Image copyright Getty Images Image caption 防彈咖啡

你或許沒聽說過防彈咖啡（Bulletproof coffee），但你一定聽說過西藏的酥油奶茶吧。

酥油茶是西藏的特色飲品。多作為主食與糌粑一起食用，有禦寒提神醒腦、生津止渴的作用。它是藏人招待客人的必備食物之一。

但是，防彈咖啡與酥油茶到底有何淵源？下面要講的就是這樣一個故事。

戴夫·亞斯普雷（Dave Asprey，另譯戴夫·阿斯普雷）是美國人，現年45歲。他原本是硅谷的一名技術主管，但幾年前創造了自己獨特的咖啡品牌公司，名叫防彈咖啡（Bulletproof coffee 360）。

防彈咖啡風靡世界，其中粉絲不乏一些美國名人。防彈咖啡品牌的創立也讓亞斯普雷成為了一名「成功」的企業家。

但跟其他企業家與眾不同的是，亞斯普雷還給自己立下了雄心大志：要活到180歲，而且這並不是玩笑，因為他是非常認真的。

亞斯普雷覺得長壽已不再是什麼科幻，自己願意為實現這個長壽願望而「獻身」。

生物黑客

Image copyright Getty Images Image caption 亞斯普雷說防彈咖啡改變了他的生活

在許多人眼裏，亞斯普雷可能有點「怪」。而他本人也自稱是「世界上第一個專業生物黑客」。

所謂生物黑客是指那些試圖用科技手段「改善」自己生理狀況的人，也就是在我們許多人看來有點發瘋的人。

比如，亞斯普雷每隔6個月就抽一次骨髓，然後再把骨髓中的一些幹細胞注射回全身。

此外，他還經常呆在冷凍療法室裏，利用液氮冷卻劑給身體降溫。 同時，他還照射紅外線以及同電極刺激大腦等。

亞斯普雷的這些「長生不老」嘗試開銷不菲，好在有他的防彈咖啡為他提供經濟後盾。

防彈咖啡

Image copyright Getty Images Image caption 亞斯普雷自從發明該飲品後，立志要活到180歲。

所謂防彈咖啡其實就是往黑咖啡中加上黃油以及純椰油的一種飲品。

當然，你不必購買亞斯普雷的原裝防彈咖啡。你可以用任何咖啡，然後加上任何黃油以及純椰油來調製這種飲料。

亞斯普雷稱防彈咖啡可以幫助改善人們的身心健康。有人說，它還有減肥奇效。

亞斯普雷從2012年開始出售防彈咖啡，據他估計已經售出1.6億杯防彈咖啡。

總部設在西雅圖市的防彈咖啡360吸引了6800萬美元的投資，除特色咖啡外，目前業務已經擴展到涵蓋食品以及生活用品等多項商品。

西藏酥油茶

Image copyright Getty Images Image caption 防彈咖啡的靈感來自於西藏之旅

而引發亞斯普雷創建防彈咖啡的靈感則來自於西藏的酥油茶。

2004年，亞斯普雷開啟了一趟西藏之旅。促使他到西藏旅行的主要原因是跟他的健康有關。

雖然當時的亞斯普雷在硅谷事業有成，但卻是一個體重超常（他最重時體重達到136公斤）、健康不佳的胖子。

為了能改善自己的健康，亞斯普雷希望能到西藏學習打坐。一天，他在爬山途中，有人給他一碗藏民的傳統飲料：酥油茶。

喝完這碗酥油茶後，亞斯普雷頓覺神清氣爽，已經好久沒有這種感覺了。

結束西藏之旅回到加州的家後，亞斯普雷對此念念不忘。於是，他開始炮製自己版本的奶茶。

西藏酥油茶用的是藏區特有的氂牛的奶，加州沒有氂牛。他就用類似產品奶油來代替。

Image copyright Getty Images Image caption 西藏的氂牛

同時，亞斯普雷還用咖啡取代了茶，認為咖啡比茶更有效。這樣做還嫌有所欠缺，亞斯普雷又添加了富含中鏈三油甘旨油的純椰油。

亞斯普雷每天早晨都會喝這種防彈咖啡。他本人稱，防彈咖啡「改變了他的生活，讓他瘦身45公斤」。

亞斯普雷先在自己博客上分享該飲料的好處，3年後開始在網上出售防彈咖啡的這3種原料。

接下來，開始有人給他投資，其中一個投資者也是美國星巴克咖啡的早期投資人。

2016年，美國連鎖精品超市，美國全食超市公司（ Whole Foods Market）開始供應防彈咖啡，為該品牌助了一臂之力。

批評聲音

Image copyright DAVE ASPREY Image caption 亞斯普雷堅持運動，希望能長壽。

然而，亞斯普雷也面臨一些批評聲音，特別是來自健康行業一些專業人士的批評。

他們指出，亞斯普雷沒有任何醫學資質或是受過營養學方面的培訓。他們說咖啡裏加黃油不健康。

儘管質疑聲音不斷，也有專業人士承認防彈咖啡頗具影響力。

全球食品和飲料市場研究機構英敏特（Mintel）的負責人福賽斯（Jonny Forsyth）表示，雖然防彈咖啡的健康益處有點模糊不清，但它迎合了消費者心理，承諾給消費者提供一種「更健康」、更強大，並且能長久保持旺盛精力的飲品。

但英國飲食協會的註冊營養師皮格特（Aisling Pigott）則對此提出了尖銳的批評。

她認為，往咖啡裏加黃油沒有任何益處。她稱自己不會向任何人推薦這樣的早餐，因為它沒有蛋白、維他命和礦物質，只增加額外的卡路里和脂肪。

亞斯普雷對這樣的批評並不擔心。他引用一些健康專業人士的話說，高脂低糖類飲食對人有好處。

他還表示，自己以前有關節炎、慢性疲勞綜合症、認知功能障礙。

同時，他還有糖尿病前期（pre-diabetic），屬於中風和心臟病高發人群。總而言之，當時身體很糟糕。但自從喝了防彈咖啡後「這些症狀都消失了」。

他稱，與現代飲食時尚不同的是，自己的飲品是基於具有4000年歷史的西藏傳統飲料。因此他不介意成為這一悠久歷史的一部分。