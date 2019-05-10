Image copyright Historic England Image caption 1958年考古挖掘過程中，一塊史前巨石的柱心被取出。

英國巨石陣一塊缺失的部件流失60年後被送回現場。

1958年考古挖掘過程中，史前巨石內一塊長達一米的柱心被取出。

沒人知道它去了哪裏，直到參與過挖掘工作、現年89歲的羅伯特·菲利普斯（Robert Phillips）決定將其歸還。

負責管理巨石陣的英格蘭遺產委員會（English Heritage）希望該樣本可以幫助確定石頭的來源。

1958年，考古學家對石陣內一座巨石牌坊進行修補。巨石牌坊由兩塊直立的巨石和一塊水平架在頂部的巨石組成。

修繕期間，考古學家在其中一塊直立的巨石上發現了裂痕。為進行加固，他們鑽出一根巨石核心，插入金屬棒支架。

他們用挖掘過程中找到的砂岩碎石掩蓋修復痕跡。

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Image copyright Alamy Image caption 科學家希望通過分析這塊部件弄懂石頭的來源。

60年來，現已退休住在佛羅里達的英國人菲利普斯一直收藏著這根巨石核心。他之前把它收在塑料管裏，放在他位於貝辛斯托克（Basingstoke ）的辦公室中，後來又把它掛在美國家中的牆上。

1950年代，他受僱的鑽石切割公司參加了巨石加固工作。

Image copyright Family photo Image caption 羅伯特·菲利普斯現已退休，住在佛羅里達的阿文圖拉。

這家名叫範莫普斯（Van Moppes）的公司在插入金屬桿之前，往巨石上鑽了三個洞。

過程中，工人鑽出三根一米長的巨石柱心，菲利普斯拿走的就是其中之一。

但在他90歲生日前夕，他決定完璧歸趙。

Image copyright Family photo Image caption 菲利普斯的兒子，李維斯和羅賓，前往巨石陣交還石柱樣本。

考古學家希望分析柱心的化學成分，試圖找出這些古代渾濁砂岩的來源。

儘管樣本在去年五月就已被交還，英格蘭遺產委員會稱他們尚未公布發現，因為他們必須先了解樣本的重要性。

英格蘭歷史建築和古蹟委員會表示，石頭樣本和巨石陣飽經風華的巨石粗糙程度不一。

巨石陣較小的藍砂岩來自威爾士西南部的普瑞斯裏山，但是較大的渾濁砂岩則來源不明。

重獲缺失的柱心意味著研究團隊能夠利用它「確定石塊來源」。

研究人員已使用光譜儀來分析石頭的化學成分。

其他兩跟巨石核心仍然下落不明，英格蘭遺產委員會呼籲任何掌握相關信息的人與他們聯繫。

來自英格蘭遺產委員會的希瑟·塞比爾（Heather Sebire）說：「我們完全沒預料到會有人從美國打電話來說，他們有一塊巨石陣的石頭。」

「研究巨石核心的DNA可以幫助我們更好地了解這些巨大的渾濁砂岩從何而來，」她補充道。

布萊頓大學的教授大衛·納什（David Nash）表示，渾濁砂岩的石頭可能來自多個地方。該大學致力於對石柱心的研究。

「傳統學說認為石頭都來自相對臨近的馬爾堡丘陵，」他說。

「但我們初步分析的結果表明，事實上渾濁砂岩可能來自不止一個地方。」