凖確評估究竟對中風風向的直接影響，且這種影響與其他因素有明顯區別。

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由於西方人口不具備這種基因，因此在西方國家地區進行類似研究是不可能的事情。加之此前研究大多以觀察性為主，很難判斷是什麼因素導致了何種影響。

牛津大學研究人員、高級流行病學家米爾伍德博士（Dr Iona Millwood）表示，這些分析幫助他們更好地理解其中的因果關係。

這對公眾有何意義？

研究人員稱，他們的關鍵信息是，現在有明確的證據表明每天適度飲酒會增加中風風險。

這意味著，即使每天飲用少量酒精也會增加中風機率。

這在英國的飲酒指南中也有體現。英國建議公眾每周飲酒量限制在14個單位以內，同時每周有幾天不飲酒，以降低患病風險。

其他專家怎麼說？

劍橋大學醫學統計學家伯吉斯博士（Dr Stephen Burgess）表示，這一研究有一定局限性，因為研究只以中國人作為研究對象，且主要針對烈酒及啤酒而非葡萄酒。

但他同時稱，這項研究反映了多年來對酒精消費影響的研究成果。「這有力地表明，輕度飲酒不會有益於心血管健康，即使適度、輕度飲酒也會增加中風機率，」他說。「中風風險與飲酒量呈正比，所以如果人們選擇喝酒，他們便應該控制酒量。」

英國公開大學（Open University）應用統計學名譽教授麥康威（Prof Kevin McConway）稱，這個研究沒有回答所有問題。

「這有助於我們了解酒精對一些疾病的影響，但不應該是最終定論，」他說。

「這項新的研究沒有解釋酒精到底是如何增加中風風險，同時好像又不會增加心臟病風險的。」

劍橋大學風險計算專家戴維·斯皮格爾霍特（Prof David Spiegelhalter）教授則稱，這項研究動搖了他之前的看法。

「一直有證據讓我認為，適度飲酒對心血管疾病有保護作用，但現在我開始有些懷疑了，」他說。