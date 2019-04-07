Image copyright Carly b. talbot Image caption 弗洛格摩別墅（Frogmore Cottage）是弗洛格摩莊園（Frogmore estate）的一部分。

英國王子哈里2018年5月與美國女演員梅根喜結連理，如今正在等待第一個孩子的誕生， 新家已修繕完畢，即將喜遷新居。

婚後被封為薩塞克斯公爵和公爵夫人的哈里王子與梅根，一直與兄嫂威廉王子和凱特同住在倫敦市中心的肯辛頓宮。

即將為人父母的哈里與梅根凖備入住的新家，位於溫莎堡附近，是弗洛格摩莊園（Frogmore House）的弗洛格摩別墅（Frogmore Cottage）。

弗洛格摩別墅雖然名氣遠不如倫敦市中心的肯辛頓宮，然而這個安靜的角落同樣是一個有歷史有故事的地方。

王室世外桃源

Image copyright Getty Images Image caption 弗洛格摩別墅由夏洛特王后1792年興建，作為隱居鄉間躲避煩囂的世外桃源。

如果哈里王子和梅根希望找一個居所，避開公眾窺探的眼光，弗洛格摩別墅是一個再好不過的地方。

弗洛格摩別墅從一開始，就是王室成員躲清靜的地方：遠離塵囂。

英國國王喬治三世的王后——夏洛特王后1792年興建這個別墅時，就是為了讓自己和女兒們有一個遠離宮廷的去處。

當時英國的富裕階層都很崇尚到鄉間修建深宅大院，不過外表卻很不起眼，頗有田園風格。

據歷史學家海倫·拉帕坡特（Helen Rappaport）介紹，夏洛特王后希望和公主們有個地方躲開有「瘋子」綽號的喬治三世。

「這個別墅就座落在溫莎的領地上，但她可以離開王室生活，享受鄉間的恬靜。」

Image copyright Getty Images Image caption 英國國王喬治三世，在位近60年，但曾經多年精神狀態極不穩定，有嚴重的精神病。

遭「痛恨」的導師

Image caption 作為英國女王維多利亞最寵的親信，阿卜杜·卡利姆（Abdul Karim）卻被很多王室成員痛恨。

阿卜杜·卡利姆（Abdul Karim）是來自印度的穆斯林，1887年從印度來到英國，在維多利亞女王在位50年金禧慶典時，是女王餐桌旁的僕人。

當時年僅24歲的卡利姆，應該給年邁的女王留下了深刻的印象，從此「飛黃騰達」，成為英國宮廷中的紅人。

維多利亞女王封他為「導師」（munshi），跟他學烏爾都語和印度民情、事務，除了賜他各種榮譽封號，還經常厚賞，禮物之一就是讓他住在弗洛格摩別墅。

作家希拉巴尼·巴蘇（Shrabani Basu）說，維多利亞女王「每隔一天」就去別墅見卡利姆，「從沒缺過一次課」。

巴蘇2011年在印度發現了一些卡利姆的日記，其中的內容透露了女王與卡利姆不是母子，卻勝似母子的親密關係。女王在給卡利姆寫信的簽名包括：「愛你的媽媽」，「你最親的朋友」。

1893年，卡利姆重新裝修了這個別墅，此後與他的妻子在此生活。

然而，卡利姆與維多利亞女王的親密關係卻讓王室和宮廷上下極為不滿。1901年，女王駕崩後，卡利姆在弗洛格摩別墅的生活，在英國的生活也告以中斷。

維多利亞女王喪禮剛結束，繼位登基的國王喬治七世立刻解除了卡利姆的職務，還派人到弗洛格摩別墅搜查，將他與女王之間的書信、文件、日記等全部銷毀。喬治七世責令卡利姆立刻回印度。幾年後，卡利姆在印度去世，終年46歲。

作家巴蘇說：「女王是卡利姆的保護傘」。女王一走，「他們就把他掃地出門」。

Image caption 希拉巴尼·巴蘇（Shrabani Basu）發現了女王的日記，有些內容透露了卡利姆與維多利亞女王的親密關係。

流亡皇親避難所

Image copyright Getty Images Image caption 1897年俄羅斯大公爵夫人謝麗亞·亞歷山大德娜（Grand Duchess Xenia Alexandrovna）與女兒

1918年，俄國布爾什維克黨人推翻了沙皇尼古拉二世，將沙皇及全家處死後，俄羅斯境內倖免於死的皇親貴族，被他們的近親——英國國王喬治五世派軍艦接到了英國。

其中包括沙皇的妹妹，喬治五世的表妹——謝麗亞·亞歷山大德娜大公夫人（Grand Duchess Xenia Alexandrovna）。

剛到英國時，大公夫人和孩子們曾獨立生活了一段時間，但很快兩手空空。

1925年，喬治五世讓表妹一大家子住到了弗洛格摩別墅。 之後為了緩解過於擁擠問題，國王又將附近的帕克別墅也撥給表妹用。

研究英國和歐洲王室的專家瑪琳·艾勒斯·柯尼克（Marlene Eilers Koenig）說，大公夫人搬進弗洛格摩別墅時，已經快到窮困潦倒的地步。

Image copyright Getty Images Image caption 沙皇尼古拉二世與英國喬治五世是表兄弟

投奔王室避難的這些親戚們窮困潦倒，也就意味著根本沒有多餘的錢來打理弗洛格摩別墅。靠接濟的這些住客們必須為別墅內的改裝維修自己掏腰包，但是大公夫人財政狀況「窘迫」，所以別墅年久失修。

1929年，英國工部一位官員寫道：弗洛格摩別墅「狀況極為惡劣」。

研究英國和歐洲王室的專家瑪琳·艾勒斯·柯尼克說，「牆紙已經剝落，天花板骯髒不堪，牆上的石膏都掉了下來。這個別墅非常破敗，不是刷一層漆就能翻新好的。」

歷史學家海倫·拉帕坡特說，當時弗洛格摩別墅「幾近荒廢」，照明「靠油燈和蠟燭」，也沒有一個衝水馬桶。

最後國王出了裝修費用，還為表妹每年提供2400英鎊的養老金。

喬治五世1936年去世後，繼位的國王愛德華八世，即如今伊麗莎白女王的伯父，讓表姑母住到漢普頓宮（Hampton Court）領地內的另一處宅子，公爵夫人謝麗亞·亞歷山大德娜一家這才搬出了弗洛格摩別墅。

Image copyright Getty Images Image caption 英國薩塞克斯公爵和夫人——哈里王子與梅根預計本月將迎接他們的第一個孩子。

二次世界大戰以來，弗洛格摩別墅據信一直是王室工作人員的居所，但是他們究竟是些什麼人卻至今無人知曉。

或許這能解釋為什麼在哈里王子和梅根的眼中，溫莎「是個很特別的地方」。