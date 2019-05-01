Image copyright Getty Images Image caption 情緒，以及人們體驗、表達、談論情緒的方式都會隨時間推移而改變

你認為情緒是亘古不變、全人類共通的天性？大部分人都這麼想。

其實，情緒始終在變，一種情緒在不同時空會有不同的體現，情緒的種類也會隨時間推移而增減，有些甚至會永遠消逝。相應地，人們表達、描述情緒的語言也在變。

環境催生、改變人的情緒、情感和用以描述這種體驗的詞匯。有些情感、情緒被時代淘汰了，而它們的名稱則隨著語言的演變而被其他情感、情緒「套用」了。

社交網絡時代的人早晚會跟一種時代催生的新型情緒：FOMO（Fear of Missing Out，害怕錯失機會、錯過好事），這種情緒的誘因通常是社交媒體上看到的帖子，別處正在發生某件激動人心、不可錯過的事，而自己卻無法在場參與。

專門研究人類情緒演變史的專家，莎拉·查尼（Sarah Chaney）在BBC廣播3台介紹了一些永遠消逝在歷史長河中的情緒，以及表達和描述情緒的語言、方式。

她認為，了解過去有助於人們理解自己當下的情緒。

下面7種情緒、情感或精神狀態已經不復存在，而用來形容它們的詞匯不斷演變，成了裝新酒的老瓶。

1. Acedia - 怠惰、慵懶、無精打採

Image copyright Getty Images Image caption Acedia 特指中世紀僧侶的精神狀態，涉及信仰危機

Acedia 特指中世紀一個特定群體中出現的精神情感狀態，這個群體就是修道院僧侶。

這種情緒通常在精神危機時被觸發，被它控制的人會感到絶望、倦怠、懶散，甚至有還俗的念頭。

查尼博士說，放在當今社會，這種情緒可能類似於抑鬱，但 Acedia 這個詞和它所表述的那種情緒跟中世紀修道院僧侶的精神危機和日常生活密不可分。

據信這種情緒是當年男修道院院長們的一大擔憂；感染這種情緒的僧侶通常變得懶惰，令院長們感到絶望。

後來，acedia 這個詞的定義和使用隨時間推移而演變，逐漸成了跟怠惰（sloth）可以通用的同義詞。怠惰是基督教義裏的「七宗罪」之一。

2. Frenzy - 狂躁、狂亂、狂熱、癲狂

Image copyright Getty Images Image caption 中世紀語境下的狂亂、癲狂

這是另一個中世紀情緒，類似於憤怒，但比今天的「憤怒」一詞的指代更窄，特指一種情緒。

查尼博士這樣解釋這種情緒：「帶著frenzy情緒的人非常焦躁不安，激動易怒，有時會暴怒發作，橫衝直撞，鬧出很大動靜。」

顯然，靜靜的狂熱在中世紀是不存在的。

這種情緒突出表明，現代人傾向於把情緒理解為內在的、自己可以設法掩飾和隱藏的東西。

3. Melancholy - 憂鬱、憂傷、傷感、愁緒

Image copyright Getty Images Image caption 憂鬱曾經被認為跟人體內的體液有關

憂愁、傷感（melancholy）如今通常被用來描述默默的哀傷、憂思。

但過去可不是這樣。

查尼博士介紹說，人類從中世紀進入現代文明時，melancholy 是一種肉體的痛苦，經常伴以恐懼和害怕。

在16世紀之前，人們認為人體內四種液體的平衡關係左右人的健康：血液、痰、黃膽汁和黑膽汁。

如果黑膽汁過多，人就會憂愁傷感。

當時還有人認為自己像玻璃一樣易碎，懼怕運動。

法國國王查理六世就有這種傷感的錯覺，讓人在他的衣服裏縫上鐵條，保護他的身體，以免不小心破碎了。

4. Nostalgia - 懷舊、鄉愁、思舊

Image copyright Getty Images Image caption 18世紀，懷舊情緒被認為是海員特有的身體疾患帶來的痛苦

懷舊，nostalgia，這個詞和它所指代的情緒，可能大家都熟悉，也是個常用詞。

但它最初是用來形容一種當時認為的身體疾病。

查尼博士說，那種疾病是18世紀的海員特有的病：他們在海上飄泊，遠離陸地和家鄉，思鄉情切，這時就會得這種病。

跟現在人們認為的思鄉病、鄉愁、懷舊不同，18世紀的思鄉病是有身體症狀的。

患了思鄉病的海員會感到疲憊、慵懶怠惰，受到不明原因的疼痛的折磨，無法工作。病情嚴重的甚至會喪生。

那跟我們現在所說的懷舊顯然是兩回事。

5. Shell shock - 炮彈休克症

Image copyright Getty Images Image caption 炮彈休克症這個詞已經演變，現在用來指經歷了極端不愉快的事或受到極大刺激後的極度驚恐（PTSD）

大部分人聽說過炮彈休克症，或彈震症這個詞，是指第一次世界大戰期間前線士兵的一種心理狀態。

和懷舊、憂愁等情緒和形容它們的詞匯一樣，最初人們談論炮彈休克時，是把它定位在介乎精神和身體疾病之間的，並且在這個基礎上予以治療。

查尼博士說，炮彈休克症患者會有奇怪的痙攣，往往喪失視覺和聽力，即使他們表面上看起來挺正常。

一戰爆發時，人們以為這些症狀是因為太靠近炮火和爆炸，大腦受到震蕩和損壞。

後來，這些症狀被認為是患者的經歷和精神狀態導致的。

6. Hypochondriasis - 疑病症、癔病症

Image copyright Getty Images Image caption 有些情緒會被當作身體虛弱來治療

疑病症、癔病症徹底跟情緒和精神掛鉤，是在19世紀。

英國維多利亞女王時代，歇斯底里/癔病體現在男性患者身上，就叫hypochondriasis。

查尼博士說，當時人們認為這種病會令人疲憊不堪、身體疼痛，消化不良。疑病症的病源在17、18世紀的時候被認為是脾，後來改為神經系統。

維多利亞時代的英國人相信這些症狀是因為過度擔心身體狀況、害怕得病而引起的，因此儘管有身體出現病症，實際上得病的是精神和情緒。

7. Moral insanity - 悖德症

Image copyright Getty Images Image caption 悖德症跟不道德沒什麼關係

「悖德症」（moral insanity）這個詞匯是1835年一個名叫詹姆斯·卡沃斯·普里查德（James Cowles Prichard）發明的。

查尼博士解釋說，這個詞的意思就是「情感型躁狂」（emotional insanity）。

很久以前，「道德」（moral）這個詞的意思涉及「心理」、「情感」，同時也有我們現在理解的道德之意，所以容易引起困惑。

當年普里查德醫生診斷患了「悖德症」的人，都是沒有精神疾病症狀但行為怪異。

他覺得很多患者跟大部分正常人沒什麼區別，但可能無法控制情緒情感，或者在無意中犯了罪。

比如，有教養的上流女性的盜竊癖（kleptomani）被視為悖德症的一種，因為涉事的女士在人們心目中沒有任何理由需要偷盜。

查尼博士說，這個詞基本上被用來指代所有的極端情感、情緒，也經常被用來形容不服管教的孩子。