英國研究：降膽固醇藥物半數患者服用沒見效

Image copyright Getty Images Image caption 調查發現，一半人服藥後效果不明顯。

他汀類藥物（英文名statins）是西方最常見的降膽固醇處方藥。在美國，大約有四分之一40歲以上成年人服用它。英國服用該藥的患者人數也高達數百萬。

然而最近有研究顯示，在服用這種降膽固醇藥物的人群中，只有大約一半人效果明顯（達到把壞膽固醇降到40%以上），另外一半服藥者則看不到效果。

發表在《英國心臟醫學期刊》（Heart BMJ）上面的研究報告調查了16萬5千名服藥者，發現兩個人中就有一人服藥後效果不佳。換句話說並沒有把他們的壞膽固醇降低多少。

人體中壞膽固醇（也叫低密度膽固醇，LDL）過高容易增加心臟病風險。

研究人員並不肯定為什麼statins對有些人作用顯著，而對另外一些人卻沒有什麼效果。

但是，他們不建議患者在沒有經過醫生的同意後就自行停藥。

可能原因

專家認為，一個可能的解釋是有些人沒有按時服藥，或是醫生給他們開的藥量過低。

每年，英國有15萬人死於心血管疾病。壞膽固醇過高是其中的主要原因之一，因為它可以導致血管栓塞。

雖然少吃飽和脂肪可以幫助降低壞膽固醇，但有些人還是需要服藥。這就是為什麼有許多人服用降膽固醇藥的原因。

但專家表示，這一研究結果有其局限性，因為他們無法證明那些服用statins藥效不顯著的患者結局就一定會很糟糕。

此外，一些其它因素，比如吸煙和肥胖也會增加心血管疾病的風險。

值得注意的一點是，在那些服用statins藥物效果不理想的患者當中，很大一部分人服用的劑量都比較低。而那些效果顯著的患者往往服用的劑量較高。

英國諾丁漢大學的研究人員表示，希望未來能夠找到更好的途徑了解服藥者之間的差異，然後更有效地對症治療，而不是簡單地統一用藥。

但慈善機構「英國心臟基金會」的專家梅廷·阿夫基蘭教授（Metin Avkiran）表示，statins仍然是目前被證明降低膽固醇最有效的重要治療方法。它有減少致命性突發心臟病或是中風的可能性。

Image copyright Science Photo Library Image caption 他汀類藥物可以預防患者二次發作心臟病，阿司匹林則有助於患者預防血栓的形成。

遵醫囑服藥

因此，專家建議如果你已經遵醫囑服用statins的話，就應該繼續按時服藥。但如果你對此有任何擔心的話，則請你與家庭醫生探討對策。

現在也有一些其它可以幫助降低膽固醇的藥物，也許它更適合你，或是兩者一起服用。

英國皇家全科醫師學會主席海倫·斯托克斯-蘭帕德（Helen Stokes-Lampard）表示，最重要的是患者應該尊醫囑服藥，這樣才能令他們最大獲益。

她補充道，有大量的研究顯示他汀類藥物statins對大多數人來說是安全和有效的。如果服藥適量，它可以減少心臟病和中風的危險。

當然，圍繞statins的安全和其潛在的副作用一直存在爭議。

「患者選擇不服用處方藥的原因很複雜，而圍繞他汀類藥物的不同看法可能就是其中原因之一，」斯托克斯-蘭帕德說。