「人類擴張 地球遭殃」 百萬物種生命瀕危

Image copyright Getty Images Image caption 科學家們指出，自然環境的破壞最終影響人類的未來。

聯合國發佈一份令人信服的報告，警告人類對自然的破壞性影響正使得百萬動植物物種從大地、天空和海洋消失。

研究報告指出，主要因為人類對更多食物和能源的需求，全球各地的自然環境正在以前所未有的速度退化，這是人類歷史上前所未有的狀況。

報告說，退化的趨勢可以阻止，但需要在人類如何與自然互動的各個方面發生徹底的變化。

這是聯合國生物多樣性和生態系統服務政府間科學政策平台（IPBES）首次匯編發佈的報告，也是自2005年《千年生態系統評估》發佈以來，對自然環境最為全面的一次分析。

Image copyright Getty Images Image caption 人類人口翻倍後，越來越大規模的農林牧漁活動破壞了地球自然環境，使得百萬動植物物種從大地、天空和海洋消失。

報告的形成和提出

這份全球自然評估報告經歷了3年時間的匯編，借鑒了1.5萬份參考材料，共有1800頁。

2019年5月初聯合國在巴黎舉行的IPBES會議上發表了這份報告給政策決策者的一份摘要，提交給了130多個政府代表團。

報告說，雖然地球在整個歷史長河中一直遭受著人類行動的痛苦，但在過去的50年裏，這些人類活動給地球造成的劃痕已經成為深深的傷疤。

全球人口翻倍和自然環境退化

自1970年以來，世界人口增加了一倍，全球經濟增長了4倍，國際貿易增長了10倍。

為了這個新興的世界的吃穿生活，特別是在熱帶地區，全球森林以驚人的速度被砍伐以致消失。在1980年至2000年期間，地球失去了1億公頃熱帶森林，其中主要用於南美洲的養牛和東南亞的棕櫚油種植園。

濕地比森林情況更糟糕，1700年存在的濕地到2000年僅剩13%。

人類城市迅速擴張，城市地區自1992年以來翻了一番。

Image copyright Getty Images Image caption 為了這個新興的世界的吃穿生活，全球森林以驚人的速度被砍伐以致消失。濕地情況更糟糕。

物種加速消失

所有這些人類活動對物種的殺傷力比以往任何時候都要大。

根據全球評估，目前平均約有四分之一的動植物的生存受到威脅。

全球昆蟲種群的趨勢尚不清楚，但在一些地點的迅速減少有據可查。

所有這些都表明，目前約有上百萬物種在幾十年內面臨滅絶，這種破壞速度比過去1千萬年的平均水平高出數百倍。

土壤退化

評估發現，地球土壤正在比以往任何時候都更加速退化，降低了土地23%的生產力。

我們貪得無厭的胃口正在產生堆積如山的垃圾。

自1980年以來，塑料污染增加了十倍。

我們每年向世界水域傾倒3億至4億噸的重金屬、溶劑、有毒污泥和其他廢物。

Image copyright Getty Images Image caption 隨著人口倍增，動物的生存空間越來越小，環境越來越惡劣。

土地危機產生的背景：開荒農林牧

評估報告的作者說。導致上述危機的有一些直接驅動因素，其中土地使用方式的變化是主要驅動因素。

這實質上意味著用密集的農作物來取代草原，或用種植園森林取代古老的林地，或清除森林來種植農作物。這種情況正在世界許多地區發生，特別是在熱帶地區。

自1980年以來，農業增長的一半以上是以犧牲完整的森林為代價的。

海洋危機

海洋也發生了類似的事情。

2014年，世界上只有3%的海洋被描述為沒有人類活動的壓力。

魚類正在受到前所未有規模的過度捕撈，2015年33%的魚類種群已經處於不可持續的水平。

在過去150年裏，珊瑚礁上的活珊瑚覆蓋量幾乎減少了一半。

但是，不斷增長的全球人口對食品的需求還在不斷增加，特別是我們對肉類和魚類的胃口越來越大。

Image copyright Getty Images Image caption 魚類正在受到前所未有規模的過度捕撈，2015年33%的魚類種群已經處於不可持續的水平。

未來怎麼辦？

人類的行為決定著未來。報告作者研究了未來的一些可能性，包括一切如常，還有更多基於可持續實踐的備選方案。

但不論未來採取如何措施，在幾乎所有可能情況下，全球大自然的消極趨勢將持續到2050年以後。

唯一沒有繼續走向生態災難的，是科學家們所說需要發生的變革性改變。

但報告並沒有具體說明這種變革性改變的方式，而是做出了一些很強烈的暗示建議。

思想觀念的轉變

其中一個很大的想法是引導世界避免有限的經濟增長模式。比如建議放棄國內生產總值GDP作為衡量經濟財富的關鍵指標，而是採取更全面的辦法反映生活質量及其長期影響。

科學家們認為，必須改變傳統的所謂良好生活質量、增加各級消費的觀念。

同樣，政府也必須改變對破壞生物多樣性活動財政激勵舉措，比如對化石燃料、工業漁業和農業補貼。

報告也認同氣候變化是破壞全球環境和物種可持續發展的一個關鍵的潛在因素。

不僅是政府和機構需要觀念的轉變，每個人都需要轉變觀念，採取行動。