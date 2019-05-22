英國切爾西花展：2019年的亮點與時尚趨勢

Image copyright EPA Image caption 美輪美奐、視覺盛宴的切爾西花展

一年一度的英國倫敦切爾西花展（Chelsea Flower Show）正式對公眾和遊人開放。這一世界最富盛名的園藝花卉展每年都吸引了全世界數百名頂級設計師前來參展。

切爾西花展也是英國女王伊麗莎白二世以及王室成員每年必去的項目之一。

Image copyright Getty Images Image caption 女王只要在英國，切爾西花展是她每年必來的項目之一。

而今年切爾西花展最抓人眼球的亮點之一，就是王室成員之一英國劍橋公爵夫人凱特參與設計的一個「回歸自然」（Back to Nature） 的主題花園。

這個花園的設計圍繞兒童的需求，鼓勵孩子們多在室外活動，貼近大自然。花園裏有小溪、樹屋、鞦韆等，為孩子們打造出一個自然、野味的完美樂園。

Image copyright AFP Image caption 威廉王子和凱特一家人享受由凱特參與設計的「回歸自然」花園。

除此之外，像往年一樣，今年切爾西大大小小情趣各異的主題苗圃和花園融合了最前沿的花卉設計，使花園中的一草一木與建築設計完美融為一體。

綠地效應

今年的展示花園（Show Gardens）突出了綠地效應，強調花園綠地對人們精神健康（mental health）的重要性。

與此同時，氣候變化、可持續發展、提倡使用有機和環保材料、精神健康等都是今年切爾西花展希望傳遞的信息。

Image copyright EPA Image caption 切爾西花展每年吸引許多名人，英國著名女演員朱迪·丹奇（Judi Dench）就是其中之一。

Image copyright Getty Images Image caption 參觀者在一個參展花園裏休息片刻。該花園的設計者突出人與大自然的和諧共存，強調環境的可持續性。右側牆上圓形拱洞象徵著通往世界的窗口。設計者希望把環保信息傳遞到全世界。

Image copyright AFP Image caption 利德加德設計的這個兒童花園，希望能鼓勵兒童在花園的樂趣中愛上園藝。

Image copyright Getty Images Image caption 用園藝拯救世界的設計者迪克森和宜家聯手，展現未來城市農業的遠景。

Image copyright AFP Image caption 一名模特頭戴由鮮花做成的「王冠」。

除了外邊的各種展示花園外，切爾西花展中著名的花卉植物室內展區（Flower Marquee）匯集了大量的奇花異草，美不勝收。它也是整個花展的亮點之一。

5種最具象徵意義的花卉

全世界共有近37萬花卉品種。但玫瑰絶對是英國人鍾愛的花卉之一。

Image caption 英國人喜愛玫瑰。紅玫瑰象徵著愛情。

Image caption 每年11月的戰亡紀念日，英國人都會在胸前佩戴一朵紅色的罌粟花，以示對戰爭中陣亡官兵們的紀念。

Image caption 向日葵花由於梵高的畫而著名，最高的向日葵可以長到9米以上。

Image caption 華人所熟識的蓮花，有出於污泥而不染之稱。蓮花白天綻放，夜晚像人一樣，花瓣閉合休息。

Image caption 金色燦爛的水仙是英國早春的一景，它也是威爾士的象徵。同時，英國湖畔詩人威廉·華茲華斯的一首讚美水仙花的詩也是膾炙人口。

切爾西花卉園藝展（Chelsea Flower Show）本周二到周六（5月21-25）正式對公眾和遊人開放。