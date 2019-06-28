Image copyright Getty Images Image caption 英格蘭球迷在女足世界杯賽上聲援本國球員

國際足聯（FIFA）正式對喀麥隆女足展開紀律調查，涉及該隊在女足世界杯16強戰對陣英格蘭時有隊員向對手吐痰、推搡主裁判等爭議行為。

那場比賽場上主裁判是中國女裁判秦亮。那場比賽中VAR（視頻輔助裁決）判定越位取消喀麥隆的進球，卻承認英格蘭的進球有效，喀麥隆對主裁判秦亮提出強烈抗議，威脅罷賽，隨後拒絶在中圈開球比賽。第68分鐘時10號球員從背後猛推她認為擋道的主裁判，明顯犯規，但秦亮卻沒有給她黃牌。第75分鐘時，喀麥隆防守員在禁區內狠踩英格蘭進攻球員一腳，秦亮通過VAR確認不是故意行為，不罰點球。

她的這些裁決在場上場下引發雙方的強烈不滿，喀麥隆認為「裁判犯了很多錯誤」，英國媒體認為主裁判執法不力，呼籲國際足聯提高女裁判專業水平，還建議在女足世界杯啟用男裁判，因為他們執法水平更高。

但國際足聯在賽後力挺秦亮，表示研究了比賽報告之後認為主裁判本場比賽的每個決定都是「正確的」，包括對於VAR的使用，也保證了比賽的順利進行。

Image copyright Getty Images Image caption 女子足球起步比男足晚，但現在越來越普及，職業化程度越來越高。

但是，女足跟男足相比，差距多大呢？

國際足壇歷來男性主導，女足起步晚，大約是上個世紀80年代。

2016年5月，FIFA任命塞內加爾外交官法蒂瑪·桑巴·迪烏夫·薩穆拉為秘書長，成為FIFA歷史上第一位女秘長。FIFA設15個委員會，其中之一是女子足球委員會。

女足世界杯賽是FIFA的諸多重大國際賽事之一。首屆女足世界杯於1991年在中國廣州舉行，由美國隊獲得冠軍，之後每4年舉辦一次，和男足一樣。

本屆賽事從2019年6月7日到7月7日在法國舉行，參賽球隊24支，共552名球員。本屆賽事首次啟用視頻助裁（VAR）。不過，女裁判上場，而負責VAR的是有實際經驗的男裁判。

你的器材不支持播放多媒體材料 陳婉婷，香港超級足球聯賽東方足球隊女教練，

從許多方面衡量，人氣不如男足，比如收看比賽的人數和冠軍獎金金額。

女足世界杯賽的獎金金額今年翻倍，共3000萬美元，冠軍隊獎金400萬美元。但這只是男足的十分之一：2018FIFA男足冠軍法國隊拿到3800萬美元獎金，超過今年女足世界杯獎金總數。

2018年男子足球世界杯觀眾11.2億，英格蘭隊出局那場比賽有2650萬人觀看。今年女足世界杯英格蘭對喀麥隆那場比賽觀眾總共690萬。

BBC記者愛麗斯·埃文斯（Alice Evans）發現，在FIFA賽事的其他一些方面，女足賽比男足有優勢。

Image copyright Carsten Koall/Getty Images Image caption 票價便宜。有些世界杯男足賽的票價是女足賽的10倍。

1. 入場券

球賽入場券票價，去年在莫斯科世界杯法國對克羅地亞那場比賽，觀眾席上最好的位置票價是1044美元（66萬盧布）。

今年7月7日，法國里昂的世界杯女足冠亞軍決賽，最好的位置，票價大約是95美元。

今年的世界杯女足賽最便宜的入場券是10美元。

Image copyright Getty Images Image caption 巴西隊球星瑪塔進球數超過男同胞

2. 進球

這點有數據為證。巴西隊前鋒瑪塔是世界杯賽「進球冠軍」，17球，男足的克洛澤是16球、羅納爾多15球，穆勒14球。

今年FIFA女足世界杯每場比賽平均進球2.69，比去年男足世界杯的2.64就高了那麼一丁點，0.05。不過，男足世界杯參賽球隊比女足多8支，決賽圈有64場比賽，今年的女足只有32場，24支球隊參賽。

英國女足超級聯賽在過去3個賽季中每場比賽進球數平均是3.05，男足2.76。

3. 規則

Image copyright Getty Images Image caption 喀麥隆隊抗議VAR裁決，致使比賽推延了幾分鐘，之後還被國際足聯立案調查，但總體而言賽場上女隊比男隊更守規矩

你的器材不支持播放多媒體材料 中超聯賽在2017賽季初的轉會費總額列世界第四

並不是說女足在賽場上相當於天使，男足相形之下近乎魔鬼。但總體而言，女足賽場上犯規的機率低於男足比賽，可以說女隊員更守規矩。

去年男足世界杯裁判發了219張黃牌，2015年女足世界杯黃牌共115張。

曾經在男足、女足國際比賽中擔任過裁判的雅妮·弗蘭普頓認為，巨額獎金的誘惑和膨脹的自我是男足隊員在場上更多冒險觸碰紅線的主要原因。

當然，凡事都有例外。本屆女足世界杯喀麥隆隊隊員的表現就離守規矩差了一大截。

此外，英格蘭足球總會的數據顯示，女足賽場上的黃牌數量正在逐漸逼近男足。

Image copyright Getty Images Image caption 弗蘭普頓（左二）30年足球生涯中擔任過男足和女足國際比賽裁判。圖為她和另外兩位女裁判1999年擔任男足比賽裁判。

最近幾個賽季，英超聯賽（男子）每場比賽黃牌數平均超過3張，女足從2016-17年的1.3張增加到上個賽季的1.6張。

弗蘭普頓認為，女足越來越普及，專業化水凖提高，球員的技術和求勝決心也相應提高，犯規增多是難免的。

4. 全球化

Image copyright AFP/Getty Images Image caption 巴西男足5次奪得世界杯，美國女足3次

男足世界杯冠軍基本上是在歐洲和南美輪轉，而女足則更全球化，參與奪冠的有北美（美國）、歐洲（德國、挪威）和亞洲（日本）。

男足世界杯冠軍數量是女足冠軍的4倍，但歷來都局限在歐洲和南美。

有觀點認為參加女足世界杯的球隊中有奪冠實力的勁旅更多，因此女足比賽更精彩。

5. 包容度

Image copyright Getty Images Image caption 梅根·拉皮諾（右一），美國隊球星，是公開的女同性戀者

普遍認為，女子足球圈對LGBT+（男女同性戀、雙性戀和跨性別者）的包容度超過男足。

世界頂級球會中沒有一個公開出櫃的同性戀球員。多年來屈指可數的幾個球星宣佈出櫃都是在退役之後。

比如前英格蘭隊的法沙努1990年成為英國第一個公開男同身份的職業球員。德國前國腳西茨爾施貝格2014年退役後宣佈出櫃，掀起不小的輿論風波。

女足方面，世界杯賽三度奪冠的美國隊明星球員之一的拉皮諾是公開的女同性戀者。她跟自己的伴侶，籃球運動員蘇·博德的裸體合影曾刊登在美國一份主流體育雜誌的封面。