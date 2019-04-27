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為了追求精緻的容貌和完美的身材，男性與女性一樣「面臨同樣的壓力」去整容。

這是英國提供有資質專業美容師信息的網站「救臉」（Save Face）發出的警告。這個網站旨在幫助消費者尋找提供諸如注射和植入填充物等非手術類型美容服務的專業人員。

「救臉」網站發出這一警告的同時，BBC進行的一項調查發現，約50%年齡介於18-30歲之間的男性，「有可能考慮」做美容手術。

英國政府很快也將發起一項宣傳活動，希望能提高人們的意識，減少整容手術出錯帶來的問題。

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由英國廣播公司委托展開的調查發現，最常見的男性整容手術，包括腹部肌肉造型術和注射肉毒桿菌。

「救臉」說，現在登陸該網站的男性人數已經超過女性，而且來自男性的投訴案例大幅度上升。

該網站的阿什頓·柯林斯女士（Ashton Collins）說，現在肯定是有一種男性整容的潮流，反過來也出現整容手術出錯導致男性深受併發症之苦的趨勢。

她說，社交媒體上的照片以及某些真人秀節目中的出演名人們的外表，是男性希望改變他們身體的原因之一。

很多30歲以下的男性，都希望自己能擁有完美的上身。

BBC的問卷調查參加者大約有2000人，其中的問題之一是：你最希望改變身體的哪個部分。而最多達34%的男性希望他們能改變腹部和胸部。

Image caption 麥克在做手術之前，他對自己的乳房不滿意

麥克就對自己的胸部不滿意。於是他決定去做手術，切掉他的「男人大乳房」。

「你在健身房裏，總覺得自己的乳房與別人不同。你去哪裏都意識到它們的存在。」

在手術兩個星期後，他堅持認為自己沒有併發症，對自己的手術決定相當滿意。

「我覺得信心大增。它讓我覺得自己更加雄赳赳，更有男人氣概了。」

Image caption 手術兩周以後的麥克

網上的健身教練迪倫·卡特爾（Diren Kartel）說，很多男性告訴他希望改變他們的上身體形。

「包括我自己，在剛剛開始健身時，也希望自己有平滑的腹肌。我年輕的時候，就想要腹肌，每個男人都想要。」

但是他說，擁有腹部的線條並不一定就意味你身體健康。他建議做運動、保持平衡的飲食來塑造自己理想的體形。

「靠手術來做出腹肌，這樣的念頭一想都覺得可怕。這不是解決問題的辦法。這麼做只會帶來更多的問題。」

「我會建議你不要做。只要你好好鍛煉，好好吃飯，改變自己的生活方式，你就能解決身材問題，這個世界上沒有什麼立竿見影的方法讓你立馬就有好身材。」

Image copyright Diren Kartel Image caption 健身教練迪倫·卡特爾說，他絶不會用手術的方法追求完美的腹部。

迪倫也不怕指出，那些名人或者網紅們其實並沒有講真話告訴公眾，他們究竟是怎樣有那麼十全十美的身材照片發在社交媒體上。

「這些名人如果故意提倡說，必須要有腹肌才算健康的話，那麼這麼做是不對的，因為真實的情況並不是這樣。」

「救臉」網站的柯林斯擔心，有些男性會更容易淪為非正規美容手術的受害者，因為他們通常不願意告訴外人自己有意去做美容手術。

「男人通常不會像女人一樣，跟朋友說自己的美容想法，這樣會讓他們更容易落入壞人之手。」

「有很多男性在社交媒體上尋找他們能碰到的最便宜的美容手術價錢，最後人財兩空，還留下併發症。」