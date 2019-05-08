Image caption 卡米拉·卡文迪什

世界人口構成正在發生急劇的變化。據德國一項研究顯示，到2020年，全球65歲或以上的人口將首次超過5歲或以下的兒童。

換句話說，世界人口正在迅速老化。

人口老齡化已經成為一個老生常談的話題。這聽起來讓人有點沮喪，因為伴隨而來的是人口衰老，勞動力人數下降，醫療成本上升，給政府和個人都帶來沉重負擔。

然而，英國專欄作家和記者卡米拉·卡文迪什女士（Camilla Cavendish）說，老年並沒有人們所想像的那樣悲慘和可怕。隨著醫藥和基因科學的進步，人類壽命越來越長，人們應該用新的眼光來看待和利用這「額外延長的壽命」，活出精彩健康老年。

卡米拉在其發表的新書《不退休：10條獻給老齡化社會的建議》（EXTRA TIME: 10 Lessons for an Ageing Society）中, 全面刷新了所謂老年人的觀念，並向各國政府和個人提出有關老年面臨的全新挑戰。

Image copyright Getty Images Image caption 老年人衰老的程度也不同，同貧富差距呈正比。

60歲至75歲不算老年

在書中，卡米拉引用日本人近年提出的老年新概念「年青老者」（Young-Old），讓人耳目一新。卡米拉提醒人們：我們並沒有像自己所認為的那樣快速變老，而且你比你想像的要年輕。

日本是世界平均人口壽命最長的國家之一，由於人口壽命增加和人口老齡化，日本人提出應該重新定義老年。

他們說，60到75歲甚至更老都不應該算真正的老年人。日本大和市政府希望藉此釋放出積極的信號，鼓勵健康的「年青老者」，提高這一年齡群體的社會價值和參與感。

卡米拉在書中採訪了各國頂尖科學家，反駁了許多有關老齡化的禁忌。她表示，人們需要改變對50多歲、60多歲和70多歲人的態度，認識到延長的不是老年，而是中年。

她指出， 英國四分之一的退休人士又重返工作崗位。而且，在過去20年，失智症（俗稱老年癡呆症）人數下降了五分之一，而許多人對此並不了解。

總體上來說，人們其實比過去更健康了。因此，我們應該好好利用這些額外的時光。

卡米拉在接受BBC採訪時強調，要想做到這一點，就要盡量讓自己健康地生活。

她認為，隨著生物和基因科學的不斷突破，科學家已經成功讓蟲子等許多小動物的壽命延長了一倍。他們還延長了猴子的青年期，並讓一隻猴子活到相當於人類壽命的103歲。

Image copyright Getty Images Image caption 怎樣活出健康老年才是關鍵。

衰老是不是病？

過去人們常說，生老病死是自然界不可抗拒的規律。然而最近幾年，把衰老當作一種疾病來治的理念越來越盛行，並認為所有其他疾病都跟衰老有關。

卡米拉認為，這關鍵在於未來人們是否真能把衰老當作疾病來治療。

她說，目前在美國已經有這樣的臨牀試驗。該試驗的目的是希望未來能夠說服政策制定者們，可以把衰老當病治。

卡米拉承認這聽上去好像有點牽強俯會，但她表示，如果真能這樣的話，將會解凍製藥業的大筆資金。如果這些資金能夠投資到研製與衰老有關的新產品上，那將會有巨大潛力。

但卡米拉強調，這樣做的結果並非是要讓人人都活到120歲。她更關注的是如何在生命的最後幾十年獲得健康和生活質量，而不是擔心暮年時的衰老時光。

她認為目前的醫學進步和證據顯示，人們已經能夠減少疾病纏身、無能為力的晚年。

如果能夠實現這一點，人們不但能夠生活的更好，同時還會減少醫療系統的費用。

衰老也有差距

世界上不但有貧富差距，還有衰老差距。卡米拉說，人們的老齡化也正呈現不平等趨勢。

根據美國斯坦福大學研究的推算，美國最窮和最富人之間的平均預期壽命差距為15歲。

同樣，一個比較富裕的英國人在80歲的時候才會經歷一個窮人70歲時就開始出現的一些衰老病痛。

卡米拉說，縮小老齡化之間的差距是我們這個時代最重要的社會責任之一。因為如果只有富人能夠享受他們最後幾十年的生活，而那些窮人在最後的幾十年飽受病痛折磨，影響的不僅僅是窮人本人，它也會讓整個社會為此付出沉重的醫療和社會福利代價，拖累所有的人。

問題是，許多國家政府的政策已經滯後於當前人口結構的變化。

因此，卡米拉也向各國政府呼籲調整其政策，尤其在就業領域，讓這些「老當益壯」的群體充分發揮他們的「餘熱」，活出健康、精彩的人生。

注：《不退休：10條獻給老齡化社會的建議》的作者卡米拉·卡文迪什目前是英國上議院議員，她曾是英國前首相戴維·卡梅倫（David Cameron）政府的政策部門負責人。她也是英國政府2018年啟動的為抵抗肥胖症對含糖飲料徵收「糖稅」的起草者。