健康飲食：一天之際在於早餐 不吃會減壽？

Image copyright Getty Images Image caption 早餐是一天當中最重要一餐

早餐是一天當中最重要一餐的說法,似乎已經被人們廣泛認可和接受。

俗話說,早餐要吃好、午餐要吃飽、晚餐要吃少。

根據發表在《美國心臟病學會》雜誌上(Journal of the American College of Cardiology)的一項研究稱,不吃早飯可能會增加心臟病和早亡風險。

不僅如此,《美國心臟病學會》雜誌4月份的一份研究還稱,吃早餐還可能「救你的命」。

由美國7所大學的醫生和研究員組成的一個科研小組,分析了近7000人的數據。這些人年齡在40-75歲之間。 他們參加了長達7年(1988-1994)的有關健康與飲食營養的一項實驗。

參加實驗的志願者們要填寫他們每天進食早餐的情況(該研究分析了6000多美國志願者吃早餐的習慣),結果發現,那些經常不吃早餐的人死於心腦血管疾病的可能性更高。

參加調查的志願者中,有5%的人說他們從不吃早餐。11%的人很少吃早餐。 25%的人有時吃、有時不吃。

Image copyright Getty Images Image caption 研究人員認為吃不吃早餐與心血管疾病有關聯。

截止到2011年,這6000多名志願者中已經有2000多人死亡。

研究人員分析了這些人吃早餐的習慣,並結合了其他高風險因素,例如他們是否吸煙、是否肥胖等,發現不吃早餐者死於任何種疾病的風險增加了19%。

與此同時,他們死於心血管疾病的風險則增加了87%。

不同意見

醫學研究之前已經表明,不吃早餐對人們的健康會產生不良影響。但科學家一直在試圖弄明白這其中的因果關係。

英國全民保健系統(NHS)在對美國這一研究結果發表看法時表示,該研究無法證明不吃早餐與心臟病死亡之間的直接聯繫。

NHS在自己網站上發表的評論文章中說,相比經常吃早餐者,那些不吃早飯的人更有可能以前是煙民。他們還可能是豪飲者、不喜歡運動、膳食不佳以及社會經濟地位不高的人士。

此外,NHS還稱,美國的這項調查只不過是一次性的調查結果,不能反映其他長期習慣的影響。

NHS還說,即使吃早餐也不能一蓋而論。比如,有人可能每天都在早晨8點吃一頓健康的早餐;而有些人可能在接近中午時吃一個培根三明治,或是一個含糖量很高的點心等。

但是,美國愛荷華大學流行病學副教授,也是該研究的主要作者之一鮑偉(音譯)博士不同意這種說法。

他表示, 之前的許多研究都表明了不吃早餐可以增加患糖尿病、高血壓和高膽固醇的風險。「而我們的研究顯示,吃早餐是可以改善心血管健康的一個簡單辦法,」 鮑偉說。

健康早餐

Image caption 英國NHS網站上有許多健康早餐的建議和食譜

那麼,早餐怎麼吃才算健康呢?首先, 有一種說法是最好在你起牀後的2個小時之內進食早餐。

還有營養專家稱,吃早餐的最好時間是早晨7點11分。 至於這一精確時間是如何算出來的,是否真的科學和凖確無法驗證。

至於早餐吃什麼,可因人和不同文化和飲食習慣而異。

但總的來說,營養健康早餐應該包括一些全穀類食品、蛋白和果蔬等,例如燕麥片、一片或兩片全穀物吐司、蔬菜和水果沙拉、低脂牛奶或是希臘式酸奶(低糖)、煮雞蛋或煎雞蛋(根據最新研究,最好每周不超過3個雞蛋)等。

英國以其英式早餐著名,裏面包括煎蛋、培根、香腸、煎土豆餅、吐司等。但可能不適合每天吃,偶爾一次應該無妨。

早餐吃得好,應該為你提供充分的營養,並讓你精力充沛。

頭號殺手

鮑偉和他的團隊還表示, 吃不吃早餐與心臟病之間風險的聯繫非常高, 而且這一結論是在排除社會經濟地位、是否肥胖等其他高風險因素之後作出的。

他還指出:「據我們所知,這是不吃早餐與心血管疾病死亡二者之間有關聯的首次前瞻性分析」。

根據世界衛生組織 (WHO)的統計數據,心血管疾病,尤其是心臟病和中風是造成全世界人死亡的主要原因。僅2016年,全球就有1500多萬人死於心血管疾病。