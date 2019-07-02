清潔與衛生有什麼不同？ 專家提醒八大重點

Image copyright Getty Images Image caption 凖備食物要特別小心

打掃衛生可能是每個家庭日常家務的一部分。但是你知道嗎，衡量一個家庭是否清潔衛生不能光看表面，這裏面大有學問。

根據英國皇家公共衛生協會（RSPH）的最新報告稱，人們在打掃家庭衛生時應該集中精力防止那些有害微生物的蔓延，而不是清潔那些表面上看著「較髒」的地方。

當然，認真洗手、洗衣物、清潔物體表面對保持衛生來說都很重要。然而，了解正確做法才是減少感染和抗生素耐藥性的關鍵所在。

根據該報告，公眾對所謂髒與細菌，乾淨與衛生之間的區別並不太清楚。而且，有些人認為應該讓孩子接觸一些有害細菌，認為這樣對孩子的免疫系統有好處。

但是專家指出，這樣做有其潛在威脅性，因為這可能會讓孩子受到感染，並且有可能是很危險的感染。

因此，知道該如何清潔家裏衛生，集中精力清理哪些藏污納垢的死角？以及什麼時候該清潔都非常重要。因為只有這樣，才能阻止有害微生物蔓延，成為致病溫牀。

八大重點

以下是專家總結的八大清理重點：

在凖備和接觸食物的時候

用手吃食物的時候

上完廁所之後

在打噴嚏、咳嗽以及擤鼻涕時候

整理和清洗家中髒衣物時

照顧家中寵物時

清理和倒家中垃圾時

照顧家中病人時，特別是照顧因患感染而生病的家庭成員時

除此之外， 該報告特別提醒在清潔廚房，尤其是菜板非常重要。特別是當你用菜板切完生食，例如生肉和家禽產品後應著重清洗。

Image copyright Getty Images Image caption 許多人家都有寵物，接觸寵物後要注意清潔。

最好把凖備生食和熟食的菜板分開。

另外，一定要把家裏的清潔抹布和刷子在用完後徹底洗乾淨。

與此同時，或許家中地板和家具表面看上去有點髒，但它們不會對健康構成什麼威脅。

清潔方法與產品

Image copyright Getty Images Image caption 洗手特別關鍵

在清潔包括鍋碗瓢盤等廚房用具衛生時，最後使用熱肥皂水，讓清洗後的髒水直接流到下水道。

但英國食品標凖局說， 如果希望徹底殺死細菌，則需要使用70攝氏度以上的熱水，並要持續清洗一段時間。

Image caption 廚房清潔產品有不同功能，正確使用有助於保持衛生。

目前，用於清潔家庭衛生的產品基本上可以分為三大類：

洗滌劑（detergents)，可以清潔和清除表面的污垢，但卻不能殺死細菌。

消毒劑 (disinfectants)，可以殺死細菌，但如果物體表面有油垢和髒東西效果則不佳

消毒殺菌劑 (sanitisers), 既可用於清潔也能用於消毒。可以分兩步使用，第一步用於清潔表面，例如，任何食物殘渣、髒物、油垢等。第二步，再用它進行消毒。

但專家表示，無論使用何種產品一定要先仔細閲讀產品說明書。

另外一個竅門是， 在凖備完食品後最好用廚房專用紙巾清潔表面，而不是用廚房抹布。這樣可以防止交叉感染。

專家表示， 讓公眾知道清潔與衛生的區別非常重要。 清潔是指清除髒污和微生物，但衛生則是在關鍵時候和關鍵部位斬斷感染源。

英國皇家公共衛生協會的艾克里教授（Prof Lisa Ackerley)指出， 與家人、朋友和寵物在室外玩耍固然重要， 因為它會讓人，尤其是兒童接觸到「好細菌」和建立健康的微生物群，有利於增強免疫力。

但是，也要搞好室內衛生。只有這樣才能預防感染。

她強調：「家庭和日常生活中的良好衛生習慣有助於減少感染疾病，對保護我們的兒童至關重要。這樣既可以減輕對英國衛生醫療機構的壓力。同時，也會在對付抗生素耐藥性方面發揮重大作用」。