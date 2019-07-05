Image copyright Getty Images Image caption 美國隊球星梅根·拉皮諾是女子足球運動當中公開出櫃的球員之一，而女足在LGBT的包容度上要遠高於男足。

2019年國際足聯女子足球世界杯（FIFA Women's World Cup）八強戰上，美國隊前鋒梅根·拉皮諾（Megan Rapinoe，拉賓奴）的兩個入球將球隊送進半決賽。她在賽後被問到的一個問題是，對於自己在被定為「同志驕傲月」（LGBT Pride Month）的六月裏打出這樣的表現，有什麼感覺。

這名剛剛幫助球隊以2比1擊敗東道主法國隊的球員說：「同志們衝啊！一支冠軍球隊裏面是不可能沒有同性戀人的——以前就從來沒有過，從來沒有。這是科學，明擺著的。」

拉皮諾關於體育競技表現與LGBT（同性戀、雙性戀及跨性別）運動員之間關聯的說法，或許會引起漫長的辯論，但是一個毋庸置疑的事實是，她是非常自在地公開表達著自己的觀點。

她們驕傲地出櫃了，他們呢？

這名美國隊球星是本屆賽事裏38名已經公開出櫃的同性戀參賽球員之一，這個數字是來自美國一家關注LGBT的體育新聞網站Outsports。

在本屆賽事24個參賽國的552名球員當中，這個數字約佔6.8%的比例。

Image copyright Kevin C. Cox Image caption 2015年女足世界杯奪冠後，美國隊球員艾比·瓦姆巴克（Abby Wambach，雲芭芝）在場邊與她當時的伴侶親吻。

Outsports網站指，38名公開的同性戀球員，是國際足聯賽事歷史之最——同樣來自Outsports的數據指，四年前在加拿大的世界杯上有23名出櫃球員。

那麼，在2018年俄羅斯舉行的男足世界杯上，又有多少名公開出櫃的球員呢？

一個都沒有。

事實上，男子球員當中根本還沒有現役球員公開出櫃的先例。目前為止最有名的例子，是德國前國家隊球員托馬斯·希茨爾斯佩格（Thomas Hitzlsperger，希斯貝加）。他是在2014年退役之後才公開出櫃的。

Image copyright Getty Images Image caption 德國前國腳希茨爾斯佩格是男足當中最著名的公開出櫃球員，但他是在2014年退役四個月之後才公開自己的性向。

微妙卻真實的歧視

「在更衣室裏充斥著的是雄性激素、公用淋浴間和各種互相調笑，」切爾西（Chelsea，車路士）球員、2018年世界杯冠軍法國隊成員奧利維爾·吉魯（Olivier Giroud，基奧特）在去年接受法國報紙《費加羅報》（Le Figaro）訪問時曾這樣說過。

「這很微妙，但事情確實就是這樣。」

「我能夠理解男人要出櫃所面對的壓力和困難——當你自己掙扎多年之後，這是個實實在在的挑戰，」吉魯說。不過，他本人也曾參與過幾次反對恐同的宣傳，也曾經穿過彩虹鞋帶的球鞋比賽，以表示對LGBT權益的支持。

其他運動項目也不見得超前多少：以2016年里約奧運會為例，在28個大項的10000名男女參賽者中，Outsport僅統計出56名公開出櫃的運動員。

Image copyright Getty Images Image caption 荷蘭隊球員梅蕾爾·範東根（Merel Van Dongen，雲當根，左）和西班牙隊球員安娜·羅梅羅（Ana Romero，羅美露）是情侶，而她們對此也直言不諱。

女性本來就習慣對抗偏見

只不過，作為全世界最流行的運動，足球項目當中的這種反差很震撼。

「數據顯示，同性戀的女子足球員在出櫃和公開談論這件事上是感覺被鼓勵的，」杜倫大學（Durham University）體育運動科學部的副教授史黛西·波普（Stacey Pope）向BBC表示。

「在男子方面，足球歷來一直是『男性氣質的堡壘』，而過往的經驗也顯示出負面的觀感，」她說。

波普提到賈斯汀·法沙努（Justin Fashanu，法沙奴）的故事。他在1990年成為英格蘭頂級聯賽當中第一個公開出櫃的球員，但是卻持續成為人群羞辱的對象。

Image copyright Getty Images Image caption 法沙努在1990年公開自己的性向，但是他在餘下的足球生涯裏經受了長期的歧視。

女子足球員則對於偏見並不陌生，特別是那種認為踢球的女孩更有可能是同性戀的觀念；但是波普認為，這一點其實是有助於鼓勵同性戀球員出櫃的。

「女性踢足球必須越過很多障礙，其中就包括各種標籤和刻板印象。女子運動當中的文化，這種更包容的環境，有可能令出櫃變得更加容易。」

男人的「堡壘」

另一方面，男子足球當中對硬核男性氣質的刻板印象，給男子球員出櫃營造了一個艱難得多的環境。

「男子足球的包容度要低得多，因為觀念認為同性戀男子比較不男人，達不到運動競技的要求，」紐約州立大學布法羅分校（University at Buffalo）體育性別及性向研究領域的教授蘇珊·卡恩（Susan Cahn）在接受BBC訪問時說。她是這個研究領域的領先專家。

「但是，」她補充說，「過去這些年女性也在其他運動項目當中出櫃，這一點令人們不再那麼為之震驚。並不是說她們就沒有因此受到敲打，但是現在的大眾當中有相當比例的一群人，令同性戀女性能夠公開地談論自己的性向。」

Image copyright Getty Images Image caption 女子足球的部落文化強度，比起男子足球要更弱一些。

LGBT活動人士指，足球界還沒有恰當地處理過恐同的問題。反歧視慈善機構Kick It Out發現，2018年在英格蘭的球場當中所報告的恐同案例，相比前一年增加了9%。

女子足球當中女孩和女性因為踢足球而受偏見所累的例子也有很多。

雖然足球管理機構國際足聯此前曾因為一些國家的球迷有歧視同性戀的行為而對該國足協罰款——比如2018年世界杯上的墨西哥球迷，每次對方踢球門球的時候都會高喊侮辱性的言詞，但是FIFA的紀律守則當中有提及種族、膚色、語言、宗教和身世背景，卻沒有具體提到有關性取向的歧視行為。

大賽有助喚起公眾意識

女子足球能夠帶動改變這種文化嗎？LGBT維權組織石牆（Stonewall）的體育總監羅比·德·桑托斯（Robbie De Santos）說：「非常好的一點是，我們看到女性在LGBT的包容性上面走在前頭，並且顯示出，當每個人被鼓勵做自己的時候，整個球隊都會得益。」

Image copyright Getty Images Image caption 雖然一些球隊已經正在作出努力，但是批評者認為，男子足球需要管理機構方面更有力的行動，來對抗恐同問題。

「不過，重要的一點是，我們不能就此自滿。我們知道，在體育領域，各個級別的運動員當中都有人覺得無法公開自己的身份，」這名LGBT活動家補充說。

其中一個例子可能就是，在本屆世界杯的主辦國法國，就沒有一個公開的同性戀球員——不管是男子還是女子。

蘇珊·卡恩認為，女足世界杯確實給世界帶來了鼓勵——而本屆賽事在全世界範圍內創下了各項觀看人數紀錄，也是對此錦上添花。