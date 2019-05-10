英國巨石陣48216296心失蹤60年後完璧歸趙
英國巨石陣一塊缺失的部件流失60年後被送回現場。
1958年考古挖掘過程中，史前巨石內一塊長達一米的柱心被取出。
沒人知道它去了哪裏，直到參與過挖掘工作、現年89歲的羅伯特·菲利普斯（Robert Phillips）決定將其歸還。
負責管理巨石陣的英格蘭遺產委員會（English Heritage）希望該樣本可以幫助確定石頭的來源。
1958年，考古學家對石陣內一座巨石牌坊進行修補。巨石牌坊由兩塊直立的巨石和一塊水平架在頂部的巨石組成。
修繕期間，考古學家在其中一塊直立的巨石上發現了裂痕。為進行加固，他們鑽出一根巨石核心，插入金屬棒支架。
他們用挖掘過程中找到的砂岩碎石掩蓋修復痕跡。
60年來，現已退休住在佛羅里達的英國人菲利普斯一直收藏著這根巨石核心。他之前把它收在塑料管裏，放在他位於貝辛斯托克（Basingstoke ）的辦公室中，後來又把它掛在美國家中的牆上。
1950年代，他受僱的鑽石切割公司參加了巨石加固工作。
這家名叫範莫普斯（Van Moppes）的公司在插入金屬桿之前，往巨石上鑽了三個洞。
過程中，工人鑽出三根一米長的巨石柱心，菲利普斯拿走的就是其中之一。
但在他90歲生日前夕，他決定完璧歸趙。
考古學家希望分析柱心的化學成分，試圖找出這些古代渾濁砂岩的來源。
儘管樣本在去年五月就已被交還，英格蘭遺產委員會稱他們尚未公布發現，因為他們必須先了解樣本的重要性。
英格蘭歷史建築和古蹟委員會表示，石頭樣本和巨石陣飽經風華的巨石粗糙程度不一。
巨石陣較小的藍砂岩來自威爾士西南部的普瑞斯裏山，但是較大的渾濁砂岩則來源不明。
重獲缺失的柱心意味著研究團隊能夠利用它「確定石塊來源」。
研究人員已使用光譜儀來分析石頭的化學成分。
其他兩跟巨石核心仍然下落不明，英格蘭遺產委員會呼籲任何掌握相關信息的人與他們聯繫。
來自英格蘭遺產委員會的希瑟·塞比爾（Heather Sebire）說：「我們完全沒預料到會有人從美國打電話來說，他們有一塊巨石陣的石頭。」
「研究巨石核心的DNA可以幫助我們更好地了解這些巨大的渾濁砂岩從何而來，」她補充道。
布萊頓大學的教授大衛·納什（David Nash）表示，渾濁砂岩的石頭可能來自多個地方。該大學致力於對石柱心的研究。
「傳統學說認為石頭都來自相對臨近的馬爾堡丘陵，」他說。
「但我們初步分析的結果表明，事實上渾濁砂岩可能來自不止一個地方。」