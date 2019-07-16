迪士尼《獅子王》重拍版：複製自己的懷舊情懷
你有沒有試過，當你精疲力竭，或者感覺到沮喪的時候，唯一能夠令你開心的，就是一部好的兒童電影？
又有多少時候，一部迪士尼（Disney）的作品，幫助你找回勇氣和力量？
那種讓自己沉浸在另一個世界、讓時光倒流回過去某個時刻的美好和愉悅的感覺，令人難以抗拒。
而這種情懷，似乎也正是迪士尼特別擅長製造的。
但是，情懷是否又是一種可以採之不盡的東西？
人生低谷時，需要懷舊
「人們總是喜歡懷舊的，」倫敦國王學院（King's College London）的心理學講師、懷舊文化的專家維加納·凡·蒂爾堡博士（Dr Wijnand van Tilburg）說。
據他的定義，懷舊情懷是「一種對過去所抱有的悵惘和依戀」。
「過去的自己和現在的自己彼此聯通的那種感覺，被人們看作是人生裏非常有意義的東西。」
凡·蒂爾堡博士說，它可以是一種非常有力量的情感，人們在人生低谷的時候會需要它。
「這些懷舊的回憶能給過去塗上某種玫瑰般的色彩，給人美好的感覺。」
迪士尼今年推出新版《獅子王》（Lion King），這是他們今年的第三部重拍作品——之前已經有《小飛象》（Dumbo）和《阿拉丁》（Aladdin）先後推出。
而此前幾年，迪士尼亦已經推出過重拍版的《仙履奇緣》（Cinderella，《灰姑娘》，2015年）、《森林王子》（Jungle Book，2016年）和《美女與野獸》（Beauty and the Beast，2017年）。
此外，迪士尼還宣佈將推出《花木蘭》（Mulan）和《小美人魚》（The Little Mermaid，《小魚仙》）的重拍版，而傳聞中正在籌拍的重制經典還有很多。
沒有創新的懷舊，就沒有意義
薩姆埃爾·瓊斯（Samuel Jones）現年22歲，是YouTube影評頻道NitPix的創始人之一。他說：「人們總希望抓住過去。」
「現在的電影大多數都是續集和重拍，它們是讓我們停留在另一個世界的方式。」
瓊斯說，我們現在之所以如此容易被拽進懷舊情懷裏面去，技術是其中一個原因。
他認為，互聯網和社交媒體本該是打破社會的邊界，將我們所有人聚攏到一起的。
但是相反，「我們意識到，很多時候它並沒有將任何人聚到一起。我想這可能會令人很迷惑」，而這又會導致人們去「抓住一些他們熟悉的東西」。
NitPix上其中一條最受歡迎的影片標題是：「皮克斯（Pixar）死了嗎？」該影片有超過100萬的觀看量，而且評論欄裏的意見非常兩極。
該影片的觀點是，皮克斯的那些續集在原作過去多年之後推出，卻只不過是前作的影子。
「它們基本上就是在問：『你還記得這個嗎？』」麥克斯·巴德斯利（Max Bardsley）說。他21歲，和瓊斯一樣是NitPix的創始人之一。
「它們叫人難忘或者吸引人的地方，主要就是那些重現過去的時刻。」
瓊斯和巴德斯利還專門製作了另一個視頻「為什麼《超人特工隊2》（Incredibles 2）是一部爛續集？」，繼續批評皮克斯。
巴德斯利認為《超人特工隊2》的問題在於「內容如同被稀釋過，平淡無奇」。
「你應該要將故事向前推，你要重新建構它」。
「如果你要做續集，你就必須要給我們一些新鮮的東西，」他說。
皮克斯推出的產品中，續集佔的比重越來越高。
皮克斯工作室是迪士尼旗下的製作公司，在它最初出品的十部電影裏，只有一部是續集——《玩具總動員2》（Toy Story 2，《反斗奇兵2》），而隨後出品的11部電影中，卻有七部是續集。
對大多數人來說，童年是最安全的
我們常常看到人們為那種懷舊情懷而著迷，而這種體驗不僅是在電影院裏。
22歲的艾米麗·塔爾布特（Emily Talbut）在上大學期間，在佛羅里達州的迪士尼世界（Walt Disney World）打了兩個暑假的工。
她形容自己在那裏的職責是幫助營造一種友好的氛圍，「讓人們笑足一整天」。
雖然很多年輕家庭選擇去迪士尼世界一同玩耍，但艾米麗說，很多成年人也會選擇不帶小孩，純粹為了度一個浪漫的假期，或單身派對。
「你會看到有些人來這裏是沒帶小孩，他們比小孩更加熱衷迪士尼，」她接受BBC電台第一頻道《新聞節拍》（Newsbeat）節目訪問時說。
艾美麗認為，「逃離現實」是人們喜歡沉浸在迪士尼樂園的主要原因之一。
「就是想要回到童年，」
「那些電影我們都看過無數次，於是能夠以另一種方式體驗它是非常吸引人的，」
「而且那是一個非常安全的地方——當你走進公園，你就不用去管外面的世界了。」
太多、太快
不過，作為一個迪士尼的大粉絲，艾米麗卻有些擔心，重拍經典的吸引力可能正在消退。
「重拍得有點太頻密了，失去重看故事的新鮮感，」她說。
「我不確定是不是每一部都會有那麼強的感召力。」
迪士尼的老闆鮑勃·艾格（Bob Iger）在談論迪士尼旗下另一個產品「星球大戰」（Star Wars）系列的時候也表達過類似看法。
去年《星球大戰》人物韓·索羅（Han Solo）的外傳電影令觀眾失望，之後艾格承認，迪士尼推出的「星戰」系列電影「太多、太快」。
但這還是未能阻止迪士尼推出新的三部曲，預計分別在2022、2024和2026年公映。
《小飛象》在三月上映時反響平庸，大概也同樣反映出迪士尼的疲態。
五月的《阿拉丁》又在票房上表現不俗。
《花木蘭》則是下一部獲得「真人版」重拍待遇的作品，將在2020年初上映。
在那之後，迪士尼還有九部已經宣佈的「未定名迪士尼真人版」電影，在2021至2023年間陸續推出。
我們只知道，其中一部將是《小美人魚》的重拍版。
而且，我們很可能還會看到更多老動畫片的重拍版。有報道指，迪士尼正在籌劃《鐘樓駝俠》（Hunchback of Notre Dame）、《星際寶貝》（Lilo & Stitch）, 《小飛俠彼得·潘》（Peter Pan）和《匹諾曹》（Pinocchio）等等經典作品的重拍。
而《森林王子2》也正在籌備當中。
懷舊幫助我們找到意義
「懷舊情懷是一種很強的社會元素，它令人們感覺人生有意義，」研究懷舊文化的專家凡·蒂爾堡博士說，「研究顯示，人們利用懷舊的記憶來尋找美好的感覺。」
他還表示，對於「當下缺乏歸屬感，或者覺得有點找不到意義的人們」來說，會更容易產生懷舊的情懷。
有證據顯示，時下的年輕人對家人和朋友，會感覺比以往任何時候都更加疏離，而懷舊情懷可能正是我們應對這種疏離的方式。
「我們所有人都已經長大了，不得不去過正常的成年人生活，」艾米麗·塔爾布特說。
「但是，我想，能回到過去還是很開心的。」