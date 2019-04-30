英國大學僱「教學助理犬」為學生減壓

Image caption 這間大學用狗為學生減壓

英國密德薩斯大學「僱用」了五隻拉布拉多犬，為學生減壓，減低學生輟學的機會。

五隻拉布拉多犬成為了英國密德薩斯大學的「教學助理犬」，主要工作是幫助學生減壓。

工作人員聲稱這是在大學中最有系統地使用狗只的計劃，它們都有自己的職員證。

「你確實可以感受到壓力指數在下降，」密德薩斯大學的臨牀技能主管菲奧娜·薩瑟斯（Fiona Suthers）說。

Image caption 小狗們都有自己的職員證。

「這太美妙了，我們都很渴望可以繼續及擴張這個計劃。儘管小狗只是坐在課室的一角，他們帶來的影響卻難以形容。」

「我們最初實行這個計劃時，並沒有想過會這樣成功。」

薩瑟斯表示所有狗只都受過專門的訓練及經過嚴格評估，確保它們的性格適合入職。

Image caption 現有五隻教學助理犬，還有三隻凖備加入助理犬團隊。

上月白金漢大學校長安東尼·塞爾登爵士（Sir Anthony Seldon）表示支持用狗只為學生減壓。

「最快及最有效改善學生的精神健康及令到他們感到安全的方法，是讓英國的每一間學校都有最少一隻狗。」塞爾登爵士說。

英國教育大臣達米安·海因斯（Damian Hinds）支持這個做法，表示「寵物的確有幫助」。