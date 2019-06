世界很大誰不想看看 如何當一個好遊客？

Image copyright Getty Images Image caption 這是旅遊熱點還是地方集市?伊斯坦布爾的大集市(Grand Bazaar)每天吸引40萬人,本地人和遊客都喜歡去。

「越來越多的人開始出門旅遊,這是件好事,但是現在已經沒有哪個地方是世外桃源了。」

這是我上個月在愛爾蘭首都都柏林排隊過關時聽到的話。說話的遊客們在談論克羅地亞的杜布羅夫尼克(Dubrovnik)和最近所有的旅遊地點都人滿為患的情況。

他們的談話讓我突發奇想。的確現在背起行囊出門旅遊的人數達到有史以來的最多,這當然是好事。人們的視野越來越寬闊了。

但是導致過度旅遊問題的原因,恰恰是人們對旅遊的態度:開具一份有生之年必遊之地的清單,然後去一個地方,就打一個鉤,填補一個空白。世界上有多少世外桃源,能躲得過這樣的攻略呢?

過度旅遊有什麼問題?

Image copyright Getty Images Image caption 在西班牙巴塞羅那,反旅遊抗議人士貼出的標語:「旅遊扼殺城市」。抗議人士認為遊客湧入讓城市疲於應付,實際上鄉村地區的生態系統也同樣面臨遊客壓力。

過度旅遊是一個世界範圍的大問題:秘魯的馬丘比丘古城(Machu Picchu)、蘇格蘭風景如畫的天空島(Isle of Skye)、日本京都藝妓區祗園(Gion)、阿姆斯特丹的紅燈區、威尼斯的運河、加利福尼亞超級怒放的罌粟田、現在已經永久向遊客關閉的泰國瑪雅灣(Maya Bay)、巴黎的盧浮宮(Louvre)(上個月工作人員因為抗議遊客過多罷工一度關門)。

所有這些著名旅遊勝地都有蜂擁而至的海內外遊客,人數之多超過了它們的承受能力。

遊客造成景區擁擠不堪、垃圾成堆、環境破壞之外,還缺乏對當地文化的尊重,行為失當。一些遊客不守規矩亂摸亂碰,還有的見好就拿。另外,遊客導致當地的房租飆升。

雖然旅遊事業面臨所有這些挑戰,但是我們沒有任何理由不讓人們旅遊。那麼,我們就只能從自身做起:究竟如何才能當一個好遊客?

「為什麼想去那裏?」

Image copyright AFP Image caption 柬埔寨的吳哥窟(Angkor Wat)可能倖免於紅色高棉的破壞,也沒有被叢林吞噬,但能否躲過如此大規模的遊客湧入呢?

2013年,記者伊麗莎白·貝克(Elizabeth Becker)寫了一本書《超額預定:爆炸的旅遊業》( Overbooked: The Exploding Business of Travel and Tourism),認真探討過度旅遊的問題。

她說:「當時沒人明白我在說什麼。」然而現在,這個問題是全世界每個城市都面臨的棘手問題。

聯合國旅遊組織今年1月公布的報告指出,2018年全世界的出境遊客人數達14億。

而1950年代,出境遊客總數為2500萬,1998年該數字是6.02億、2008年為9.36億。

到2030年,這一數字預計將達到18億。

人數節節升高的原因很多:全世界中產階級人數不斷增加、飛機票價相對便宜、政府制定的宏大旅遊目標和社交媒體造成的從眾心理。

Image copyright AFP/Getty Images Image caption 你能想像這是秘魯著名古城馬丘比丘遺址的入口嗎?這個曾經人跡罕至的地方,如今必須限制遊客人數,每天只允許2500人進入。

在我看來,有必要審視一下我們出門旅遊的初衷。

5月,我走在柏林牆的東邊。這道高約4米的牆,曾將東、西柏林分隔幾十年。在柏林牆倒塌之前,任何政治或文化性質的塗鴉都決不可能畫在牆上,現在這道1.3公里的牆,便成了街頭藝術和壁畫長廊,標誌著這個城市自統一以來的自由。

但要想找塊安靜的地方好好欣賞這道牆卻很困難:年輕的遊客們為了拍出滿意的照片,在牆邊擺姿勢,佔據了大片的地方。本地人和其他遊客們只能左躲右閃,避開他們造成的障礙。

歐洲旅遊委員會的執行總監厄都阿多·桑坦德(Eduardo Santander)說,問題其實是:你是想去看這個地方,還是想告訴別人你去過這個地方。

Image copyright Getty Images Image caption 你可能想去太平洋的加拉帕戈斯群島(Galapagos)欣賞自然和野生世界,但是你有沒有想過自己對自然和野生世界帶來的影響?

