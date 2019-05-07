黑猩猩越來越笨 六大技能在失傳

Image copyright Liran Samuni/Tai Chimpanzee Project Image caption 黑猩猩族群有各自獨特的生存技能，是部落內部代代相傳的，群落之間也會有「語言」交流。科特迪瓦泰伊國家公園的這些黑猩猩正在跟附近其他群落的黑猩猩「聊天」

黑猩猩有社群，黑猩猩社群有文化，黑猩猩社群代代傳承的行為文化受到人類活動的威脅，正在快速退化、喪失。

德國人類學者的研究敲響了這個警鐘。

同時，黑猩猩也在適應與人共存的環境，掌握新的技能，比如進村打劫，掃蕩農田。

黑猩猩跟人類可以說是「近親」，有很多依據，文化和行為及其代際傳承是其中之一。

文化的內涵和外延廣泛。一般而言，一個群體通過學習獲得的知識、技能和習慣等預定俗成，並且代代相傳，就是文化。

廣義的文化包括文字、語言、建築、飲食、工具、技能、知識、習俗、藝術等。一般認為文化屬於人類特有，古羅馬哲學家西塞羅用這個詞表達「靈魂的培養」之意，但從社區性的共同行為特點、約定俗成的代際相傳角度來說，黑猩猩有明顯的社群文化行為，通俗地說就是一個群體成員共同的行為習慣。

野外觀察和實驗室研究都發現，黑猩猩在覓食、取水和交流溝通方面具備使用工具的技能，這些技能在一個社群內傳習、共享，被代代傳承。

但是，由於生存環境不斷受到人類侵蝕，以及人類活動造成的各種壓力，黑猩猩的文化行為面臨失傳、消失的命運。

德國進化人類學和生物物種多樣化研究人員發現，受人類活動衝擊，非洲的黑猩猩社群文化行為在退化，而人類足跡較少的地區則沒有這種現象。

這項研究覆蓋了144個具有不同行為文化特徵的黑猩猩社群的31種行為。

Image copyright Anna Preis/ Taï Chimpanzee Project Image caption 人類活動不斷蠶食黑猩猩的生存空間，導致它們歷代積累下來的智能行為在衰退。

BBC國際部記者帕布洛·烏喬亞（Pablo Uchoa）梳理出6種在人類活動進逼下正在消失的黑猩猩文化行為。

1. 用木桿撈水藻吃

Image copyright PanAf/MPI-EVA Image caption 用木桿撈水藻吃

黑猩猩很聰明，擅用工具收集和消費食物。不同的社群會選用不同的工具達到不同的目的。

2014年和2015年，德國馬克斯·普朗克進化人類學研究所的非洲黑猩猩文化行為研究發現，幾內亞巴孔地方的黑猩猩用長而結實的桿子撈水藻吃。

附近一個叫博蘇的地方，黑猩猩也用樹枝撈水藻，但巴孔的黑猩猩用的工具桿更長，將近4米。

剛果的黑猩猩也吃水藻，但是從水中舀上來。

2. 傳授覓白蟻技能

Image copyright Getty Images Image caption 黑猩猩用自製釣竿釣白蟻吃

黑猩猩會教孩子用木棍尋釣白蟻。2016年，這個行為首次被科學家觀察並記錄下來。

傳授技能在動物界屬於罕見的行為。

生活在剛果（布）的諾娃貝爾·多基國家公園（Nouabalé - Ndoki National Park）的黑猩猩們會找一種特定植物的枝條，做成一端像刷子的釣白蟻工具。

科學家們的錄像顯示，黑猩猩媽媽有時會帶許多工具去白蟻窩，有時會把一半的工具分給孩子，另一半自己用，這樣既可以教孩子學會釣白蟻，也不會讓自己餓肚子。

3. 拋擲石塊，建「彈藥庫」

泛非洲項目的研究員在西非發現了一種奇特的現象：在4個研究基地都發現一些大樹腳下出現成堆的石塊。

按了監控錄像機，然後就發現黑猩猩一個以前不為人知的奇怪行為：把石塊收集起來堆在樹根部的樹洞內，就像個儲藏室，也是它們的「彈藥庫」。

科學家們在幾內亞比紹西南部一個叫博埃的地方曾目睹黑猩猩向樹上砸石塊，然後還經常回到這些地點。

至於為什麼這麼做，現在還是一個謎。

這種行為只在西非被觀察到，而且似乎跟覓食無關。

Image copyright MPI-EVA PanAf/Chimbo Foundation Image caption 大樹底下黑猩猩的「彈藥庫」 - 這些石塊的具體功用還是個謎

儲存石塊的行為似乎跟當地石塊的充沛程度和適合存放石塊的樹木的多少無關。

學者們推測，黑猩猩這謎一樣的行為可能含有社群文化元素。

2016年，《自然》雜誌發表了一份研究報告，對這個現象提出一個假設，認為可能有助於解開古人類的某種儀式行為的進化之謎。

4. 砸堅果，選擇適用工具

Image copyright Liran Samuni/Taï Chimpanzee Project Image caption 有些黑猩猩用石制工具砸堅果，有些用木槌

馬克斯·普朗克進化人類學研究所的研究員在2012年曾經在科特迪瓦觀察到3個毗鄰的黑猩猩社群用石頭工具把刺果番荔枝的核砸開。

隨著時間推移，果核變得越來越乾燥，也越來越容易砸破，其中兩個黑猩猩社群換了工具，不用石頭，改用木槌。後者在森林中很容易找到。不過，另一個社群沒換工具，還是用石塊砸堅果。

