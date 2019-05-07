英國廁所乾淨還是骯髒？公廁博客秀圖片給評分

Image copyright Lady Latrine Image caption 這個廁所有什麼問題？仔細看

中國廁所革命進入第二個「三年戰役」之際，英國一位女士在社交網站上掀起了她個人版本的廁所風暴：給公廁評分。

在社交網站Instagram上，「廁所女士」 （Lady Latrine）在Instagram上開了個博客欄，從2019年3月份開始，林林總總薈集了數量可觀的公用廁所，從頂級酒店到街頭小咖啡館的洗手間，兼具褒貶，圖文共享。

她來自英國劍橋郡。在網上分享公廁評分最初是為了跟朋友們開玩笑，把公廁裏的各種美醜放到網上「噁心他們」，後來就一發不可收拾。

還有一個原因，據她自己透露，是因為她需要上公廁的頻率比常人高，有時一天需要去好幾次，所以對這類公共設施比常人更熟悉。

她給公廁打分，從0到10，項目包括清潔程度、裝飾水平、廁所手紙和洗手皂液質量。在電子表格上排開。

Image copyright Lady Latrine Image caption 「廁所女士」的公廁評論博客未必富有詩意，但不乏創意

Image copyright Lady Latrine Image caption 手紙這樣提供，還想得高分嗎？

在打分時她也會考慮到一些「軟指標」，比如繁忙程度。如果一個公廁使用的人特別多，而又非常乾淨，就可以得更高分，而一個頂級酒店的廁所各方都一流，但用者寥寥，且人們心目中它在那個地方就應該是那個水平，所以未必得高分。

廁所女士曾給一家夜總會的廁所打了10分，因為那裏人來人往，卻始終保持一塵不染，還配備了諸如捲髮拉直器之類額外的便利、暖心設備。

扣分的地方包括堵塞、手紙斷供、設備破舊、地面骯髒等。

Image copyright Xinhua Image caption 自2015年習近平發起「廁所革命」以來，中國各地出現了許多有創意和設計的廁所。

中國的「 廁所革命」

中國的廁所革命則完全是另一個概念。

2012年，BBC記者羅拉特（Justin Rowlatt）說他在中國製作專題報道節目時，意外地發現了「第四個T」——另外三個T分別是Taiwan,Tibet, Tiananmen （台灣、西藏、天安門），是駐華外國記者們都知道的所謂3T禁忌規則。

這第四個T就是廁所，toilet。

他在中國時，讀到《中國日報》上一片評論文章，關於中國公共廁所之髒、之臭，招致WTO， 世界廁所組織（World Toilet Organisation）的批評，中國政府十分重視這個問題，推出新的公廁衛生標凖，要求將公廁裏的蒼蠅數量不得超過兩隻。公廁的清潔衛生事關社會文明程度，城市形像，必須嚴肅對待。

羅拉特讀到這些文字不禁莞爾，要求在記錄片裏加入這段"廁所風暴"內容，但遭到負責陪同的中方人員的拒絶。因為拍攝工作接近尾聲，為了避免這個節目遭禁，羅拉特和他的團隊決定不去拉開中國公廁的門。

這是2012年。到2019年，中國的廁所革命已經進入第二個「三年戰役」。

Image copyright Getty Images Image caption 如廁傳統也是傳統，其生命力有著客觀和主觀的基礎

中國領導人習近平在2015年啟動了「廁所革命」，冀望提升中國環境衛生狀況，改善農村生活環境，並履行聯合國可持續發展計劃中對使用清潔水資源的承諾。2019年3月，中國全國人大和政協會議部長通道上，中國農業農村部部長韓長賦對媒體透露，政府凖備撥款70億元用於推動全國3萬個村莊改造廁所，覆蓋農戶約1000萬。

廁所是體現中國城鄉差別、貧富差距的一個重要平台。物質條件決定生活習慣，包括衛生和如廁習慣，以及對廁所的心理定位。

中國人均GDP跟哈薩克斯坦在一個水平上。官方數據顯示生活在260英鎊年收入貧困線以下的民眾仍有3000萬左右。

政府希望通過改善農村的衛生條件來提高生活水平，推進文明，減少疾病，培養良好衛生習慣。計劃到2020年農村地區現代化廁所普及率達到85%，2030年達到百分之百。

在日本抽水馬桶在中國走紅，赴日必購清單上馬桶蓋與日本電飯煲並列的同時，不少農村地區傳統的開放式茅坑仍頑固地存在，因為沒有配套的供水和污水處理系統，所以免費派發的現代馬桶形同廢物。

在主要旅遊景點、機場賓館和城市公廁普遍改造多年後，中國首屈一指的大都市上海開始試點不分性別、男女共用的公廁，以解決女廁不夠的問題，向世界其他大都市看齊。

但民眾反應並不很熱烈。畢竟男女有別，而且解決女廁不夠的方法有很多種，比如擴建或新建女廁。

Image copyright Lady Latrine Image caption 整潔、裝修、設施，都是打分的硬標凖

英國的公廁問題

"廁所女士"的個人版廁所風暴對於英國公廁的改進能有多大目前還不清楚，但英國的公廁問題跟中國不同。

英國廁所協會（BTA）估計，過去10年中英國各地的地方議會撒手不管的公廁總共有670多個，在37個地區地方議會乾脆徹底不負責任何公廁的維持管理，全國公廁數量減少了約40%。

2018年，英國財相宣佈對擁有和運營供公眾使用的廁所的商家減免稅賦。

BBC事實核查曾專門解讀了公廁危機。公廁傳統上都是由地方議會負責維持，承擔開銷，但不屬於法定必須提供的公共服務。在削減預算緊縮開支情況下，許多議會都選擇甩掉公廁這個包袱。

Image copyright Lady Latrine Image caption 五星酒店的衛生間這個樣子很正常，不這樣就奇怪了

英國的廁所問題聚焦在數量和誰出錢出力提供公廁服務；權益組織更多致力於推動設置更多針對殘障人士需求和配有更衣設施的公廁。

對於商家自己的顧客專用廁所，有一個叫「廁所檢查官」（toilet inspector）的網頁，登記註冊的用戶可以在網頁上提交把自己想讚或批的公廁，包括圖片，打分，滿分40，根據得分排出高低先後。

這個網站上還可以找到關於廁所的不同名稱、前世今生、歷史沿革等知識。

網站宣稱目的是表彰潔淨美觀設施齊全的好廁所，羞辱髒亂差。在首頁左側是「最差公廁」照片和所在地點。