華人世界每談及英中關係話題，想到的往往不是19世紀的鴉片戰爭、香港殖民地，便是21世紀的經貿交流和留學潮。

其實，在過去三百年的近現代史上，英中交流遠遠不止上述這些地緣政治大格局。從人與人的交流層面講，誰是第一位抵達英國的中國人？誰是第一個在英國作畫或著書的中國人？這些在英中交流歷史上創造了眾多第一的華人，他們因何而來，又有何事蹟？歷史紛繁複雜，許多故事也許並不為大眾所知……

Image copyright Royal Collection Trust Image caption 沈福宗：英國國王接見的第一位華人

沈福宗：英國國王接見的第一位旅英華人

1687年5月，第一位來到英國的中國人出現了，他叫沈福宗（Michael Alphonsius Shen FuTsung）, 南京人，中醫藥師，羅馬天主教徒，他跟隨比利時神父菲利普·庫普萊（Philippe Couplet）來到了歐洲，後來到了英國。

他在英國引起轟動，畢竟這是第一位到訪英國的中國人。國王詹姆斯二世接見他。國王對沈的容貌很好奇，命人畫了一副沈的畫像，掛在他臥室旁邊的房間裏。從畫像上看，沈福宗很年輕，皮膚白皙，一身清朝民間服裝打扮，墨綠色長衫，頭戴絨帽，顯得教養良好。

沈福宗在英國見到許多有名望的人物，包括科學家羅伯特·胡克（Robert Hooke）。胡克嘗試了一次針灸，還做了一個算盤，用於課堂授課。沈福宗遇到了牛津大學伯德雷恩圖書館（Bodleians Library）的托馬斯·海德（Thomas Hyde），他正為圖書館裏近百本像天書一樣的中國書籍發愁，沈福宗花了幾個月時間幫助完成了中文書籍的分類整理工作。

沈福宗走的時候，海德寫了一封信送給他，「致閲信人：您現在見到的這位中國人，他和我們一起在牛津將圖書館的中文書籍分類，並告知書籍的大致內容和科目……他的拉丁文有點不完美，但幸好他懂些拉丁文。」

1691年，沈福宗完成了在歐洲的學習和培訓，成為了一名耶穌會傳教士，啟程返回中國。遺憾的是，他逝世於旅途中，兩年後遺體運到了中國。

黃亞東：第一位留學英國的「海歸」

Image copyright National Trust Image caption 第一位留英學生黃亞東

英國大英博物館藏有一幅黃亞東的畫像，一幅英國紳士的打扮。在英國肯特諾爾莊園（Knole House）裏也藏有一幅黃亞東的畫像，由英國皇家藝術學院第一任院長喬舒亞·雷諾茲（Joshua Reynolds）所畫，畫中的黃亞東頭戴紅纓禮帽，身著對襟衫，右手握著一把半開的扇子，盤腿坐在扶手長椅上。

「我最近在倫敦遇見中國人黃亞東，他是個22歲的年輕人，來自廣州。兩、三年前，他從中國陶塑藝術家鄧其華那裏聽到在英格蘭所受的禮待，決心也到英國來。一方面他很好奇，另一方面也想多學些科學知識，同時也想在今後能讓他和兄長的生意更上一層樓……他是去年8月到的，英語已經能發音，也能聽懂一些我們說的話，但是他能寫一手英文好字……他對知識的追求，可謂如饑似渴。」 這是刊登在英國國家名勝古蹟信託（National Trust）網站上的一封信， 寫信者是喬舒亞·雷諾茲。

1774年清朝乾隆年間，在英國商人約翰·布萊德比·布萊克的幫助下，21歲的黃亞東抵達英國，來到肯特諾爾莊園，成為一名侍從，並就讀於附近的七橡樹學校，他是該校接收的最早國際留學生。

英語技能和他的中國背景，還有布萊克爵士的人際關係，使黃亞東成為了當時英國上流社會的名人。黃亞東去過在倫敦的皇家學會，英國著名瓷器製造商威治伍德（Wedgewood）的創始人約書亞·威治伍德（Josiah Wedgewood）向他請教過中國瓷器的製作工藝，倫敦皇家內科醫學院院長安德烈·鄧肯曾與黃亞東交流過針灸，並發表過文章。黃亞東還為當時著名的女花卉畫家瑪麗·德蘭妮，講解中國植物的藥用和食用方法。

黃亞東應該是中國「海歸」第一人, 他後來回到了中國，繼續經商, 並與英國的朋友們保持信件往來。英國著名漢學家威廉·瓊斯爵士曾經邀請他一起翻譯中國經典作品，但是被婉言謝絶了，「生意太忙了」，他說，但 「我將永遠記住英格蘭朋友們對我的情誼」。

威廉·麥考：第一位定居英國的「中國紳士」

Image caption 威廉·麥考墓碑銘文

威廉·麥考是第五個來到，也是第一位在英國定居和工作的中國人。他大約在1775年來到英國，當時年約20歲，由蘇格蘭人大衛·厄克特（David Urquhart）帶到英國，成為了一名侍從。他的中文姓名已經無得考證。他後來成了湯姆斯·羅卡特（Thomas Lockart）的男僕，羅卡特去世後，女主人給了麥考一些資金，並推薦了工作。

