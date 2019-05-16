精神健康大敵：男人難以啟齒的五大話題

Image copyright Getty Images Image caption 男性不願交流，示弱，求助……

全世界每40秒就有一人自殺。研究顯示，男性更可能選擇自殺結束生命。其中部分原因是他們更願意凡事憋在心裏，不願意尋求幫助。

研究顯示，五大元素構成對男人心理健康的最大威脅。

社交媒體的反差

研究顯示，使用社交媒體的能給人的心理健康帶來重大影響。

美國賓夕法尼亞大學的研究發現，使用社交媒體越多，人們就越感覺到孤獨和抑鬱。

Image copyright Getty Images Image caption 社交媒體有時會給人編織一種假像。

研究者心裏學家梅麗莎·亨特表示，少用社交媒體通常會大大減輕孤獨和抑鬱的程度。

為什麼社交媒體會如此有害呢？

因為，人們總是不可避免地拿自己跟別人去比較。專家說，人們在社交媒體上所看到的完美畫面很少反映真實生活。

密歇根大學的心裏學教授奧斯卡表示，一旦登陸社交媒體人們就會情不自禁地進行自我比較。但實際上，社交媒體上的內容是經過精心編輯。

因此，你使用社交媒體時間越多，就更可能感到自卑和自尊受損。

面對孤獨的能力

BBC曾與有關公司聯手做過有關孤獨的大型調查。 結果發現，特別是16-24歲之間的青少年最容易感覺孤獨。

Image copyright Getty Images Image caption 年輕人更容易感到獨孤。

牛津大學2017年的一次調查發現，男性特別對如何應對孤獨感到困惑與困難。

領導調查的羅賓·登巴表示，男女在性格上有別。決定女性友誼是否長久的因素之一是相互傾訴和聊天，包括常打電話。

男性友誼則取決於與朋友相聚，比如一起去看一場足球比賽、去酒吧喝一杯等。從這裏可以看出兩性之間的明顯不同。

如果長期感到孤獨就會對身心健康產生嚴重影響。研究發現，孤獨可以增加失智症（俗稱老年癡呆）、慢性病等風險。

男人不能哭？

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俗話說，男兒有淚不輕彈。但研究顯示，哭其實有益。比如，以起到心理疏解安慰的作用。

同時，也有助於促進同理心和與人建立社交紐帶等等。

據英國的一項調查，55%的男性（18-24歲）認為，哭會讓人覺得不像男子漢。

澳大利亞一家慈善機構的專家科爾曼表示，男孩子從小就被灌輸不要輕易流露情感，因為會被視作為「軟弱」的表現。

男人要養家

從傳統上來說，男性往往被看作是一家之主，養家糊口的重擔自然落到男性的肩上。

英國最近的一次調查證實，許多男性認為應該比妻子收入高，賺錢養家。

在沃金足球隊效力的杜羅加耶就持此觀點。

Image copyright BBC Sport Image caption 在沃金足球隊效力的杜羅加耶

他說，爸爸是家裏頂樑柱，每天工作很辛苦。因此，自己也需要這樣，多賺錢，養活一家老小。

養家的壓力過大，會加重人的心理壓力，影響精神健康。

一項2015年的調查發現，失業率每增加1%，自殺率就會增加0.79%。

英國防止男性自殺的慈善機構負責人表示，人總是有攀比心理，特別是比較經濟上誰更富有。因此，如果自殺與經濟原因有關，就讓人很難掌控。

外表形像

喬希去年曾參加英國走紅的「戀愛島」（Love Island）真人秀節目, 也算是一個小名人。

Image copyright BBC Sport Image caption 喬希形像健美、肌肉發達。

男人也有形像攀比心理。即使像喬希這樣的健男仍然對自己的身體形像不滿意。

喬希稱，他在進「戀愛島」節目攝製組之前，幾乎每天都在健身房中度過。

儘管如此，有時照鏡子時仍然不免自慚形穢。

「即使現在，如果在海灘上看見一名男子腹肌上完美的馬甲線，你仍會下意識地看看自己的腹肌，感覺自愧不如，」喬希說。