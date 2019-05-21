未來食品：五種既健康又環保的「超級食品」
中文裏有句俗話叫「人是鐵，飯是鋼，一頓不吃餓得慌」。人人都想吃飽、吃好。但隨著地球人口的增加以及自然資源的減少。有什麼食物既能滿足健康又能幫助拯救地球的需求呢？
大米、玉米和小麥是人們所熟識的穀物。雖然它們是人類不可或缺的主食，為人們提供人體所需的60%的能量，但光靠這些食品顯然是不足夠的。
一份由德國食品公司（Knorr）和英國世界自然基金會（WWF UK）聯合撰寫的新報告列出了50種「未來食品」，這些食品可以既健康又環保。
這裏，我們為你介紹其中的5種鮮為人知的「超級食品」。
辣木（Moringa）
辣木樹營養豐富，經常被稱為「奇蹟樹」。這種樹原產於南亞。它生長迅速並且抗乾旱，全身是寶。
辣木樹的樹葉一年可以採摘7次，富含維他命A和C, 以及鈣和鉀。通常人們會直接用辣木樹樹葉做湯。也有人用它做煎餅。
在菲律賓和印度尼西亞，人們還經常用該樹的豆夾做咖哩和湯的調料。豆莢中富含一種油酸，可以提高人體內好膽固醇的水平。
辣木樹的樹葉也可以被磨成粉末，用於製作思慕雪（smoothie)、湯、調料以及茶等。
此外，辣木樹的許多部分還可以被製成藥材，療疾治病。
裙帶菜（Wakame）
日本養殖裙帶菜海藻已經有數百年的歷史。目前，法國、新西蘭和阿根廷等國家也都開始種植。
裙帶菜的好處是可以常年收獲，而且不用化肥或是殺蟲劑。它可以在太陽下曬乾，做成乾燥海菜。
裙帶菜中還富含對人體有益的ω−3脂肪酸（the omega 3 fatty acid）。
與此同時，一種棕色裙帶菜中還含有大量的褐藻多糖硫酸酯（fucoidan）。據動物研究顯示，這種膳食纖維具有降血壓、抗血液凝固甚至抗腫瘤的潛力。
專家稱，裙帶菜是ω−3脂肪酸和碘的重要來源，特別是對那些肉類食品吃得不多的人來說。
裙帶菜可以炒著吃、涼拌、做湯等等。
唯一需要注意的是，如果每天都吃，一定要少量，因為吃過多會引起碘過量。 同時，由於海洋污染，其重金屬含量也會過高。
非洲穀物（Fonio）
Fonio（有人把它音譯為福尼奧米）是一種非常古老的非洲穀物，有點像古斯米，又稱蒸粗麥粉（couscous）。
這種穀物口感細膩，有點像堅果味道。因此，美味健康。
非洲馬里的班巴拉人（Bambara people of Mali）說，做這種米食非常容易，因此即使不會做飯的人也能應付。
有證據顯示，古埃及人5000年前就已經種植福尼奧米。它抗乾旱，60、70天左右就能成熟。
福尼奧米富含鐵和鎂，可以像古斯米和大米一樣吃，還可以用於釀製啤酒。
福尼奧米不含麩質（gluten free），因此，那些對麩質過敏或消化有問題的人可以安全地食用。
仙人掌葉（Nopales cactus）
仙人掌是墨西哥飲食中常見的食品。它可以生吃、做成熟食或是製成果醬或果汁等。
仙人掌植物在中美洲、南美洲、澳大利亞以及歐洲都有種植。
一些臨牀試驗顯示，仙人掌中的纖維可以幫助人體代謝出更多的脂肪。
還有試驗稱，它可以降血糖、緩解飲酒後的宿醉不適等。但專家說，對這些試驗結果要謹慎對待。
如果從未吃過仙人掌，剛開始吃不要一下子過猛，因為有些人可能會出現輕微瀉肚、噁心和腹脹感等副作用。
班巴拉豆（Bambara bean）
班巴拉豆有點像花生，但比花生要甜，而且不像花生那樣油大。
班巴拉豆可以生長在貧瘠的土壤，並且通過向土壤中釋放氮肥讓土壤更肥沃。
它是非洲傳統的豆類，但在泰國以及馬來西亞也有種植和食用。
烹飪方法包括煮、烤、炸或是加工成細麵粉。
在東非，人們喜歡把班巴拉豆磨成豆泥後做湯等。它富含蛋白，同時是人體必需的氨基酸中蛋胺酸（the essential amino acid methionine）的重要來源。
蛋胺酸對促進人體新血管生長、吸收鋅等必不可少。
英國營養學會（British Dietetic Association）發言人普裏亞·圖（Pyria Tew）表示，這對素食和純素食者是個福音。而且這種作物可持續性強，對環保有利。
其他未來健康食品中還包括華人所熟悉的紅薯、紅小豆、蓮藕、黃豆、蕎麥和藜麥等。
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