「愛丁堡稅務署有一個叫威廉·麥考（William Marcao）的中國人，他個子很小，年紀有點大，黃面孔，皮膚光滑，標凖的中國式眼睛。」愛丁堡市政廳書記員詹姆斯·勞裏（James Laurie） 這麼描述。

威廉·麥考的身世沒有記載，也不知道他籍貫在哪裏，但從他順利的職業之路，以及流利的英語和算術技能來看，他應該出生中國一個教育良好的家庭。

他來到愛丁堡稅務署工作, 協助處理會計等事務，後來被提升為助理書記員和會計，以及初級總會計師以及「養老基金」會計師，年薪327英鎊，這在當時是非常高的收入。他在當地也很有名望，曾經擔任當地基督教教會長老，參與教會重要事務的討論和決策，以及愛丁堡收費圖書館委員會的委員。

威廉·麥考在稅務署服務了46年，一直工作到73歲。他和英國人海倫結婚，育有3個孩子。

郭嵩燾：中國第一位駐英公使

Image copyright Courtesy Chinese Embassy UK Image caption 郭嵩燾：中國第一位駐英公使

郭嵩燾，湖南湘陰人，曾任清朝翰林院編修，兩淮鹽運使，署理廣東巡撫等職。1876年12月出任中國第一任駐英公使。

郭嵩燾的到來，引起了英國政府，媒體和民眾的廣泛興趣，在去國會的路上，英國民眾夾道觀望，維多利亞女王則稱讚郭嵩燾舉止尊貴（dignified bearing )。

抵達英國不久，郭嵩燾和夫人在駐英公使館舉行了招待會，這也是第一次由清朝官員在英國乃至歐洲舉行的社交活動，也是第一次有一位中國女士（指郭夫人）出現在這樣的場合。

除積極參與外交活動，郭嵩燾也全面考察了英國議會，鐵路，工廠，學校等機構，學習西方先進科技，並將1876到1879這三年間見聞寫成了一本《使西臣紀》。

他讚美倫敦：「街市燈如明星萬點，車馬滔滔，氣成煙霧……宮室之美，無以複加。」 他認為英國議會政黨制和行政公開有利於英國統治層了解民意，他覺得英國教育注重實學，學生可選擇天文、地理、數學等科目，不管學什麼都有機會步入仕途，和中國的科舉制度不同，科技給英國帶來的變化讓他很感慨，他說：「中國人才相距何止萬里。」

他參觀了皇家鑄幣廠和英格蘭銀行，他對英國的鑄幣工藝讚嘆不已。「觀所造佩宜銅洋，凡歷數機器廠始成……」。他認為英國農田器具，「一部機器兼四十人之力，而神速複倍之。」 而電話、電報、留聲機也讓他驚嘆 ：「蘇格蘭都城愛敦百里人曰貝爾，在沙爾推爾地方安設聲報，可及六十里之遠……於光報之外又悟出一聲報，此間心思之巧，安有窮極也。」

他刻苦學習英語，每天紀錄旅英見聞，日記有時一天寫七、八千字。他盡可能多讓國人多了解西方世界，擺脫夜郎自大的高傲和自滿。1877年5月，在郭嵩燾的安排下，嚴複、方伯謙等海軍留學生被分派至英國艦隊中和皇家海軍學院， 深入學習英國海軍和軍艦知識。

非常遺憾的是，郭嵩燾編輯的旅英見聞《使西紀程》一書， 寄回清朝總理衙門後，激起滿朝官員公憤，因為書中「稱讚西洋政教修明、中國應採用其治國之道」 等話語，結果此書被政府禁止出版，郭嵩燾也被召回國內，職位由他人接替。

蔣彝：筆繪英倫華人第一藝術人

Image copyright Courtesy Victoria and Albert Museum Image caption 蔣彝在英國出版的書

第二次世界大戰期間，駐倫敦的美國士兵所搶購的一本書叫《中國書法》（The Chinese Eye: an Interpretation of Chinese Painting)， 作者是蔣彝，來自江西九江。

蔣彝自小接受良好教育，精通書畫，曾經參與北伐，並在暨南大學執教，後從政。擔任九江縣縣長期間，試圖改革縣政，屢屢受阻，於是辭官, 來到英國，渴望「觀摩西方政治為將來之用」。

1933年蔣彝來到英國，租住在北倫敦漢普斯特（Hampstead），創作繪畫和插畫，他的一幅「中國樹」的作品在倫敦旗幟晚報刊登，吸引了環保組織「樹之人」(men of the trees )創始人理查德·貝克的注意，他邀請蔣彝參加一次籌款展覽活動，隨後在倫敦騎士橋一家商業畫廊，蔣彝舉行了第一次個人畫展。

抵達英國不到4年，蔣彝已成為一名知名的中國藝術家，畫家和作家。他以一個中國人的視角寫關於英國的書，這在當時很少見。他第一本書名叫《啞行者：中國藝術家遊湖區》（The Silent Traveler: A Chinese Artist in Lakeland），融合了個人逸事，詩歌，笑話，插畫等，以及對中國文化的思考，書出版之後極度暢銷，被再版9次。

隨後他出版了《啞行者》系列書籍，包括牛津，倫敦和約克夏山谷等，他稱自己是以「中國的畫筆，墨水，顏色，用中國式的繪畫技巧，來詮釋英國的風景。」

值得一提的是，蔣彝也是「Coca Cola」（可口可樂）的中文名譯者。

1975年，離開中國42年的蔣彝離開英國返歸故鄉，和家人團圓。