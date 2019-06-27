Image copyright AFP Image caption 詹姆斯·奧瓦爾斯和女友戴安娜·巴德斯利

英國愛丁堡開始試驗一種男性新型激素避孕藥膏。

29歲的詹姆斯·奧瓦爾斯和27歲的戴安娜·巴德斯利等450對夫婦參加了愛丁堡大學的這項男性避孕藥研究項目。

在未來的一年之內，他們只允許使用這種新型的男性激素軟膏作為唯一的避孕手段。

這種軟膏的主要成分是黃體酮和睾丸激素（progesterone and testosterone）。

其原理是黃體酮可以阻止男性睾丸生成精子，從而達到避孕效果。但藥膏中的睾丸激素則彌補了由此所導致的男性體內睾丸激素水平下降，以達到平衡。

研究人員希望這一男性新型避孕藥膏最終可以成為女性避孕藥丸的一種替代產品，讓人們可以長期放心地使用。

減輕女性負擔

奧瓦爾斯告訴BBC，每次使用時只需擠出大約2厘米（相當於50便士硬幣大小）的藥膏，分別把它塗抹在兩側的肩部和胸部。

藥膏在3到4秒之間就乾掉了，然後穿好衣服開始一天正常的工作和生活。

奧瓦爾斯表示，他從2月份開始就使用這種避孕藥膏，但之前是與其他一些避孕措施一同使用的。

一個星期前，則開始把它當作唯一的避孕手段。奧瓦爾斯注意到，自從用了藥膏後性慾有所提升。但其他的一些副作用很小，可以忽略不計。

總的來說，奧瓦爾斯對藥膏感覺不錯。與此同時，他對任何未來可能出現的男性避孕產品都持比較積極的態度。

男性避孕藥難產

Image caption 各種避孕產品

然而，同女性避孕藥相比，男性避孕藥一直以來似乎總是很難產。

女性避孕藥已經上市幾十年，而且在世界許多國家得到推廣和普遍應用。相比之下，男性卻沒有類似的避孕藥。

目前，男性已知的避孕方式主要有兩種：安全套（也稱避孕套），或是做輸精管結扎術（vasectomy）。

有人說，推廣男性避孕藥缺少社會和商業意願。

英國愛丁堡大學的安德森教授表示，製藥業對新興男子避孕藥品反應滯緩，可能是因為他們對男性避孕產品潛在市場信心不足。儘管有有力證據表明男性和他們的伴侶對新避孕產品表示歡迎和感興趣。

安德森教授還說，如果沒有製藥行業的參與和投資，研究人員只能依賴學術和慈善資金。

路途仍然遙遠

Image copyright JAMES OWERS AND DIANA BARDSLEY Image caption 戴安娜說，男性避孕藥可以讓女性緩口氣。

目前的這種男性避孕藥膏是朝向開發男性避孕產品又邁出了一步。

但業界人士表示，它距離上市至少還有10年以上，因為，即使小規模試驗效果肯定的話，也仍然需要進行更大規模的試驗。

而對奧瓦爾斯的女朋友巴德斯利來說，男性避孕藥膏無疑是個好消息。

她說，自己從16歲時起就服用避孕藥，在未來的12個月自己至少可以放鬆身心，休息一下了。

巴德斯利說，男性避孕藥不但為男士們提供了更多的自由選擇，同時也讓女性可以緩口氣。