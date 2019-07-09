世界遺產大會每年都更新一次《世界遺產名錄》，經過刪選、評審，把一些對人類文明具有「突出的普遍價值」的地方添加進去，由此賦予它們特殊的地位、受到特別保護。

今年，第43屆聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會會議（世界遺產大會）正在阿塞拜疆首都巴庫舉行。雖然大會7月10日結束，但一些新增條目已經獲表決通過。

中國良渚文化遺址

Image copyright Xinhua/Xu Yu Image caption 良渚古文明遺址入選《世界遺產名錄》，為中華五千年文明提供了實證。

中國東南部的良渚文明遺址覆蓋浙江和江蘇大片地區，屬於新石器時代文明，

良渚文化的年代大約在公元前3300年到公元前2000年，以玉器發達為特徵。有證據表明良渚文明已經達到相當高的程度，但突然消失，原因至今沒有定論。

浙江餘杭為中心的良渚文化遺址1936年發現，2019年7月6日獲准列入世界遺產名錄，為中華文明五千年提供了實證。

冰島瓦特納冰川國家公園（Vatnajökull National Park）

Image copyright Getty Images Image caption 冰島東南部的瓦特納國家公園的一處海灣，海面上漂浮著冰川上斷裂游離出來的冰塊。

這片冰川國家公園佔了冰島全境面積的14%。

區內有巨大的冰川、冰峰，還有各種令人驚愕、嘆為觀止的自然景觀，包括 火山岩漿地帶和在這個生態環境中生活的獨特的動物群系。

法屬南部領地和海域（French Austral Lands and Seas）

Image copyright Getty Images Image caption （資料圖片）2007年7月1日 克羅澤群島的帝企鵝和海像

法屬南部領地和海域被譽為南印度洋上的「綠洲」，包括克羅澤群島、克爾蓋倫群島、聖保羅群島和阿姆斯特丹群島。

由於它們的海洋學和地貌特徵，這些群島是世界上海鳥和哺乳動物最集中、最多樣化的地區之一。

那裏也是帝企鵝的家園。

印度齋浦爾城（Jaipur City）

Image copyright Getty Images Image caption 2015年12月31日，一輪夕陽的餘暉灑在齋浦爾古城牆上

印度拉賈斯坦邦西北部的古城齋浦爾，又被稱為「粉紅之城」，是這個邦的首府。

城牆環繞的齋浦爾城建於1727年，城裏許多當時修建的建築物有精美的裝飾，至今保存完好。

日本古墳（Mounded Tombs of Ancient Japan）

Image copyright Getty Images Image caption 據信這是位於大阪府日本仁德天皇的皇陵

日本古墳指的是日本在公元3世紀初期到公元7世紀初期建成的巨石墓或墳丘墓。

大阪府的49座古墳建於公元3世紀到世紀。它們形狀、大小各異，其中最大的狀如鑰匙孔，據信是仁德天皇皇陵。

它是日本境內最大的古陵墓。

伊拉克巴比倫古城（Babylon）

Image copyright Reuters Image caption 伊拉克的巴比倫城在經年的戰亂中受到破壞，現在正在修復

美索不達米亞平原上的巴比倫古城經過幾十年的努力，終於列入了聯合國的世界遺產名錄。

多年戰亂和政局動蕩對巴比倫造成了各種破壞，但最近幾年開始了修復工程。

緬甸蒲甘（Bagan）

Image copyright Getty Images Image caption 緬甸蒲甘遠眺，沐浴著朝霞的佛寺就像佇立在綠色海洋中的島嶼

蒲甘是緬甸古都，也是亞洲最壯觀的考古遺址之一。

那裏風景如畫，成千上萬的佛寺林立，早已是旅遊觀光勝地。

老撾石缸平原（Plain of Jars）

Image copyright Getty Images Image caption 老撾北部的石缸平原，因石缸陣聞名，與英國巨石陣遙相呼應

老撾中部的石缸平原散落著無數神秘的缸狀巨石而聞名。

考古學家認為成千上萬的石缸可以追溯到鐵器時代，當時很可能是在殯葬儀式上用來存放屍體。

英國喬德雷爾班克天文台（Jodrell Bank Observatory）

Image copyright Getty Images Image caption 洛弗爾天文望遠鏡1945年醞釀，1957年落成

英國曼徹斯特大學校園裏的喬德雷爾班克天文台也入選了世界遺產名錄。洛弗爾射電天文望遠鏡就設在那裏。

這個天文台從1945年開始運作。當時英國物理學家伯納德·洛弗爾爵士到曼徹斯特大學工作。他是英國射電天文學的先驅之一。

洛弗爾射電天文望遠鏡幾經周折，終於在1957年建成。

Image copyright Getty Images Image caption 前蘇聯宇航員瓦列裏·巴耶科夫斯基（左，Valery Bykovsky）曾三次飛上太空。他1967年到喬德雷爾堤天文台拜訪伯納德爵士

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