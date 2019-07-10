Image copyright Getty Images Image caption 兒童演唱

生活中許多人喜歡音樂和唱歌，不要小看這一個人愛好，因為越來越多研究發現唱歌可以給人們的身心健康帶來一系列的好處。

唱歌可以改善人們的身體健康、提高肺活量以及幫助患有失智症（俗稱老年癡呆症）的人更好地應對生活的種種挑戰。

過去20年，研究人員試圖解開唱歌是如何幫助人們改善身心健康的原理機制。

倫敦大學學院範考特教授（Prof Fancourt) 表示，人們在唱歌時身體發生一系列變化：包括壓力荷爾蒙水平下降以及內啡肽水平的變化。內啡肽荷爾蒙直接影響個人情緒的變化。

Image copyright Getty Images Image caption 唱歌能夠緩解精神疾病的症狀。

多重影響

範考特教授對此作了廣泛的研究，並詳細闡述了唱歌給人們所帶來的種種益處。

範考特教授形容唱歌好比是一個多項運動，具有多種功能。它既是一種對精神健康有益的情感表達，同時還具有社交互動、減少孤獨感的作用。

不僅如此，就連聽音樂也對健康大有裨益。

研究人員還發現，如果能加入合唱團演唱，有助於那些長期患有嚴重精神疾病的人康復。

安娜貝爾是德國一個合唱團的成員。她說：「每當我唱歌時就好像是一種冥想練習。我全身心投入到音樂和歌聲中，感覺好極了。」

每到星期四，安娜貝爾都會有3小時的練習時間。她表示，唱歌是一種全身運動，也給自己不去健身房找到了借口。

Image caption 唱歌有助於改善人們的身心健康

幫助失智症（俗稱老年癡呆症）

音樂，特別是歌唱已經被用在治療和改善老年癡呆症方面。

英國家庭醫生西蒙表示，唱歌時會增加大腦特定區域——皮質區（precortical areas）的血流量。

這一區域主管人們的情感。雖然老年癡呆症病人大腦許多部位功能消失，但這一部分通常不會受什麼影響。

英國慈善組織Mindsong經常派其合唱團成員去老年之家演唱，並鼓勵老人們一起跟著唱。

Image copyright Getty Images Image caption 唱歌可以增加肺活量，對一些呼吸系統疾病的人有好處。

輔助治療肺病

該慈善團體還為一些患有肺部疾病的患者組織唱歌課程。該機構負責人之一格雷迪說，一些病人在上了五、六節課後肺活量得到明顯改善。

科林患有特發性肺纖維化（idiopathic pulmonary fibrosis）疾病。 這種病目前還無法治癒，通常一半的病人會在患病後3年之內死亡。

儘管患有嚴重肺病，但科林說唱歌讓他的病情有所好轉。

「唱歌改善了我的呼吸。我經常做肺功能檢查，其中的一些指標已經得到了改善，」科林說。

唱歌時身體能夠分泌出與愉悅有關的荷爾蒙內啡肽 （endorphins）。

人們在唱歌時會深呼吸，這樣可以增加全身的血流量，進而提升內啡肽的功效。

Image copyright Getty Images Image caption 倫敦聖保羅教堂的合唱團成員

一項研究顯示，在參加合唱40分鐘後身體中的壓力荷爾蒙就會迅速減少。

通常，我們的壓力荷爾蒙水平會在一天結束後開始下降，但如果唱歌的話就會加速這一過程。

此外，研究還發現合唱團的成員還會釋放出催產素（oxytocin）荷爾蒙，這種荷爾蒙有時也被叫做「愛情荷爾蒙」。

當人們擁抱時會釋放出催產素，它會增加人們彼此之間的信任和聯繫。

唱歌還會刺激大腦釋放多巴胺（dopamine），多巴胺屬於神經遞質，可以影響一個人的情緒，有讓人產生滿足感的功效。

Image copyright Getty Images Image caption 英國辣妹成員在演唱

增加社交互動

根據2017年英國東安格利亞大學的一項調查發現，每周參加免費歌唱活動的人情緒和社交技能都能有所改進。

參加集體合唱可以幫助人們恢復精神健康，提升他們的自我價值和自信心。

英國Liberty Choir合唱團還組織監獄囚犯合唱。一開始，囚犯們還有點不情願。但在唱歌后，囚犯有了眼神交流，同時也增加了安全感。

在過去20年，英國有越來越多人士加入了社區合唱團隊。

研究人員表示，加入合唱團所帶來的社交互動有助於減少孤獨感，改善人們的社交技能。

但對有些成年人來說，加入合唱團並非一件易事。

專家指出，第一天加入集體唱歌就好比是第一天上班一樣，總是有點膽怯和羞澀，的確需要一些勇氣才能邁出這一步。

但是，一但邁出了第一步之後，你將會發現一個神奇的新世界。

因此，如果你之前對唱歌並不熱衷，那麼現在開始也為時不晚。