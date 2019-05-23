死亡與喪葬：人死後遺體化成堆肥

Image copyright Getty Images Image caption 華盛頓州批准全新葬禮方式，用遺體堆肥。

美國華盛頓州通過一項法律，允許在人去世後，將其遺體轉化成泥土花肥（composting），成為「堆肥葬」。

華盛頓州也將成為美國「堆肥葬」合法化的第一個州，為人們提供一種全新的喪葬選擇，真正做到「化做春泥」，滋潤大地。

如何運作？

來自華盛頓州的斯佩德（Katrina Spade）和她創立的人類遺體堆肥「重組」（Recompose）公司，之前曾是這一運動背後的主要推手。

該公司將可能成為提供這種服務的首個公司。他們表示，可以在1個月內把屍體轉化為可用的肥料，為花草樹木提供營養。

具體過程是，將遺體放在裝有苜蓿，木屑和稻草的六角形鋼製容器中。

30天後，遺體就會分解成泥土肥料。

Image copyright Getty Images Image caption 墓地減少為未來喪葬帶來挑戰。

美國得克薩斯州立大學的法醫人類學家韋斯科特（Daniel Wescott）說，如果把屍體放在露天環境下，大約需要幾個月的時間才能最終分解，化為泥土。

但還要取決於天氣情況。如果在乾燥氣候中，屍體可以變成木乃伊並且可以保持多年。但如果氣候濕潤，只要幾個星期就會變成一堆屍骨。

韋斯科特解釋說，只要能有大量嗜熱細菌活動，屍體便可以在一個月內徹底分解。

根據華盛頓州立大學的教授卡彭特-伯格斯（Prof Lynne Carpenter-Boggs）率領的研究小組研究顯示，在人體分解的最後階段通過加入混合木屑和類似的營養材料，能讓微生物和細菌更好地發揮作用。

而且，在人體分解過程中需要加溫到攝氏55度，這樣可以起到消毒殺菌的作用，分解後的土壤就可以安全使用了。

更加環保

Image copyright EDUCATION IMAGES Image caption 死後化為泥土滋潤植物花草和樹木。

主張用屍體堆肥的人士認為，無論是目前的土葬還是火葬都浪費許多資源。

來自美國西雅圖市的居民尼娜就持這種觀點。她表示，對她來說最重要的是當她死後，自己的遺體還能為曾經生養過她的大地「做點貢獻」。

但目前，火葬和土葬仍然是人們處理遺體的主要方法。但隨著墓地越來越稀有和昂貴，也有人選擇乾脆把骨灰撒入江河湖海。

主張「堆肥葬」的人士稱，這種方式不但更綠色環保，還能節省自然資源。

「重組」公司稱，用遺體堆肥只使用火化八分之一的能源，並且比傳統方法排放的二氧化碳量要少得多。

西雅圖非盈利性喪葬服務組織的執行董事曼金（Nora Menkin）表示，這可以帶來真正的變化，因為華盛頓州是美國火化率最高的州。

瑞典和英國

其實，這種堆肥葬在瑞典已經合法。

與此同時，英國法律也允許不使用棺材的自然埋葬，或是使用可生物降解棺材的埋葬方法。

「重組」公司的斯佩德希望，未來能把城市的一些舊存儲倉庫變成未來墓地的陳列室，陳列室中存放由人類遺體所轉化成的泥土肥料，供死者親屬前來吊唁和認領。

Image copyright RECOMPOSE/MOLT STUDIOS Image caption 藝術家所想像的未來安葬地，這裏可能是未來人們死後的最後歸處。

新生事物

當然，像任何新生事物剛出現時一樣，都會有人對此感到難以接受，特別是涉及到人的生死後事問題。

正像19世紀末的火葬一樣，用遺體堆肥這種方式很有可能會受到宗教機構和現有殯葬業的阻礙。

隨著觀念的逐漸開放，人們開始接受火葬。火葬流行的另外一個原因是因為其費用低。

美國南加州大學公共政策教授斯隆恩（Prof David Sloane）表示，人們對圍繞死亡、紀念以及追悼等習俗也在不斷發生轉變。

「這一變化體現在方方面面，比如更多人選擇在家離世，而不是在醫院。有些人寧願在社交媒體表達自己的哀思，而不是去教堂，」斯隆恩說。

因此，他認為把人死後的屍體化為肥料也是人們轉變和試驗的一個例子。

Image copyright RECOMPOSE/FACEBOOK Image caption 曼金（中間）和斯佩德（左側女士）積極主張用屍體堆肥的喪葬方法。

費用

西雅圖非盈利性喪葬服務組織的執行董事曼金則表示，對許多人來說這還取決於葬禮的開銷。

火葬目前仍是最便宜的喪葬選擇，大約為1100美元，土葬平均價格是7000美元或更高。

把遺體轉化成土壤肥料的方法目前預計大約為5500美元，價格不菲。

但或許隨著堆肥葬的普及和費用的降低，這種新型的喪葬形式也能推而廣之？