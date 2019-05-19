法羅群島擠入太多遊客 被迫「閉島」修復
在北大西洋，坐落著一群火山島，以島上風光的粗獷之美聞名於世。而在越來越多遊客慕名而來的同時，法羅群島（Faroe Islands）今年宣佈，暫時關閉其部分島嶼。
這些島嶼位於挪威與冰島之間。一來這裏，首先會吸引你注意的，通常是天氣。
當飛機搖搖晃晃地降落在維格爾機場（Vagar Airport）的時候，會有陣陣怪風前來迎接，走出航站樓時，強大的風力甚至可以讓你站不住腳。
就在上個月，當群島當局宣佈將把11個熱門景點關閉兩天的時候，他們還打起了招募志願者的廣告。
「因維護所需，島嶼關閉，同時向義工旅行開放，」廣告視頻中表示。
在成千上萬封申請中，法羅群島選擇了100個人。他們年齡介於18至75歲之間，來自25個國家，最遠來自澳大利亞。
這些「志願者」自願支付機票錢，會在選定的地點工作兩天。作為回報，他們可以食宿免費。
抵達之後，他們被分作不同顏色的隊伍，跟當地人一起在18個島嶼上工作。
「棕色隊」很快便在島上最重要的歷史遺跡奇爾丘伯烏（Kirkjubour）村附近開工，這裏有大約50人居住，位於法羅群島最大島嶼斯特萊默（Streymoy）之上。
這支隊伍的成員來自英國、挪威、丹麥和愛爾蘭等國家，他們中大多數人都對即將面臨的狀況沒有預期。
等待他們的是一條長7公里的岩石小路，這條路一路蜿蜒，延伸至霧氣彌漫的群山之中，他們接下來就要在這裏，花一整天的時間搬運重型巨石。
一天下來，團隊中的每個人都或多或少被劃傷，有些許疼痛，但他們發現了一些之前從未留意到的肌肉。
不過對許多人來說，他們感到了一種深深的滿足感和歸屬感。
丹麥志願者阿本斯（Casper Abenth）就是其中一員。他自願逃離坐班式的辦公室裏工作，主動尋找挑戰。
「這是很艱苦的工作，我們要面對很多情況，風很大，還要搬很多很重的石頭，」他說。
第二天，他們搭建石頭小路的工作繼續。
而在另外一邊，綠隊成員們正在沉船穿越大海，經過被團團霧氣籠罩的岩石前哨，抵達桑島（Sandoy）。
他們到達的地方是斯卡瓦內斯（Skarvanes）村，這裏的居民不到10個人。
這組人來自德國和美國，他們的任務是修復以前的石子路，修補幾扇大門，以及搭建可以幫助人們跨越柵欄的梯子。
與此同時，其他幾組志願者也在忙著進行其他項目。有的人在建造觀察點，以便更好地保護自然和鳥類保護區。
法羅群島的未來？
在兩天艱苦的工作之後，活動主辦單位法羅群島旅遊局部門（Visit Faroe Islands）告訴志願者們，他們的工作「成果顯著」，遠遠超出預期。
「很高興看到這麼多來自世界各地的人與當地村民和農民融入到一起，他們目標一致，都十分賣力，」項目主管霍伊高德（Guðrið Hojgaard）說。
同時，法羅當局還公布，將在2020年推出另一類似項目。
「義工旅遊」這個概念並不新奇，最近幾年來，已經有類似項目在其他地方陸續推出。
那麼法羅群島的這個項目，究竟是本著負責任的態度在當地進行的新嘗試，還是只是為了吸引更多遊客而精心設計的宣傳活動呢？
當地島民說，這些維護項目事先與他們進行過溝通協調，以他們的需求為先。
在一些地區，為避免破壞脆弱的生態系統，項目甚至對原有計劃進行了調整。
「這是為了當地人而必須要做的事情，」桑島農民德貝斯（Jacob Martin Debes）稱。
「所以，這不僅僅是一場公關活動，」他說，維修項目的主要受益者將是當地居民。
「並非另一個冰島」
對於法羅群島來說，現在最大的問題是，如何在吸引更多遊客和保護生態系統與傳統生活方式之間取得平衡。
想要推動旅遊業蓬勃發展似乎不太現實。法羅群島是屬于丹麥王國的一個自治國家，它並不為世人所熟知，即便在斯堪的納維亞半島也是如此。
「法羅群島要做市場營銷並不容易，因為它地理位置太偏僻，」瑞典志願者約翰森（Hakan Johansson）說。
51,312人口
80,000隻綿羊
18 座火山島
110,000名游客，2018年
來這裏旅遊也是一個令人頭疼的問題。
以英國為例。英國可能是法羅群島的巨大潛力市場，而英國與這裏唯一的直航航班位於愛丁堡，歐洲大陸的其他國家也面臨同樣問題。
但改變已經開始出現。
冰島被一些法羅群島居民視作文化和語言上的老大哥，每年可以吸引超過兩百萬遊客前往。
2018年法羅群島吸引的遊客數量達到11萬人，旅遊業增長10%，有人預計，法羅群島很快會在旅遊業上追隨冰島的步伐。
「我們不想成為新冰島。我們想要保持這裏以往的樣子，」一個當地旅遊業代表稱。
「我們不想要那些醜陋的酒店和公寓佔領我們的島嶼。我們必須保護當地農民和他們的綿羊。」
這裏的首府托爾斯港（Torshavn）風景如畫，人口約達2萬。這裏僅有兩家酒店，還有兩家正在建設之中。
法羅群島總理阿克塞爾·約翰森（Aksel Johannesen）明確表示，在考慮所有大型計劃時，他都把關照當地社區及環境視作自己的「重大責任」。
「在歡迎全世界人民來體驗法羅群島的同時，我們同樣需要保護我們現有的一切，以確保一個可持續的未來，」他說。