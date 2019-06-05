預防腦退化，這七種食物可以幫助你

Image copyright Getty Images Image caption 對健康食譜有更多了解，有助於讓你的大腦保護長久健康。

你知道哪七種食物可以幫助預防腦退化症嗎？

腦退化症是一種令人記憶和認知能力逐漸衰退的疾病，它影響著全球大約5000萬人，而根據世界衛生組織（WHO）的數據，每年全世界約有近1000萬這類新增病例。

雖然最近的一些研究顯示，飲食可能在大腦健康和預防腦退化方面有關鍵作用，但是至目前為止還很少有研究能夠提供證據，證實食物與這種疾病之間的關聯。

近兩年，很多報道都指紅酒、咖啡、巧克力甚至香檳都可能是預防腦退化的神物。

但是，這些說法背後真的有根據嗎？

BBC記者希拉·迪倫（Sheila Dillon）訪問了有關領域的專家，他們分享了自己的見解。

原來，食物確實有可能幫助你：雖然並沒有什麼特殊成分，但是地中海風格的健康飲食對於身體和神志有最正面的作用。

1. 海鮮

Image copyright Getty Images Image caption 海鮮含有高蛋白、低脂肪以及豐富的不飽和脂肪酸。

每周一頓或以上的魚肉餐似乎就能帶來極大的好處。

2. 莓

Image copyright Getty Images Image caption 冰凍的草莓和藍莓再美味不過！

草莓和藍莓都含有大量抗氧化元素，研究顯示它們有助於減緩認知退化的進程。

3. 堅果

Image copyright Getty Images Image caption 堅果和果核含有豐富的熱量，也是對大腦非常有益的食物。

專家相信，只需每天30毫克的堅果就能有助於對抗腦退化——它們還是蛋白質、礦物質和纖維的重要來源。

全麥食品也有同樣的功效——比如燕麥、玉米、糙米、黑麥和小米等。

4. 綠葉菜

Image copyright Getty Images Image caption 綠油油的菜葉對於大腦可能有神奇的作用。

菠菜能夠減慢認知退化——事實上，任何綠葉菜都有這種作用。畢竟，大力水手沒有騙你。

5. 維他命B

Image copyright Getty Images Image caption 維他命B，一個都不能少！

一組有輕微認知退化的人在服用維他命B之後，對於治療的反應相當積極。

6. 可可

Image copyright Getty Images Image caption 感謝墨西哥人，我們的食譜當中多了營養豐富的可可。

可可被認識是有神經保護作用——換句話說，它可能拯救、修復或者重新製造神經系統的細胞、結構以及功能。

不過，也不要沉迷。如果你很喜歡吃巧克力，也要盡量吃可可含量高而低糖的產品。

7. 牛油果

Image copyright Getty Images Image caption 牛油果如今在全世界無處不在。

牛油果可算是當紅的健康食品，它富含對大腦有益的植物脂肪。

以上這些食物都不是特別難找到，即使找不到任何一樣，也應該能夠輕易地在你所在的地方找到替代品。

記住一點，它們不僅對保持你的認知能力有積極作用，而且全都在其他方面有很大的健康益處。

而且，這下你可以毫無罪惡感地吃優質的巧克力了！