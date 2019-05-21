未來食品：五種既健康又環保的「超級食品」

Image caption 豆類食品是人們吃得不多的健康食品。

中文裏有句俗話叫「人是鐵，飯是鋼，一頓不吃餓得慌」。人人都想吃飽、吃好。但隨著地球人口的增加以及自然資源的減少。有什麼食物既能滿足健康又能幫助拯救地球的需求呢？

大米、玉米和小麥是人們所熟識的穀物。雖然它們是人類不可或缺的主食，為人們提供人體所需的60%的能量，但光靠這些食品顯然是不足夠的。

一份由德國食品公司（Knorr）和英國世界自然基金會（WWF UK）聯合撰寫的新報告列出了50種「未來食品」，這些食品可以既健康又環保。

這裏，我們為你介紹其中的5種鮮為人知的「超級食品」。

辣木（Moringa）

Image copyright Stacy Michelson/BBC Image caption 辣木樹的樹葉也可以被磨成粉末，用於製作思慕雪（smoothie)、湯、調料以及茶等。

辣木樹營養豐富，經常被稱為「奇蹟樹」。這種樹原產於南亞。它生長迅速並且抗乾旱，全身是寶。

辣木樹的樹葉一年可以採摘7次，富含維他命A和C, 以及鈣和鉀。通常人們會直接用辣木樹樹葉做湯。也有人用它做煎餅。

在菲律賓和印度尼西亞，人們還經常用該樹的豆夾做咖哩和湯的調料。豆莢中富含一種油酸，可以提高人體內好膽固醇的水平。

辣木樹的樹葉也可以被磨成粉末，用於製作思慕雪（smoothie)、湯、調料以及茶等。

此外，辣木樹的許多部分還可以被製成藥材，療疾治病。

裙帶菜（Wakame）

Image copyright Stacy Michelson/BBC Image caption 裙帶菜海藻常年可以採割

日本養殖裙帶菜海藻已經有數百年的歷史。目前，法國、新西蘭和阿根廷等國家也都開始種植。

裙帶菜的好處是可以常年收獲，而且不用化肥或是殺蟲劑。它可以在太陽下曬乾，做成乾燥海菜。

裙帶菜中還富含對人體有益的ω−3脂肪酸（the omega 3 fatty acid）。

與此同時，一種棕色裙帶菜中還含有大量的褐藻多糖硫酸酯（fucoidan）。據動物研究顯示，這種膳食纖維具有降血壓、抗血液凝固甚至抗腫瘤的潛力。

專家稱，裙帶菜是ω−3脂肪酸和碘的重要來源，特別是對那些肉類食品吃得不多的人來說。

裙帶菜可以炒著吃、涼拌、做湯等等。

唯一需要注意的是，如果每天都吃，一定要少量，因為吃過多會引起碘過量。 同時，由於海洋污染，其重金屬含量也會過高。

非洲穀物（Fonio）

Image copyright Stacy Michelson/BBC Image caption Fonio 有點像古斯米（couscous，又叫蒸粗麥粉），營養豐富

Fonio（有人把它音譯為福尼奧米）是一種非常古老的非洲穀物，有點像古斯米，又稱蒸粗麥粉（couscous）。

這種穀物口感細膩，有點像堅果味道。因此，美味健康。

非洲馬里的班巴拉人（Bambara people of Mali）說，做這種米食非常容易，因此即使不會做飯的人也能應付。

有證據顯示，古埃及人5000年前就已經種植福尼奧米。它抗乾旱，60、70天左右就能成熟。

福尼奧米富含鐵和鎂，可以像古斯米和大米一樣吃，還可以用於釀製啤酒。

福尼奧米不含麩質（gluten free），因此，那些對麩質過敏或消化有問題的人可以安全地食用。

仙人掌葉（Nopales cactus）

Image copyright Stacy Michelson/BBC Image caption 仙人掌葉據稱對二型糖尿病病人有好處

仙人掌是墨西哥飲食中常見的食品。它可以生吃、做成熟食或是製成果醬或果汁等。

仙人掌植物在中美洲、南美洲、澳大利亞以及歐洲都有種植。

一些臨牀試驗顯示，仙人掌中的纖維可以幫助人體代謝出更多的脂肪。

還有試驗稱，它可以降血糖、緩解飲酒後的宿醉不適等。但專家說，對這些試驗結果要謹慎對待。

如果從未吃過仙人掌，剛開始吃不要一下子過猛，因為有些人可能會出現輕微瀉肚、噁心和腹脹感等副作用。

班巴拉豆（Bambara bean）

Image copyright Stacy Michelson/BBC Image caption 班巴拉豆富含蛋白

班巴拉豆有點像花生，但比花生要甜，而且不像花生那樣油大。

班巴拉豆可以生長在貧瘠的土壤，並且通過向土壤中釋放氮肥讓土壤更肥沃。

它是非洲傳統的豆類，但在泰國以及馬來西亞也有種植和食用。

烹飪方法包括煮、烤、炸或是加工成細麵粉。

在東非，人們喜歡把班巴拉豆磨成豆泥後做湯等。它富含蛋白，同時是人體必需的氨基酸中蛋胺酸（the essential amino acid methionine）的重要來源。

蛋胺酸對促進人體新血管生長、吸收鋅等必不可少。

英國營養學會（British Dietetic Association）發言人普裏亞·圖（Pyria Tew）表示，這對素食和純素食者是個福音。而且這種作物可持續性強，對環保有利。

其他未來健康食品中還包括華人所熟悉的紅薯、紅小豆、蓮藕、黃豆、蕎麥和藜麥等。

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