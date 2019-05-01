劍橋反思歷史 調查是否曾收奴隸貿易血汗錢

Image copyright Getty Images Image caption 英國過去從販賣奴隸中獲利巨大，後來英國又成為制止歐洲從事奴隸貿易的先鋒。

在學者和學生的要求下，英國包括劍橋大學等世界著名學府都開始反思西方奴隸貿易歷史，審視其對當今社會的意義。

英國劍橋大學宣佈對這座高等學府與奴隸貿易的歷史聯繫進行調查，調查重點在於大學過去歷史上從商人那裏獲得的捐贈，以及有關學者是否影響了「基於種族的思維」。

2019年是英國慶祝廢除奴隸販賣制度212週年。歷史學家們估計，歷史上有大約4千萬非洲西部的土著被作為奴隸送往歐洲國家在美洲和加勒比海的殖民地，其中超過半數死在路上。

從非洲販奴給英美和歐洲很多城市帶來了繁榮，英國包括利物浦、布里斯托爾和伯明翰也因此紛紛繁榮發展，使英國成為世界經濟大國。但英國後來又成為制止歐洲從事奴隸貿易的先鋒。

一些歷史學家說，實際上所有的西歐航海國家都參與了向新世界運送非洲黑奴的「勾當」。但在18世紀前，幹這行最多的是英國人。

當時典型的做法是，從英國發往非洲的船，裝載著軍火和酒，用來和非洲的統治者交換當地的奴隸。這些奴隸隨後被運到美洲大陸或加勒比海島國販賣。

之後，運奴船再運載著糖、煙草和其它北美殖民地的特產返回英國和歐洲。走這一趟每段航程都可以大發橫財。

劍橋大學的調查

2019年，劍橋大學宣佈了現任副校長、加拿大人斯蒂芬·托普教授的主張，由兩名全職博士生在一個諮詢小組的監督下，對劍橋大學在帝國殖民時期與販賣奴隸貿易的歷史關係進行為期兩年的調查。

托普教授表示，公眾和學術界對英國老牌大學與奴隸貿易之間的聯繫越來越感興趣。因此，劍橋大學決定研究自己在殖民時期從強迫勞動中獲得的收益，這是完全正確的決定。

Image copyright Getty Images Image caption 劍橋大學宣佈，對該大學在帝國殖民時期與販賣奴隸貿易的歷史關係進行為期兩年的調查。

他表示，我們不能改變過去，但我們也不應該試圖掩蓋過去。

劍橋大學這個項目的諮詢小組主席馬丁·米利特教授說，調查會研究過去歷史上對劍橋大學各系，圖書館和博物館的所有捐贈，以及學者在這些捐贈的影響下如何影響公眾對種族問題的思維。

學生運動和種族歧視問題

過去的奴隸貿易，美國的南北戰爭雖然早已結束，但產生的很多社會和歷史遺留問題至今仍在。

近年來，美國南方很多大學校園就懸掛邦聯旗幟的問題有激烈爭議。英國和美國的很多老牌大學都面臨著學生組織和一些學者對其與過去奴隸貿易的抗議。

2016年，英國劍橋耶穌學院從其大廳裏撤走了19世紀從西非王國貝寧偷盜來的青銅公雞雕像等文物。

Image copyright Reuters Image caption 牛津大學的一批學者和學生要求大學拆除19世紀英國的帝國主義者塞西爾·羅茲（中國大陸譯為羅德，即羅德獎學金的名稱來源）的塑像。

大約在同一時間，劍橋的競爭對手牛津大學的一些學者和學生要求大學拆除19世紀英國的帝國主義者塞西爾·羅茲（中國大陸譯為羅德，即羅德獎學金的名稱來源）的塑像。

由於學生會抗議，哈佛大學和普林斯頓大學的學院領導都不再使用Master（主人）一詞，因為它有奴隸主的含義。