記者伊麗莎白·貝克認為,「人們之所以有膚淺的旅行經歷,一半是因為他們的旅行計劃很膚淺。」

她希望遊客們去某個地方,不是因為在旅遊書上看到一段介紹,或者複製某個朋友在臉書上發的攻略路線,就跑到那裏,拍一張跟朋友一模一樣的自拍照片就完事。

她說,這樣的走馬觀花心態造成了過度旅遊的很多症狀,譬如景點人滿為患,當地居民牢騷滿腹。

另外一個避免過度旅遊的策略,是問問自己究竟要做什麼看什麼,而不是為了看而看,毫無目的。

貝克的一個建議是:如果你在家裏不做的事情,旅遊的時候也不要做。譬如,你不喜歡看博物館,那就不必到盧浮宮去湊熱鬧,因為湊完熱鬧也不知道自己到底看了什麼。

走出去

Image copyright Getty Images Image caption 因電影《海灘》而一舉聞名的泰國瑪雅灣,因遊客過多不堪重負已經不再向遊客開放,以便生態環境有恢復的可能。

貝克說:「如果你去布拉格,不要只去兩天,而是呆上一個星期。不要只是去遊客雲集的熱門景點,也應該探索景點周邊的地區。」

「你或許已經讀過一本書,甚至是捷克作家寫的書。或許是歷史書,現代政治書,那麼你對要去的地方已經了解不少信息。在一個地方沉浸下來,我保證你完全可以避開遊客大潮。」

Image copyright Getty Images Image caption 牆上寫著:「你的奢侈之旅,我的日常之苦」。巴塞羅那的居民有的被迫離開城市給遊客們騰地方。

你還可以利用手機上的應用程式App,避免去一個已經擁擠不堪的地方湊熱鬧。

如果乘搭郵輪,最好選擇載客人數較少的郵輪,或者避免走很多人都去的路線,因為小型郵輪能去更多小的港口城市。

冰島模式

Image copyright Getty Images Image caption 冰島成功解決了過度旅遊問題

冰島總人口只不過34萬,但是2018年接待了230萬遊客。

在冰島,當局鼓勵遊客們去偏遠的地方,而不是集中在首都雷克雅未克或者藍色瀉湖。

這樣的模式給經濟帶來更多收入,也讓當地居民受益。

入鄉隨俗

Image copyright Getty Images Image caption 日本京都的一塊告示牌,提醒遊客不要動手去摸藝妓,也不要席地而坐、靠著欄桿或者吸煙、飲食、亂扔垃圾和自拍。

過度旅遊並不僅僅指的是一個地方遊客人滿為患,還包括遊客對當地文化缺乏了解,不懂入鄉隨俗和當地的規矩。

人們都希望不要做錯事,但他們首先要知道什麼是對,什麼是錯。

針對這一情況,日本和冰島都已經開始宣傳活動,教導遊客們如何遵守當地的規矩。

在丹麥,旅遊宣傳提示遊客不要越野駕駛,不要在危險的地段自拍,或者到苔蘚上踩踏。

在日本城市京都,當局向遊客散發多種語言寫成的宣傳單和紙燈籠,向遊客介紹哪些是恰當或者不妥的行為舉止。

日本國家旅遊局的全球策略總部主任兼子正(Tadashi Kaneko)說,遊客們必須時時牢記:他們是從本地居民們手裏借用這塊地方。

研究住宿

Image copyright Getty Images Image caption 在美國舊金山,有租客發起抗議,因為AirBnB租務,他們被房東趕出家門。

另外一點就是要以負責任的態度選擇住宿,儘管AirBnb的廣告承諾,你可以住得像個本地人,但是去投宿時可能連房東都見不到,更別說與本地人交朋友。

這樣做或許能省下住宿花銷,但是你卻可能擠走當地人,甚至還會發生更糟糕的情況。

「負責任旅行中心」的韓尼提醒遊客,最好仔細調查去住的民宿是否合法,因為有的地方未必合法。

計劃更好,旅途更好

Image copyright Getty Images Image caption 如果你喜歡看神秘的巨石,夏至日可能就不是到巨石陣(Stonehenge)旅遊的最佳時候。

隨著新興發展中國家迅速崛起,越來越多的人口進入中產階級行列,所有這些建議是否都適用呢?

如果錢不是問題,那麼去某個國家旅行時,可以去遊客較少的目的地,把熱門旅遊點列為今後的目標。

不過,如果這是你第一次出國旅行,也不能保證今後還有機會舊地重遊,那麼你把最有名的地方列為旅遊重點又何錯之有呢?

如果錢不算充裕,那麼行前做好攻略更為重要,因為你可以提前預訂某些地標性風景名勝的入場券,而不必臨時排隊。另外住宿,機票等等,如果有很好的計劃,都能省下很多錢。

總而言之,無論你是第一次旅行還是經驗豐富,你都能做一個更好的遊客。

Image copyright Getty Images Image caption 做一個好遊客並不會妨礙你享受沿途的風土人情和美麗風光。

更重要的是,過度旅遊不僅會損害當地的文化,而且也會讓遊客們自身的體驗打折扣。

作為一個出門在外的旅遊者,最需要牢記的重要事情是:無論去哪裏,一定要仔細研究,尊重風土民情,對目的地真的充滿好奇。

千萬不要落入「上車睡覺下車拍照」、「按圖索驥」、「照單旅行」的圈套。

請把你去的地方當成自己的家,而不是你花錢去買某種體驗的「世外桃源」。

記者貝克說,「很多人都認為他們有權利去任何想去的地方。」

她說:「這樣的權利並不存在」。

旅行是一種特權。