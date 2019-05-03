健康飲食：一天之際在於早餐 不吃會減壽？

Image copyright Getty Images Image caption 早餐是一天當中最重要一餐

早餐是一天當中最重要一餐的說法，似乎已經被人們廣泛認可和接受。

俗話說，早餐要吃好、午餐要吃飽、晚餐要吃少。

根據發表在《美國心臟病學會》雜誌上（Journal of the American College of Cardiology）的一項研究稱，不吃早飯可能會增加心臟病和早亡風險。

不僅如此，《美國心臟病學會》雜誌4月份的一份研究還稱，吃早餐還可能「救你的命」。

由美國7所大學的醫生和研究員組成的一個科研小組，分析了近7000人的數據。這些人年齡在40-75歲之間。 他們參加了長達7年（1988-1994）的有關健康與飲食營養的一項實驗。

參加實驗的志願者們要填寫他們每天進食早餐的情況（該研究分析了6000多美國志願者吃早餐的習慣），結果發現，那些經常不吃早餐的人死於心腦血管疾病的可能性更高。

參加調查的志願者中，有5%的人說他們從不吃早餐。11%的人很少吃早餐。 25%的人有時吃、有時不吃。

Image copyright Getty Images Image caption 研究人員認為吃不吃早餐與心血管疾病有關聯。

截止到2011年，這6000多名志願者中已經有2000多人死亡。

研究人員分析了這些人吃早餐的習慣，並結合了其他高風險因素，例如他們是否吸煙、是否肥胖等，發現不吃早餐者死於任何種疾病的風險增加了19％。

與此同時，他們死於心血管疾病的風險則增加了87%。

不同意見

醫學研究之前已經表明，不吃早餐對人們的健康會產生不良影響。但科學家一直在試圖弄明白這其中的因果關係。

英國全民保健系統（NHS）在對美國這一研究結果發表看法時表示，該研究無法證明不吃早餐與心臟病死亡之間的直接聯繫。

NHS在自己網站上發表的評論文章中說，相比經常吃早餐者，那些不吃早飯的人更有可能以前是煙民。他們還可能是豪飲者、不喜歡運動、膳食不佳以及社會經濟地位不高的人士。

此外，NHS還稱，美國的這項調查只不過是一次性的調查結果，不能反映其他長期習慣的影響。

NHS還說，即使吃早餐也不能一蓋而論。比如，有人可能每天都在早晨8點吃一頓健康的早餐；而有些人可能在接近中午時吃一個培根三明治，或是一個含糖量很高的點心等。

但是，美國愛荷華大學流行病學副教授，也是該研究的主要作者之一鮑偉（音譯）博士不同意這種說法。

他表示， 之前的許多研究都表明了不吃早餐可以增加患糖尿病、高血壓和高膽固醇的風險。「而我們的研究顯示，吃早餐是可以改善心血管健康的一個簡單辦法，」 鮑偉說。

健康早餐

Image caption 英國NHS網站上有許多健康早餐的建議和食譜

那麼，早餐怎麼吃才算健康呢？首先， 有一種說法是最好在你起牀後的2個小時之內進食早餐。

還有營養專家稱，吃早餐的最好時間是早晨7點11分。 至於這一精確時間是如何算出來的，是否真的科學和凖確無法驗證。

至於早餐吃什麼，可因人和不同文化和飲食習慣而異。

但總的來說，營養健康早餐應該包括一些全穀類食品、蛋白和果蔬等，例如燕麥片、一片或兩片全穀物吐司、蔬菜和水果沙拉、低脂牛奶或是希臘式酸奶（低糖）、煮雞蛋或煎雞蛋（根據最新研究，最好每周不超過3個雞蛋）等。

英國以其英式早餐著名，裏面包括煎蛋、培根、香腸、煎土豆餅、吐司等。但可能不適合每天吃，偶爾一次應該無妨。

早餐吃得好，應該為你提供充分的營養，並讓你精力充沛。

頭號殺手

鮑偉和他的團隊還表示， 吃不吃早餐與心臟病之間風險的聯繫非常高， 而且這一結論是在排除社會經濟地位、是否肥胖等其他高風險因素之後作出的。

他還指出：「據我們所知，這是不吃早餐與心血管疾病死亡二者之間有關聯的首次前瞻性分析」。

根據世界衛生組織 （WHO）的統計數據，心血管疾病，尤其是心臟病和中風是造成全世界人死亡的主要原因。僅2016年，全球就有1500多萬人死於心血管疾病。