這三個黑猩猩群生活在塔伊國家公園的一條連續延伸的地帶，從生態環境方面不應該存在導致這種行為差異的原因。

人類社會中，區別相似環境中的不同社區，一個主要依據是文化差異。

因此，學者們認為砸堅果的方式不同，說明黑猩猩社會也存在人類社會中那種微妙的文化差異。

5. 大旱季節從樹洞取水

Image copyright J Lapuente/Comoé Chimpanzee Conservation Project Image caption 用工具汲水，從樹洞裏。沒這本事的動物，包括人，遇到大旱就等著渴死吧。

用工具汲水，從樹洞裏。沒這本事的動物，包括人，遇到大旱就等著渴死吧。

在科特迪瓦科莫埃國家公園生活的黑猩猩能把樹枝做成特製工具，用來在旱季從樹洞裏「汲」水 —— 製作一端類似毛刷的工具探入樹洞讓它吸附水分。

科莫埃黑猩猩保護區項目的研究人員2014年和2015年最早觀察到這個行為。

用來取水的木製工具比用來取蜂蜜、釣螞蟻和白蟻的工具更粗、更長。

這個發現和研究報告發表在《美國靈長類學雜誌》上。報告稱這個現象在黑猩猩中很普遍，不分社群、年齡、性別，說明這可能是一種代際傳承的文化行為。

研究人員稱之為「十分重要的適應性行為」，能夠幫助黑猩猩在艱難的乾旱環境中生存下去，使它們比其他不會從樹洞中取水喝的動物具有了至關重要的優勢。

6. 發現藏在地底下的蜂巢，挖出來吃蜂蜜

Image copyright Tobias Deschner/ Loango Chimpanzee Project Image caption 黑猩猩挖到寶貝了 - 藏在地下的蜂巢。它們彷彿有特異功能，可以凖確「探到」地底下哪裏藏著蜂巢，然後挖出來吃蜂蜜

加蓬盧安果國家公園的黑猩猩會用複雜的工具組合從蜂窩汲取蜂蜜，為一種食物使用三、五種工具。

尤其令科研人員讚嘆的是這些黑猩猩彷彿有火眼金睛，目光能穿透地表，找到埋藏在地底下的蜂巢。

《人類進化雜誌》發表的研究報告說，完成這項工作需要具備複雜的認知能力，可以跟早期和中期石器時代古人類使用的一些技能相提並論。

人類近親

2005年，《自然》雜誌發表了一份研究報告，用實驗結果論證黑猩猩有族群文化，而且這種文化跟人類社會有一個共同點，就是社會從眾性，類似於集體意識，整齊劃一，不別出心裁，標新立異；這是一種黑猩猩族群內部的行為規範。

英國和美國科學家合作，訓練黑猩猩用不同方法使用工具，發現黑猩猩經過一段時間的模仿和學習，形成一種文化習慣被傳承。

他們當時把黑猩猩分成兩組，每組各選一名，一個叫埃莉卡，一個叫喬治婭，讓她們分別學習兩種用工具獲取食物的技能。

存放食物的裝置有活動閘門，也有一根管道，可以同桿子挑起閘門讓食物掉出來，也可以用桿子捅管道，讓食物從另一頭掉出來。

埃莉卡和喬治婭學會之後回到自己的小組，其他組員模仿她們的動作學會了取食技能。科學家們說，在兩個月的實驗中，兩種"社群文化"逐漸成型。

這項研究證實了長期以來野外觀察到的現象：野外的黑猩猩社群有豐富的文化傳承，是人類以外任何物種都無法比擬的。

比如西非的黑猩猩用石塊和木棍砸開堅果取果仁吃，而東非的黑猩猩從來沒有這種行為。據推斷，大約400萬到600萬年前，人類和黑猩猩的共同遠祖可能就有從眾傾向，而這種心理和行為是人類文化特徵之一。

因此，黑猩猩埃莉卡和喬治婭在實驗環境下幫助科學家們培育了兩種文化，還為文化的淵源可追溯到史前遠古這個論點提供了新的論據。

「變笨了 」？

不過，長期跟蹤研究發現，黑猩猩的這些代代相傳的智慧行為， 學者一般稱之為文化行為，非但沒有演進上升，反而在退化。

也就是說黑猩猩族群的文化多元性在減退。

研究團隊找出5個方面的原因：

黑猩猩「人口」數量減少，意味著歷代積累的知識和技能「庫存」減少；

地理分佈上相互隔離，阻礙了族群之間的信息交流；

有些黑猩猩似乎有意識地避免或者乾脆放棄某些行為，以免被人類發現；

與人類共享/競爭的自然資源在減少；

氣候變化導致自然資源減少。

數據分析揭示出一個明顯的規律：在人類活動影響較大的區域，黑猩猩的智能行為就出現退化或減少；這種文化多元性減弱跟黑猩猩族群的其他因素無關。

作為對比，人跡罕見的地區黑猩猩的智能行為則得到很好的保留傳承。

不過，作為人類近親，黑猩猩也不是那麼容易言敗的。他們有足夠智慧適應環境。

科學家們下一步探討的就是黑猩猩在與人類並存的環境下學會了哪些新技能，比如去村裏打劫食物，或者利用人類的新資源為自己謀利。