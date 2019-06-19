狗狗眼神賣萌難以抗拒 操縱人類的進化伎倆

Image caption 求關注。求愛心。可誰真正知道這個腦子裏在想什麼？

狗狗定睛注視著你的時候，那無辜無邪、楚楚動人而又似乎在懇求、訴說什麼的眼神，在英語裏被稱為「puppy eyes」（小狗眼），總能讓人心生愛憐，就像看到萌態可掬的小寶寶。

但是狼就沒有這種眼神。

科學家經過研究發現，這或許是狗能成為人類寵物而狼不可以的原因之一，奧秘則可以用赫胥黎（Thomas Henry Huxley）的《天演論》（Evolution and Ethics）來解釋。

狗狗眼部有一圈肌肉，可以讓它們做「媚眼」、「萌眼」和討人喜歡的表情。這一組肌肉負責讓狗狗模仿嬰兒般的眼部表情，觸發人類的「愛憐的本能」。

這種「小狗狗眼」是寵物狗和主人之間的心靈紐帶。

過去也曾有科學家研究發現，狗狗的眼神和表情令人難以抗拒，但沒研究出個所以然來。

現在，英國朴茨茅斯大學的卡明斯基博士（Juliane Kaminski）和她的團隊找到了解剖學意義上的解鎖鑰碼，從肌體構造層面解答了為什麼狗狗的眼睛那麼傳神的問題。

他們發現狗狗眼睛周圍的肌肉組織具有神奇的功能，狗狗動用這組肌肉來展現所謂的「表情眉」，由此「營造出與人類相似的交流溝通假像」。

卡明斯基博士和同時合作的研究報告說，狗狗們進行這種操作時，人類內心似乎生出一種難以遏制的衝動要照顧、安撫它們。

狗狗眼部肌肉以一種特定方式運動，使得它們的眼睛顯得就像嬰兒大睜的雙眼，而且很像人在傷心時候的表情。

而具有這種眼神表情的狗類似乎更能激發人類「下意識的」眷顧、保護本能。

從物種進化角度來看，這種互動讓「萌眼」狗佔了優勢，它們的這個肌體構造特點在代代繁衍過程中不斷得到強化。

Image caption 揚起眉毛，睜大眼睛，人類你快看過來。

卡明斯基博士說：「有強大的證據表明狗在跟狼分離，被人類馴化後， 逐漸進化發展出這種能揚眉瞠目的肌肉」。

她和團隊的研究結果發表在美國國家科學院院刊上。

來自解剖學和比較心理學領域的英美學者的研究顯示，狗的面部這種結構性變化，是在與人類相伴的幾千年裏逐漸完成的。

曾經有研究發現，當人類注視狗狗時，狗狗會做出「小狗眼」的賣萌表情，說明這是一種有意識的動作，而且就是做給人看的。

報告聯合作者，解剖學家巴羅斯教授（Anne Burrows）指出，從生物進化意義上講，狗狗的眼部肌肉構造變化速度很快，這很可能因為狗狗和人類的互動密切有直接關係。

俗話說， 狗是人類最好的朋友，狗通人性，狗和人心靈相通，也許不無道理。

研究團隊還不忘提醒一句，狗都知道面部表情對於社交至關重要，知道什麼樣的眼神能招來關注愛撫，這說明社交場合的眼神表情是多麼重要。