精神健康大敵：男人難以啟齒的五大話題
全世界每40秒就有一人自殺。研究顯示，男性更可能選擇自殺結束生命。其中部分原因是他們更願意凡事憋在心裏，不願意尋求幫助。
研究顯示，五大元素構成對男人心理健康的最大威脅。
社交媒體的反差
研究顯示，使用社交媒體的能給人的心理健康帶來重大影響。
美國賓夕法尼亞大學的研究發現，使用社交媒體越多，人們就越感覺到孤獨和抑鬱。
研究者心裏學家梅麗莎·亨特表示，少用社交媒體通常會大大減輕孤獨和抑鬱的程度。
為什麼社交媒體會如此有害呢？
因為，人們總是不可避免地拿自己跟別人去比較。專家說，人們在社交媒體上所看到的完美畫面很少反映真實生活。
密歇根大學的心裏學教授奧斯卡表示，一旦登陸社交媒體人們就會情不自禁地進行自我比較。但實際上，社交媒體上的內容是經過精心編輯。
因此，你使用社交媒體時間越多，就更可能感到自卑和自尊受損。
面對孤獨的能力
BBC曾與有關公司聯手做過有關孤獨的大型調查。 結果發現，特別是16-24歲之間的青少年最容易感覺孤獨。
牛津大學2017年的一次調查發現，男性特別對如何應對孤獨感到困惑與困難。
領導調查的羅賓·登巴表示，男女在性格上有別。決定女性友誼是否長久的因素之一是相互傾訴和聊天，包括常打電話。
男性友誼則取決於與朋友相聚，比如一起去看一場足球比賽、去酒吧喝一杯等。從這裏可以看出兩性之間的明顯不同。
如果長期感到孤獨就會對身心健康產生嚴重影響。研究發現，孤獨可以增加失智症（俗稱老年癡呆）、慢性病等風險。
男人不能哭？
俗話說，男兒有淚不輕彈。但研究顯示，哭其實有益。比如，以起到心理疏解安慰的作用。
同時，也有助於促進同理心和與人建立社交紐帶等等。
據英國的一項調查，55%的男性（18-24歲）認為，哭會讓人覺得不像男子漢。
澳大利亞一家慈善機構的專家科爾曼表示，男孩子從小就被灌輸不要輕易流露情感，因為會被視作為「軟弱」的表現。
男人要養家
從傳統上來說，男性往往被看作是一家之主，養家糊口的重擔自然落到男性的肩上。
英國最近的一次調查證實，許多男性認為應該比妻子收入高，賺錢養家。
在沃金足球隊效力的杜羅加耶就持此觀點。
他說，爸爸是家裏頂樑柱，每天工作很辛苦。因此，自己也需要這樣，多賺錢，養活一家老小。
養家的壓力過大，會加重人的心理壓力，影響精神健康。
一項2015年的調查發現，失業率每增加1%，自殺率就會增加0.79%。
英國防止男性自殺的慈善機構負責人表示，人總是有攀比心理，特別是比較經濟上誰更富有。因此，如果自殺與經濟原因有關，就讓人很難掌控。
外表形像
喬希去年曾參加英國走紅的「戀愛島」（Love Island）真人秀節目, 也算是一個小名人。
男人也有形像攀比心理。即使像喬希這樣的健男仍然對自己的身體形像不滿意。
喬希稱，他在進「戀愛島」節目攝製組之前，幾乎每天都在健身房中度過。
儘管如此，有時照鏡子時仍然不免自慚形穢。
「即使現在，如果在海灘上看見一名男子腹肌上完美的馬甲線，你仍會下意識地看看自己的腹肌，感覺自愧不如，」喬希說。