女性絶經，你該知道的身體變化

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絶經是指女性的月經停止，她們不能再自然懷孕，但身體的變化還會繼續，又是為什麼？

絶經是女性邁向老年的自然現象，通常發生在45至55歲之間，但也可以因為手術移除了卵巢或子宮（子宮切除術）而絶經。

在英國，絶經的平均年齡是51歲。

Image copyright Getty Images Image caption 隨著女性年齡增長和卵子儲存量之減少，排卵期，懷孕期和懷孕期都將會停止。

身體變化

激素（又稱荷爾蒙），特別是雌激素（oestrogen）都對絶經有影響。雌激素對於整個月的生殖週期至關重要；每個月卵巢發育和釋放卵子，以進行受精。子宮內壁會增厚，凖備接收受精卵。

但隨著女性年齡的增長和卵子儲存量之減少，排卵、月經和懷孕將會停止，身體因而逐漸停止產生控制整個過程的雌激素。

這些不會在一夜之間發生。可能需要幾年時間，身體才會慢慢不再製造這種關鍵激素，之後並維持原有的激素量。

Image copyright Getty Images Image caption 絶經使骨骼會變得脆弱（右圖），使骨折更容易發生。

激素變化會產生什麼影響？

十分廣泛。

大腦、皮膚、肌肉和情緒都受到雌激素量下降影響，身體開始產生許多變化。並且，許多女性在她們絶經很久之前——所謂的「前更年期」就會出現症狀。

潮熱、盜汗、睡眠問題、焦慮、情緒低落和對性的興趣喪失是常見的。在此期間，膀胱問題和陰道乾燥也是正常的。

雌激素不再生產時會對骨骼和心臟產生長期影響。骨骼會變得脆弱，使骨折更容易發生，女性可能更容易患心臟病和中風。

這就是為什麼女性會接受激素替代療法，或雌激素補充療法（HRT），增加雌激素量有助於緩解症狀。但並非所有女性都會出現症狀。它們的嚴重程度和持續時間也各不相同，從幾個月到幾年不等。

Image copyright Getty Images Image caption 熱潮紅是常見的身體變化。

那麼是什麼導致熱潮紅？

因為缺乏雌激素。

它涉及「身體恆溫系統」在大腦中的運作。通常情況下，身體會很好地應對溫度變化。但是當缺乏雌激素時，恆溫系統會變得不穩定，而大腦會誤以為身體好像過熱了。

雌激素也會影響情緒嗎？

是的。激素與控制情緒的大腦受體中的化學物質相互作用，在缺少激素時會引起焦慮和情緒低落。缺乏雌激素也會影響皮膚，使人感覺乾燥或好像有昆蟲在皮膚下爬行。

其他激素是否也影響更年期？

是的，黃體酮（progesterone）和睾酮（testosterone），但它們造成的影響與雌激素不同。黃體酮有助於每個月為身體懷孕做好凖備，並且當月經停止時它亦會減量。

女性生產的睾酮量很低，與性慾和體力有關。睾酮從30多歲時開始下降，僅有少數女性需要補充。

如何確定雌激素下降？

可以進行血液測試來測量一種名為促卵泡激素（FSH）的激素量。但它不是很凖確，特別是對45歲以上的女性。專家說，激素量在一天的過程中一直在上升和下降，所以血液測試無法凖確測量正在發生的事。

更好的方法是與家庭醫生或護士討論月經模式，以及正在經歷的任何症狀；知道身體有哪些症狀很重要，比如情緒低落和煩躁，以及潮熱和盜汗。

經期的變化，包括變得更嚴重或更不規律，是絶經前的早期跡象之一。直到一整年都停經後，你才會知道你實際上經歷了絶經。

Image copyright Getty Images Image caption 女性一生中有超過三分之一的時間處於雌激素缺乏的狀態。

然後怎樣呢？

絶經後體內的雌激素量不會再恢復。隨著預期壽命的延長，女性一生中有超過三分之一的時間處於雌激素缺乏的狀態。英國絶經協會前主席、婦科醫生和絶經問題專家海瑟·居里（Heather Currie）醫生說，沒有理由感到害怕。

「女性在中晚年後還繼續工作，她們仍然動人美麗」；「絶經的刻板印象正在轉換」， 她說。

她的建議是：「如果你受到影響，帶著問題去看家庭醫生，並了解更多資訊」；「女人應該關心身體出現哪些症狀」。

居里醫生表示，女性能獲得足夠的資訊和支援應對絶經帶來的身體和情緒變化。

激素替代療法（HRT）被認為是絶經期症狀的最有效治療方法。居里醫生說，關於激素替代療法的長期安全性一直存有爭議，亦可能會引起一些副作用，但我們已經證明激素替代療法的好處超過了風險。

她又說，與其他經歷相同症狀的女性分享絶經期的經驗也能獲得真正的幫助。

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