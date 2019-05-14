英國奇女子自述：孩子出生我才知道自己懷孕

Image copyright Klara Dollan Image caption 卡萊拉·多蘭和女兒阿梅利亞

英國每年竟然有數百名婦女臨盆一刻才知道自己懷孕。卡萊拉·多蘭就是其中之一。她最近向BBC講述了自己的故事。

2016年2月1日，星期一。

腹痛的早晨

早上四點我就醒了，肚子痛，可能是要來月經了。很痛，我一生中經歷過的最嚴重的痛經。

那之前六個月，我一直在吃避孕藥，從沒間斷。直到兩個多星期以前才停。我心想，大姨媽這真是要報復我呀。真倒霉，為什麼非要今天來，這可是我開始新工作的第一天！

媽媽給我送來一些撲熱息痛，然後說，「你今天必須去上班，去吧。」

當時，我的腹痛是間歇性的，持續大約半分鐘會消失。和從前感覺不一樣，痛時能痛到我滿頭大汗。

7點出門，搭公車、地鐵到了辦公室，肚子又開始痛。我臉發白、腿發軟，記得筆套被我咬爛，手裏的筆記本也快要被我掐斷了。

我找到領班說，「我很不舒服，必須回家。」然後，我就離開辦公室。

「居然忘帶鑰匙！」

到家了，我書包翻個底朝天也沒找到鑰匙。坐在家門口的台階上，我心想，我這是做錯了什麼事？平常我是個很冷靜的人，幾乎從來沒有忘帶過鑰匙。

萬般無奈，我打電話叫修鎖師傅——谷歌搜索顯示的第一條結果。

這時大概已經是9:30到10:00點之間。他們說20分鐘就能到，但是兩個小時以後才來！

等待期間，我一直走來走去，好像對緩解腹痛有點幫助。我當時想，這不是月經痛，肯定是其他毛病，卵巢囊腫？我甚至想過或許是流產？

我往回算了算日子，根本不可能，要真是流產，我應該是懷孕九個月了，怎麼可能呢？

開鎖的人來了，折騰半天還是撬不開鎖，告訴我只能把門砸開。那時候，我已經痛到絶望，砸門？沒問題。

進門後，我換上睡衣。但是，躺著也不是，站著也不是，只有坐在馬桶上感覺才稍稍舒服一點。

那時，我的腹痛間隔越來越短、痛感越來越強，我開始尖叫。公寓管理員聽到，過來查看，門已經被砸了，他當然進得來。

我對他說，快叫救護車，我肯定是生大病了。

「我只有兩秒鐘凖備」

Image copyright Klara Dollan Image caption 卡萊拉·多蘭和女兒阿梅利亞。阿梅利亞足月順產，體重7磅6盎司

當時，我已經在出血，很多血。管理員不知道該怎麼辦，去叫來鄰居，那天鄰居在家上班。

說是鄰居，我其實從來沒和她說過話。她走進我的浴室，看到我半裸坐在馬桶上。我說，我可能是流產。

鄰居打電話去叫急救車。這時，我的身體好像進入自動運作狀態。

我開始用力，一次、兩次，突然，腿間出現一隻頭！那一刻，除了驚呼「上帝」，我根本不知道自己在想什麼。但是我的身體告訴我要繼續用力。

再一使勁，我的女兒阿梅利亞出生了。她哭聲很大。這一下，我也開始大哭。

好多人問我，當時你想什麼？我當時首先想的是：她指甲好漂亮，當然，我還看了嬰兒的性別。然後，我就徹底崩潰了。

一般情況下，人們都要深思熟慮、精心凖備至少九個月才成為父親/母親，我做媽媽只有兩秒鐘凖備時間！

發生了什麼事？接下來會怎樣？我能不能瞞著不告訴人？

救護車來了，四名醫護人員擠進我狹小的浴室。他們把孩子抱走擦洗、檢查、剪斷臍帶……

阿梅利亞，足月，重7磅6盎司（3.2公斤）。然後，我和阿梅利亞分乘兩輛急救車去醫院。

卡萊拉的故事要點：

女兒阿梅利亞出生前五個月，卡萊拉和男朋友（阿梅利亞的生父）分手。

之前卡萊拉月經很不規律；

懷孕期間卡萊拉體重略有增加，但七、八個月時的照片可看出身材仍很苗條；

卡萊拉沒有任何孕期不適：害口、晨吐等等，並且仍來過兩次月經。

卡萊拉孕期一直工作，她是酒吧經理，每天工作可長達12小時，「八個月時還搬著整箱酒爬樓梯！」

「沒有任何症狀」

Image copyright Klara Dollan Image caption 卡萊拉懷孕六個月照片

坐在急救車裏，我主要想的是：怎麼養得起這個孩子？我怎麼錯過了所有的症狀？

懷孕期間，我比現在還要瘦；從來沒有害口；腰不酸背不痛；沒有症狀，什麼症狀都沒有！

我還來過兩次月經，量不大；六個月連服避孕藥，從來沒有錯過，直到女兒出生兩個星期之前。

胎盤在前，嬰兒在後，所以沒有感覺到明顯胎動。有時候，胎動的感覺更像是心悸、甚至便意，根本不像是一個要足月的孩子在我肚子裏拳打腳踢。

我打電話給媽媽，要她到醫院的產科來，媽媽反問，為什麼是產科？我說，我生孩子了，媽媽的回答很精彩：

「但是，今天早晨你還沒有懷孕啊？！」

什麼是神秘懷孕（Cryptic pragnancy）?

神秘懷孕又稱隱秘懷孕，指孕婦根本不知道自己懷孕、甚至直到臨盆

統計數字顯示，大約每2500個孕婦中就有一個直到分娩才知道自己懷孕

這意味，在英國每年大約有300個嬰兒是神秘懷孕的結果

有些神秘懷孕案例可能和孕婦壓力過大有關，身體沒有出現一般懷孕常有的症狀

神秘懷孕和否認懷孕有所不同，後者潛意識知道自己懷孕

「絶對不是編故事」

Image copyright Klara Dollan Image caption 卡萊拉懷孕八個月的照片

有人說，我這全是假裝的，編出來的故事。我根本不會那樣做，因為這會給我的健康、我孩子的健康帶來危險。

我家裏人很棒。當然了，如果他們早知道我才22歲、工作還沒穩定就懷孕生孩子，一開始可能並不會歡天喜地，但是，他們一定會幫助我、支持我，會給我開待產派對、給孩子送禮物……

所以，別人說我編故事，我真的很難過。

每一個女人懷孕的經歷都是不一樣的。有時候，我很羨慕那些有症狀的女人，我也想知道懷孕到底是怎樣的感覺。

我絶對不會向阿梅利亞隱瞞她出生的故事。以後適當的時候我會向她解釋一切。

我現在很開心。女兒出生後，我生活中的一切都更充滿陽光了。