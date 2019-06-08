Image copyright Getty Images Image caption 研究發現，孕婦是挑戰人體終極耐力極限的高手，身體長期處於高能量消耗狀態

人的體力和耐力有極限，這個極限因人而異，孕婦的負荷超過常人，這都是常識。

科學家們現在宣佈，人類身體的終極耐力極限找到了。

耐力以人體能量代謝來表達，終極耐力極限是人體靜息代謝率（RMR）的2.5倍；女性懷孕期間的代謝率可高達RMR的2.2倍，挑戰極限。

靜息代謝率是指人體完全靜息狀態下維持基本生理機能所消耗的熱量，把身高體重和年齡數值填入公式計算得出。

耐力型體育運動期間，人體消耗能量會遠超終極極限，但之後就回落到可持續的代謝水平。

研究人員目前所知，沒有人能長期維持超過這一極限的代謝水平。

Image copyright AFP/Getty Image caption 環法自行車大賽是挑戰耐力和毅力的運動。

參與這項研究的杜克大學進化人類學副教授赫爾曼·龐特茲（Herman Pontzer）說：「這是人類耐力的極限。」

這個極限值是在分析環法自行車賽、3000英里長跑和其他頂級體育運動參與者的數據的基礎上得出的。

杜克大學的研究團隊從橫穿美國挑戰賽著手。這項比賽歷時140天，賽程3080英里（約5000公里），從加利福尼亞州到華盛頓特區，橫跨美國大陸，被稱為「世上最艱苦」的耐力挑戰賽。

參賽選手每周跑6個馬拉松，連續跑幾個月。

Image copyright Bryce Carlson Image caption 橫穿美國挑戰賽選手測靜息狀態下的能量消耗值

研究人員對參賽選手在不同階段的靜息代謝率和賽跑過程中的代謝率數據加以整理、分析，發現參賽者的能量消耗起點較高，但最終都會回落到RMR的2.5倍水平。

挑戰耐力的時間長度與能量消耗之間也存在一種規律，呈反比曲線。

分析顯示，跑一次馬拉松，消耗能量是RMR的15.6倍，23天的環法自行車賽期間賽手的能耗是RMR的4.9倍，而歷時95天的南極徒步，能量消耗是RMR的3.5倍。

短時間超負荷挑戰耐力極限是可能的，但這種狀態無法持久。

Image copyright Bryce Carlson Image caption 2015年橫穿美國挑戰耐力長跑選手

靜息代謝率的2.5倍，這個點是找到了，但為什麼是2.5而不是別的數值呢？

研究團隊在《Science Advances》雜誌上發表的論文推測，可能跟人體消化系統關係更大，跟心肺和肌肉的關係不大。

他們發現人體不可能消化、吸收和處理足夠的熱量和營養來長時間維持高能量消耗。

在較短的時間內，人體可以挖掘自身潛力，將脂肪和肌肉轉化成能量供一時所需，事後可以恢復。

Image copyright PA Image caption 極地徒步也是高能耗、挑戰耐力型運動。圖為英國探險家菲奧納·桑納維爾（Fiona Thornewill）2003年從南極大陸邊緣的赫拉克勒斯入口啟程，向南極點出發，徒步725英里，為癌症研究和救治籌款。她以創紀錄的速度用42天獨自完成這次極地徒步。

但在極限運動中，在接近人體衰竭虛脫的臨界點時，身體必須調整能量消耗，達到某種可持續的平衡。

2.5倍於RMR這個數值有什麼用？

杜克大學研究員認為，這更多取決於時間長短。

如果挑戰耐力的時間是幾個小時或者一天，則意義不大，如果是幾天、幾個星期、幾個月，那麼人體耐力的終極極限對於制定健身計劃、訓練計劃就很有意義。