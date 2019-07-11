英國官方統計：華人是各族裔中收入最高的群體

Image copyright Getty Images Image caption 英國華人受教育程度較高，多從事專業性工作，這是收入比較其它族裔僱員相對較高的一個原因。

英國官方的首次有關統計稱，華裔和印度族裔員工的平均收入高於英國白人員工。但有關統計沒有考慮教育和職業及地區因素。

英國國家統計局有關以不同種族角度研究工資差距的數據顯示，除中印外所有其它族裔的平均工資都低於白人員工。

該統計結果稱，孟加拉族裔僱員群體的平均工資最低，比英國白人僱員平均低20%。

從普遍平均水平而言，少數族裔的平均收入比白人低3.8%。

這些類別是英國國家統計局使用的官方類別。

2018年，英國華裔員工的收入比英國白人員工高出30.9%。

英國國家統計局高級分析師休·斯蒂克蘭表示，出現上述統計結果是沒有考慮到教育背景和職業等因素。一旦考慮這些因素，英國白人和大多數其他族裔群體之間的薪酬差距儘管仍然存在重大差異，但就沒有那麼大的差別。

Image copyright Getty Images Image caption 倫敦是全英國少數族裔人口比例最高的地方，也是平均收入差距最大，高達21.7%的地區。

華人員工時薪

根據2012年至2018年間的稅前每小時總收入中位數統計數據顯示，2018年華人員工的時薪最高，平均每小時的稅前收入為15.75英鎊。

其次是印度裔群體，平均每小時收入13.47英鎊。混血/多種族群體平均每小時工資為12.33英鎊。

英國白人員工群體的平均薪酬為12.03英鎊。

孟加拉裔員工的小時工資中位數最低，為9.60英鎊。收入第二低的是巴基斯坦裔員工，平均每小時10英鎊。

旨在促進中低收入家庭生活水平的英國智庫「決心基金會」2018年發表的一份報告發現，黑人和少數族裔員工的工資明顯低於白人同事。

英國工會聯合會的總書記奧格雷迪說，嚴酷的現實是，即使在今天，種族的差別仍然在決定薪酬差別方面發揮著真正的作用。

她表示，政府的部長們必須採取果斷行動，解決勞動力市場上的不平等和種族主義問題。她表示，顯而易見的第一步措施應該是立即引入強制性的種族薪酬差距報告機制。

英國政府已經就報告機制是否有助於解決少數族裔薪酬差距和職業前景的有關問題進行了諮詢。

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男女差距

英國政府就性別薪酬差距已經出台了強制性報告機制。目前的報告稱，男性高於女性的薪酬差距為9.6%。

英國國家統計局的數據也顯示，各族裔群體男女收入也存在差異。

華裔和印度裔的小時工資率最高，但也是性別收入差距最大的群體。

華裔男性的平均收入比女性高出19.1%，印度裔男性的收入比女性多23.2%。

但是，孟加拉裔女性收入高於男性，差距為10.5%。

不過，英國國家統計局表示，與其他族裔群體相比，該機構採集到的孟加拉裔的樣本數量較小，很容易出現不準確的結果。

倫敦和出生地國別的差距

倫敦是全英國少數族裔人口比例最高的地方，也是平均收入差距最大，高達21.7%的地區。

英國國家統計局發現，倫敦以族裔角度研究收入差距的情況和英國其它地區相反。

Image caption 英國國家統計局以不同族裔角度考察員工收入比較列表，顯示華裔和印度裔員工平均收入高於其它族裔員工。

在倫敦，少數族裔僱員的平均收入比白人僱員的平均收入平均低21.8%。

英國國家統計局還表示，一個人出生地的不同可能會影響他們的薪水水平。

該機構發現，如果考慮到教育等因素，如果是出生在英國，不論是印度裔還是華裔，與英國出生的白人僱員平均收入沒有統計意義上的差別。

例如，印度族裔群體中幾乎1/3的員工都在從事專業工作，這就意味著他們往往工資較高。