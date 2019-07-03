Image copyright Alamy Image caption 女性身材形狀與心臟病風險的高低有關。

根據《歐洲心臟病學雜誌》最新研究，成年女子，尤其是絶經後的中、老年女性即使體重正常，但如果脂肪「長錯地方」也會面臨心臟病和中風的高風險。

參加研究的這些女子體重均屬正常。她們的BMI（body mass index）指數，即身高體重指數都在18-25正常範圍之間。

低於或高於這個範圍以外不是體重偏輕就是超重。BMI指數超過30則屬於肥胖。

研究人員對2600名女性追蹤研究18年以上。他們參加的是一項在1990年代中期發起的美國婦女健康倡議（the Women's Health Initiative）研究項目。

參加該研究的女性會定期參加脂肪、肌肉和骨密度等指標的檢查。

研究發現，那些「蘋果形」身材的女性，即脂肪主要集中在腹部，要比「梨形」身材女性（脂肪集中在臀部及大腿）罹患心血管疾病的風險高出3倍。

蘋果形/梨形

Image caption 腹部脂肪對健康不利

蘋果形身材的女性通常軀幹寬大、上身比較豐滿、腰部不太明顯、胳膊和腿不粗以及臀部偏平等。

梨形女性的特點是肩窄、腰細、臀寬、大腿豐滿。脂肪主要沉積在臀部及大腿上。她們上半身不胖下半身胖，狀似梨形。

當然，不是所有女性都是典型的蘋果形或是梨形。

英國慈善組織「心臟基金會」的專家說，對此還需要進一步的研究以找到女性身材與心血管風險之間的聯繫。

其實，科學家早就已經知道那些堆積在腹部器官周圍的脂肪，也稱內臟脂肪（visceral fat）會增加二型糖尿病和心血管疾病的風險。

在英國，有四分之一的人死於心臟病和循環系統疾病。

除了身材之外，由於不良生活習慣，人到了中年之後很容易腹部發胖。

側重點不同

Image caption 內臟脂肪更危險

本次研究與之前所不同的是，過去的研究主要集中在那些體重過重或肥胖的人身上，但這次卻是對健康體重女性的研究。

美國阿爾伯特·愛因斯坦醫學院的齊教授（Prof Qibin Qi 音譯）指出，此次研究發出的一個重要信息是女性即使擁有健康體重，但身材形狀不容忽視。

齊教授表示，一定要設法減少腹部脂肪，即通過健康飲食、積極運動。

與此同時，他還表示他們的研究小組接下來將會著手研究是否某些飲食或是運動能夠幫助重新分配身體不同部位的脂肪。

英國心臟基金會的專家則表示，這一研究結果揭示了脂肪儲藏部位與心臟病和中風之間的聯繫，令人關注。

該專家表示，希望未來關於脂肪部位與心臟病之間關係的研究，能夠讓人們找到預防和治療心臟病的新方法。