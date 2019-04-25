英國不斷驚現熱帶巨蟒凸顯寵物文化弊端

Image copyright BRUCE BAKE Image caption 熱帶大蟒驚現蘇格蘭把住家主人嚇了一跳

貝克是四個孩子的父親，家住英國北部以氣候陰冷著稱的蘇格蘭。

突然有一天，他聽到孩子在花園裏大喊：「爸爸，花園裏有條蟒蛇。快來看呀」。

貝克起初還以為是孩子惡搞，這麼高緯度的地方怎麼會有蟒蛇？

誰知這卻是真的，他在花園裏發現一條2.1米的熱帶大蟒。

Image copyright BRUCE BAKE Image caption 大蟒長達2米多

急中生智的貝克，在等待當地動物保護協會人員到來前，和鄰居小心翼翼地用一塑料袋將蟒蛇引誘進去。

Image copyright BRUCE BAKE Image caption 貝克在鄰居幫助下引蛇入袋

蟒蛇後來被送到蘇格蘭首府愛丁堡動物救援中心。動物保護協會專家們認為，看樣子很可能是從別人家逃出來的「寵物」。

據貝克說，蟒蛇看上去已經皮包骨，看來已經「流浪」有些時日了。

英國四處有蟒

近年來，在高緯度的英國竟然經常有驚現熱帶蟒蛇的消息。

你的器材不支持播放多媒體材料 蟒蛇吃鴿子

例如，2018年8月，一條大蟒在東倫敦鬧市街道上出現，成為驚悚新聞。

在被發現時，蟒蛇正在活吞鴿子，引來眾多行人圍觀。

有人用手機拍下蟒蛇吞鴿一幕，並上傳到社交媒體上，被瘋狂轉發。

蟒蛇後來被英國防止虐待動物協會（RSPCA）送到野生動物保護中心。

RSPCA人員表示，蟒蛇可能是被遺棄的寵物。

英國防止虐待動物協會說，很多人沒有意識到飼養寵物需要負責任，投入大量時間和精力。

他們可能是一時心血來潮，但很快又把寵物拋棄，為他人帶來危險，為社會造成浪費。

英國近年甚至有過蟒蛇出現在臥室牀上、廁所馬桶和櫃櫥中的嚇人事件。

全球問題

當然，也有很多動物保護專家指出，英國絶非現代寵物文化的唯一「受害者」。

據澳大利亞媒體《信使郵報》報道，布里斯班捕蛇者協會的成員最近也在市郊一戶人家廁所裏發現一條地毯蟒。

營救人員說，這條蟒蛇可能是通過住宅外的管道，鑽進二樓廁所的。

這家女主人上廁所時，開門看到蟒蛇時的表情估計可想而知。

布里斯班捕蛇協會說，蟒蛇喜水，追尋水的氣味，所以出沒於洗手間和浴室就不為怪了。

不僅如此，據網媒報道，泰國和澳大利亞都還發生過人上廁所屁股被藏在馬桶裏的蛇咬一口的事。