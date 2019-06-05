不尋常的英國家庭：「我爸爸是變性人」

Image caption 「我們一家人關係很緊密，整天在一起。」

「她是個怎樣的男人，我真想不起來了。那都是兩年前，現在感覺一切正常。」

阿梅（音譯）今年17歲，和夏洛特共用衣帽間。她們一起挑衣服，選中一件綠色印花的連褲裝，倆人異口同聲地說，不錯。

阿梅不願意回憶「父母」中有一人是男性時的那些事，並不是因為會引起痛苦，而是因為已經淡忘了。

她心中的夏洛特，就是今天這個樣子。

6年前的一天，阿梅推開父母臥室的門，眼前的那一幕，成了永遠改變她生活的一瞬間。

「我記得我走進房間，看到媽媽在幫夏洛特化妝，那是夏洛特第一次化妝。我很困惑，這是發生了什麼事？男人一般是不化妝的啊。

當時我不懂什麼是變性。我只有12歲。」

Image caption 阿喬說，剛開始夏洛特媽媽並不自信，很在乎外人的看法和反應

夏洛特熱情開朗、活潑大方。她胸、頸、手上都有紋身，在人群中很顯眼。

看起來，成為吸眼球的中心人物，夏洛特並不在意。但是，14歲的阿喬（音譯）說，原來並不是這樣。

阿喬形容，爸爸的變性曾給全家所有人都帶來困難。最開始，夏洛特很敏感，自我意識很強，非常在乎外面的世界對自己新身份的反應。

阿喬說，「聽到別人指指點點、看到別人說三道四，她會很難過，傷心。有時候整整一星期關在家裏不出門。真的會影響她。」

「確實煩人。你們為什麼要談論她，為什麼要說那些難聽話？不要干涉她！」

面對欺凌、歧視行為，孩子們表現出的承受力和堅強令人肅然起敬。但是，給人留下更深印象的是，從夏洛特變性開始，全家人對她表現出的理解和關心，特別是媽媽安琪。

丈夫成了妻子，安琪不僅不離不棄，而且一直支持、幫助。

Image caption 夏洛特變性過程中，安琪一直支持、幫助她

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安琪承認，「實際上，最開始聽說她想變性，也很難。」

安琪和夏洛特是在德國認識的，當時他們在同一間唱片公司工作。

兩人手拉手，向我們講述當初相識、戀愛的經歷，不時開心大笑。但其實，安琪和夏洛特並不是在公司內一見鍾情，在工作場所以外的交往讓他們迅速墜入愛河。

15年的婚姻，一次遷居海外，3個孩子，一人變性，今天，他們的愛情依然強大。

安琪說，「我想了一兩天，決定放手。我想通了，她被困在一個自己不想要的身體內。

有點像哀悼。共同生活許多年的那個人消失了......」

Image copyright Google Image caption 阿喬說，我們家真的很幸運

讓人耳目一新的是，孩子們自己認為，他們並沒有受到同齡人的欺負。

更加暖心的是，阿喬說，他懂得，自己家庭的現狀並不是普遍現象。

「我們很幸運。大多數（父母一方）變性的家庭結局都不太好，變性的那一方通常會離家獨居。但是，我媽一直支持夏洛特，一直幫她，總是說她很漂亮。」

打開家門，全家人排成一隊，分別拿起旱冰鞋、滑板或者背包，出門，上車。雖然天陰沉沉的，但是，他們還是要去海邊小鎮的海濱大道。

夏洛特說，她不願孩子總悶在家裏。「我們經常出去探險。我們希望孩子的一生就是一次探險。一家人關係非常緊密，24/7都在一起。」

但是，變性並不是一帆風順的遊戲。

Image caption 阿梅說，她很為夏洛特自豪

夏洛特說，她的變性也曾給家庭帶來了「創傷」。但是，每個人都戰勝了自己遇到的挑戰和障礙。

用阿梅的話說，成了「更好的人」。

「從抑鬱悲哀、不願、也不敢走出家門，到不怕見任何人，真了不起。夏洛特願意與人分享一切、與世界分享正能量、讓身邊所有的人快樂。」

「爸爸變成這樣出色、優秀的女人，我真的很自豪！」