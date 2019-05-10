英國調查揭露英國人做愛次數減少

Image copyright Getty Images Image caption 上網時間多也影響性生活

英國人最新統計調查顯示，和以前（2001-2012年這段時間期間）相比，英國人做愛次數減少了。

根據調查數據，近三分之一的男性和女性在過去一個月內沒有性行為。

這次調查共有34,000人參與。研究人員還結合和參照了1991、2001和2012有關方面的三組調查數據。該調查結果發表在《英國醫學雜誌》上。

參加調查者年齡在16-44歲之間，根據調查結果，只有不到一半的男女（41%）稱他們一周至少做愛一次。年齡在25歲以上的已婚夫婦或是長期伴侶中，性活動減少的幅度最大。

根據最新調查，英國人做愛次數同過去幾年相比普遍下降。

具體數據：

在過去一個月內有10次或以上性愛行為的女性從過去（2001-2012年）的20.6%下降到13.2%，男性則從20.2%下降到14.4%。

35-44歲之間的女性在過去一個月做愛的次數從平均4次降到2次，男性則從4次下降到3次。

在過去一個月中，沒有任何性愛活動的女性人數從過去( 2001-2012年）的23%上升到29.3%，男性則從26%增長到29.3%。

減少原因

Image copyright Getty Images Image caption 太忙、太累或壓力過大可能是性生活不足的原因之一。

倫敦衛生與熱帶醫藥學院的研究人員說，性愛頻率減少並不是因為更多人決定保持處男或處女之身的緣故。最主要還是人們做愛次數下降，特別是在已婚或是同居的長期伴侶人群中間，下降最顯著。

那麼，人們是否真的不想再做愛了呢？其實，不是。

一半的女性和三分之二的男性表示，他們希望能有更多的性生活。這種渴望在已婚和長期伴侶之間尤其強烈。

太忙、太累或壓力過大？

參與該調查的主要研究人員之一，維靈斯教授說，最主要的原因是「現代人緊張的生活節奏」讓許多人性生活減少。

那些受此影響最大的群體是中年一代。因為，他們上有老，下有小，自己則夾在中間。

他們往往工作繁忙、既要顧家照顧孩子，還要負責照管年邁的父母。因此，生活壓力大。

此外，研究人員表示，女性地位提高，兩性之間更趨平等令女性受到來自伴侶一方性需求的壓力減少。

不僅如此，社交媒體和上網時間增多，比如看網飛（Netflix）等也減少了兩性親暱的空間。

另外，全球經濟不景氣無疑也是造成人們做愛次數減少的因素之一。

全球趨勢？

Image copyright Getty Images Image caption 維靈斯教授認為，人們性愛次數減少未必就是壞事。

無獨有偶，根據香港家計會近年的調查，香港夫婦每月平均做愛3.7次，相當於一周不足一次，稍低於2012年的調查結果。調查分析指，受訪者認為「生活空間擠迫」及「與孩子同住一室」是影響夫婦性生活的最主要因素。

再看台灣，台灣媒體2017年報道稱，台灣男人的性福可能還有努力空間。文章說，台灣人每個月做愛次數僅4次，不但比歐美要少，甚至輸給中國，只比日本強一點。

韓國也同樣面臨人口萎縮、做愛減少的問題。韓國政府在過去的10年想盡各種方法鼓勵人們多做愛、多生育，但效果有限，特別是韓國的80後、90後的年輕一代中湧現出一批「三拋世代」：即所謂放棄戀愛、放棄結婚、放棄生子，令政府無奈。

2014年， 有人利用手機App Spreadsheets搜集了全球約13,500個用戶數據，覆蓋多達133個國家。根據這份統計地圖顯示，美國人性愛次數最多，佔據榜首。

中國人在性愛次數排行榜上位居第二，但是單次性愛持續時間則墊底。至於該統計方法有多可靠不得而知，只能作為一種參考而已。

未必是壞事

然而，維靈斯教授認為，人們性愛次數減少未必就是壞事。

而且， 這一結果對許多人來說還可能是一種安慰。因為人們總是有攀比心理，總是以為別人比自己的性愛次數更頻繁，因此有內疚心理。

與此同時，英國性愛理療師賽丁頓則表示，最重要的是做愛的質量，不是數量。關鍵是看你是否享受性愛。

但是他也建議，由於現代人忙碌的生活方式，最好也能給性愛留出一點時間。他表示，即興的做愛當然好，但有時性愛也需要提前安排和計劃。