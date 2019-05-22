英國倫敦女警百年史 從街頭巡邏到女局長當家

Image copyright Met Police Image caption 1919年5月18日倫敦第一批女警察亮相。

英國倫敦都會警察局隆重舉辦了女警加入警隊百週年慶祝活動。

倫敦都會警察局是英國最大的警察隊伍，專門負責調查在大倫敦地區的犯罪活動。

讓這支警察部隊更為與眾不同之處在於，倫敦都會警察局的局長——克麗絲達·狄克（Cressida Dick），是有史以來第一位擔任倫敦警察局首長的女性。

Image copyright Met Police Image caption 這份1914年12月3日的《每日鏡報》上刊登了當時在倫敦街頭為警察提供協助的女性志願者。

回顧100年前的1919年5月，當倫敦警察廳第一次有女警時，她的職責是在街頭巡邏，遇到罪犯她連逮捕的資格都沒有。

100年來，倫敦的女警察經歷了怎樣的歷史變遷。BBC為您特別回顧：

最開始的時候

Image copyright Courtesy of Lincolnshire Police Image caption 艾迪斯·史密斯（Edith Smith），第一個有權逮捕罪犯的女警察，但她不在倫敦警隊，而是在林肯郡。

1829年，倫敦組建了第一支專業警察隊伍。在此之前，倫敦的街頭治安由志願者承擔，有需要的時候軍隊提供協助。

當倫敦最初組建警隊時，女性不准加入。警官必須是男性、年齡在35歲以下，身高165以上，身體健康。

到了1915年，英國終於出現了第一位有權逮捕罪犯的女警——艾迪斯·史密斯（Edith Smith）。不過，她不在倫敦，她遠在英格蘭中部的林肯郡執勤。

1918年有關方面才決定，倫敦也應該有女警察加入警隊，維持治安工作。

大日子大時刻

Image copyright Getty Images Image caption 1920年代，一名女警察在倫敦街頭為遊客指路。

1919年，第一位女警察出現在倫敦街頭。

但是，倫敦的女警直到1923年才有逮捕嫌犯的權力。如果不是女議員南希·阿斯特（Nancy Astor）的鼎力支持，當時英國議會可能會完全禁止女性加入警察隊伍。

然而，已婚女性成為警察，仍然等到1946年之後才成為現實。而女警們直到1986年才獲准配備防身的警棍。

Image copyright Met Police Image caption 1980年代，為女警專門設計的警棍，小到可以裝進小背包中。

Image copyright Getty Images Image caption 西絲琳·菲·艾倫（Sislin Fay Allen）是英國史上第一位黑人女警察

黑人女警艾倫

1968年，西絲琳·菲·艾倫（Sislin Fay Allen）成為英國警隊中的第一位黑人女警。1967年，警隊招募了第一位男性黑人警察。

艾倫在一次採訪中說：「我當警察的第一天，為了躲開記者差一點摔斷了腿。當時我意識到自己是史無前例第一人。不過我並不是要創造什麼歷史，我只是想改變一下方向。」

Image copyright Metropolitan Police Image caption 凱倫·蓋爾斯（Karen Giles）是警隊服役時間最長的女警察。

服役時間最長女警

凱倫·蓋爾斯（Karen Giles）在警隊效力了42年，使她成為服役時間最長的女警察。

Image copyright Met Police Image caption 1968年，曾為女王婚禮和登基設計禮服的設計師諾曼·哈特內爾（Norman Hartnell）被聘請為女警制服畫圖：女警制服被認為必須有魅力才能吸引新人入職。

她曾經參與過警隊幾次重大的執勤任務，其中包括1981年查爾斯王子與戴安娜王妃的盛大婚禮、2002年女王登基50年和2012年女王登基60年的大慶活動。

倫敦警隊女首長

Image copyright Getty Images Image caption 克麗絲達·狄克（右）是倫敦都會警察局190年歷史上的第一位女首長。

克麗絲達·狄克（Cressida Dick ) 1983年加入警隊，表現優異不斷受到提拔。

2012年倫敦主辦奧運會期間，她是安保工作的負責人。2017年2月，她成為倫敦警察局有史以來第一位女掌門人。

前景未來

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目前，倫敦警察廳共有8000名女性警察，佔警隊總人數的27%。

而在全英國，女警人數約為三成。這是多年來女警人數逐步增加的結果，也是有史以來女警最多的時候。

倫敦警察局局長克麗絲達·狄克表示，她希望在倫敦女警100週年之際鼓勵更多的女性加入警察隊伍。最終，倫敦警察隊伍中希望女性人數達一半，真的發揮「半邊天」的作用。

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