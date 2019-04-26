「少女的力量」：四個你不可不知改變世界的青春女孩

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提起青春期的少年，你會有哪些慣性思維？是覺得他們自我中心、還是覺得他們冷漠躁動？

新一代的年輕活動人士用他們短短的人生經歷證明，很多青少年實際上對我們這個時代的社會問題、政治問題、環境問題都甚為關心，而且他們都已經全身心凖備好為解決這些問題積極付出。

在這一代關心世界重大問題的青少年當中，有16歲的環保活動家格蕾塔·桑伯格（Greta Thunberg）。最近她接受BBC廣播四台新聞時事旗艦節目「今日」（Today）採訪時，向英國政客們大聲疾呼，在氣候變化問題上「好好聽聽科學家的話」。

以下就來逐一介紹這四個少女。她們雖然年紀輕輕，卻用無限的熱情感染世界各地的青年人，激勵他們一起行動改變世界。

Image copyright PA Image caption 格蕾塔·桑伯格2019年4月23日在英國下議院發表演說。

格蕾塔·桑伯格

出生在2003年的瑞典少女格蕾塔·桑伯格（Greta Thunberg），今年年僅16歲，已經在氣候變化的環保活動中成為主要的倡導者。

2018年8月，她在瑞典斯德哥爾摩的議會大廈階梯上發起了第一次示威活動之後，萌生了發起學校罷課運動的想法。她的這一想法，得到全世界少年的響應。至今已經有100多萬學生加入她的行列，走出教室抗議各國政府在氣候變化問題上的不作為。

去年，格蕾塔·桑伯格在聯合國氣候變化峰會上發表講話說，「既然我們的領導人做事像小孩，我們不得已只能承擔起他們早就該承擔的責任。我們不得不理解老一輩處理我們的方式方法，不得不理解他們製造的棘手問題，而我們必須去清理，面對和忍受。我們必須讓他們聽到我們的意見。」

格蕾塔·桑伯格一直公開談論自閉症如何塑造了她的環保活動理念，最近還到倫敦來參加了「反抗滅絶」（Extinction Rebellion）抗議活動，到英國下議院發表了演講。

Image copyright Getty Images Image caption 2013年10月，馬拉拉到白宮做客，與時任美國總統奧巴馬見面。

馬拉拉·優素福扎伊

馬拉拉·優素福扎伊（Malala Yousafzai）11歲的時候，寫下日記記錄她在巴基斯坦塔利班統治下的生活，並匿名發表，很快引起外界很大的注意。很快，她開始公開發表講話，為女孩受教育的權利大聲疾呼。

3年以後，她的生活發生巨大變化：為了打擊報復她為女孩爭取受教育的權利，有人在校車上朝她頭部開槍。

但是這樣的暴力並沒有阻止她，相反她因此成為世界名人。她成為美國《時代》雜誌的封面人物，2014年她獲得諾貝爾和平獎，是有史以來最年輕的的得獎者。

馬拉拉在頒獎典禮的致辭中這樣說：「這個獎並不是給我一個人的，而是給所有那些被人遺忘的想受教育的孩子；這個獎是給那些希望和平卻擔驚受怕的孩子；是給那些希望變革卻發不出聲音的孩子。我在此就是要為他們的權利站出來，講出來。現在絶不是憐憫他們的時候。」

Image copyright Reuters Image caption 2018年3月「為生命遊行」集會，艾瑪·岡薩雷斯向參加者發表講話。

艾瑪·岡薩雷斯

2018年，槍手衝入在美國弗羅里達州帕克蘭的瑪喬立·斯通曼·道格拉斯高中（MSD），槍殺了17人。

在這次槍擊案中倖存的很多學生，並沒有因此悲劇而倒下，相反他們開始了一場席捲全國的運動，力爭結束槍支暴力活動。

當時，年僅18歲的艾瑪·岡薩雷斯（Emma Gonzalez）成為這場運動的主要領導人，也成為爭取控槍團體「永遠不要有第二個MSD慘案」的創始人之一。

2018年3月，她在首都華盛頓的「為生命遊行」集會上發表了震撼人心的演講。在逐一念出了所有在槍擊案中遇難的同學名字後，她一言不發默哀了4分鐘：正是在4分鐘的時間裏，槍手奪去了這些同學的生命。

槍擊案之後，在艾瑪和同學們的努力爭取下，佛羅里達州在同年3月通過了以這所學校為名的公共安全法案，將購買槍支的最低年齡從18歲提高到21歲，並要求絶大部分的槍支必須有3天的等待期。

Image copyright Twitter Image caption 在阿米卡和其他志同道合的人們的共同努力下，英國政府同意將為英格蘭的小學和中學提供資助，向家境困難的女孩子免費提供衛生巾。

阿米卡·喬治

一個為非洲貧困國家女孩提供月經期用品的英國慈善機構，經常會把它的產品轉回到英國利茲地區，因為那裏的很多女孩同樣也買不起衛生巾。看到了這樣一條消息，阿米卡·喬治（Amika George）決定她一定要為英國貧困女孩買不起衛生巾的問題做點事情。

阿米卡在17歲的時候創立了輕鬆例假運動（Free Periods），還在英國首相府唐寧街10號外組織了一場大規模的示威，有2000人身穿紅衣，要求政府採取行動。

在這樣的壓力下，英國政府2019年3月宣佈，將資助英格蘭學校提供免費的例假用品。

阿米卡說：「對我來說，輕鬆例假運動是最好的例子，說明一個憤怒的少女只要有所行動，通過互聯網的威力，與志同道合同樣憤怒的人們聯手，也能產生真正的政治影響力。」