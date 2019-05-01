動物特工： 俄羅斯白鯨和其他那些飛禽走獸
做間諜的第一守則，就是看起來不能像間諜。
近日在挪威海域被發現的那頭貝魯卡鯨（白鯨）——姑且當牠真的是這個品種——無疑就很奉行這條規則。
不過，牠似乎又犯了一個絶對是菜鳥級別的錯誤。
牠引起挪威漁民和科學家懷疑的原因，就是牠戴著一條肩帶，上面還有一個標明牠來自俄羅斯聖彼得堡的標籤。
俄羅斯否認有任何不當行為，而至目前為止，這頭貝魯卡鯨仍然拒絶「發言」。
牠到底是不會說話呢，還是不會說話呢？
不管真相如何，這肯定不會是第一次有動物被利用作間諜。
竊聽風雲之喵星人篇
對於貓，我們唯一了解的一點就是，牠們總是隨時隨地隨性而為。
確實，牠們總是那麼高深莫測，於是可能正因為如此，美國中央情報局（CIA）曾認為，貓會是出色的實務特工。
1960年代，據估算有1400萬美元（107萬英鎊）用在了一個在貓身上安裝竊聽器的項目上。當時的想法是，讓牠們到處遊走，看是否能搜集到關鍵的俄羅斯情報。
不過，這個任務在開始的第一天就宣告失敗——那只貓在蘇聯駐華盛頓大使館門外被一輛車輾過。
蝙蝠轟炸機
牠們寂靜無聲，在黑暗中執行任務，並經常生活在無人知曉的秘密洞穴中。
這在任何間諜身上都是無可挑剔的組合，而美國人也似乎認為這樣的綜合素質令人無法抗拒。
在二次大戰期間，一名牙醫提議在100萬隻蝙蝠身上安裝小型的燃爆裝置。
當時的想法是，將牠們空投到日本城市，讓牠們找到可以棲息的樓房——然後爆炸，引發一場全城大火。
他們為此做了很多測試，甚至因此不小心燒掉了一個飛機庫，但是這個想法卻從來沒有真正付諸實施。
隔牆有耳
有時候，有些東西是先有了名字才倒過來被發明出來的，英文俚語中的「牆上的蒼蠅（fly on the wall）」就是其中一個例證——因為還真有人嘗試過用這種方式收集情報。
2008年，《新科學人》（New Scientist）雜誌報道了美國國防高級研究計劃局（Defense Advanced Research Projects Agency）如何試圖研究半機械昆蟲的故事——通過在昆蟲的神經系統內植入線路，從而令牠們可以被遙控。
有機會讓一隻飛行的微小竊聽器飛進你敵人的巢穴，這種可能性想想也挺誘人的。
在此之前就已經有人在鯊魚、老鼠和鴿子身上進行過類似的嘗試，效果則各有好壞。
隨著技術發展，現今努力的方向是製造一些長得像真昆蟲的竊聽裝置。
「冤枉啊，大人」
利用動物做間諜已經有多年的歷史——從一戰時期的信鴿到美、俄、以色列等國利用海豚進行海底搜索等。
不過，也不要忘記，有些無辜的動物也曾經因為被誤認為是敵人派來的。
2007年，伊朗陸軍就在其核基地附近逮捕了14隻所謂的「松鼠間諜」，牠們在那裏想幹什麼，從來都沒有證實過。
在情報機關那裏，鳥類也是經常會引發恐慌的動物。
2013年，埃及當局扣押了一隻鸛，不僅是因為牠嘴下面長著那個可疑的大袋子，還因為牠身上有一個標籤，引起安保人員的警惕。
不過，這是一隻無辜的動物。那個標籤，只不過法國科學家為了追蹤這只鳥的行蹤而掛上的。
哈特爾浦的猴子
雖然被冤枉為間諜不是什麼好事，但是至少那只鸛和那些松鼠最後還能活下來。
哈特爾浦那只猴子就沒那麼幸運了。
據說，在拿破侖的戰爭年代，一艘法國輪船曾在英格蘭東北海岸被擊毀。
哈特爾浦的人們此前從未見過猴子，也從未見過法國人。
他們把猴子不規律的叫聲當成了敵人的語言，於是他們最終判決猴子是法國間諜，將牠吊死在海灘上。