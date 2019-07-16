阿波羅登月50週年：太空探索大飛躍前前後後

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1969年7月20日，美國成為第一個將人類送上月球的國家，距今已近50年。

阿波羅11號成功讓人類登陸月球是美國和世界歷史的重要一刻，當時究竟發生了什麼？為什麼這一刻如此重要？

美國為何要登月？

1957年蘇聯發射第一顆人造衛星後，美國和蘇聯展開了一場太空競賽。

1961年，肯尼迪（John F Kennedy）當選美國總統時，許多美國人認為他們在技術競爭中輸給了蘇聯，那年蘇聯實現了第一次載人航天飛行。

美國也決心要完成首次載人任務，1962年肯尼迪作了一次著名演講，宣佈：「我們選擇登月！」

兩國隨後一直進行太空競賽，1965年蘇聯成功將一艘無人飛船著陸月球。

美國的計劃是什麼？

美國國家航空航天局（NASA）投入大量資源，實施阿波羅計劃（Apollo）。大約有40萬人參與，成本達250億美元。

Image copyright NASA Image caption 土星5號火箭

三名宇航員被選中執行阿波羅11號任務：巴茲·奧爾德林（Buzz Aldrin）、尼爾·阿姆斯特朗（Neil Armstrong）和邁克爾·柯林斯（Michael Collins）。

美國的計劃是由威力強大的土星5號（Saturn V）火箭裝載著阿波羅指揮艙、服務艙和登月艙發射升空。阿姆斯特朗和奧爾德林進入登月艙並降落到月球表面，而柯林斯則留在指揮艙和服務艙中。

有出錯嗎？

1967年，美國進行阿波羅1號載人飛行測試。但是在例行測試期間發生意外，大火席捲指揮艙，導致三名宇航員死亡，載人太空飛行計劃因此擱置數月。

阿波羅11號執行任務期間，與地面控制人員出現通訊問題。電腦上響起宇航員以前從未聽到過的警報，登月艙也在距離目標區域較遠的地方著陸。

月球上行走

儘管出現問題，但7月20日——在離開地球後110個小時後，阿姆斯特朗成為第一個登上月球的人。20分鐘後，奧爾德林也登上月球。

阿姆斯特朗的聲音通過電視傳到了世界的各個角落，並寫入歷史：「對一個人來說，這是一小步，但對人類來說，這是一次飛躍。」

Image copyright NASA Image caption 巴茲·奧爾德林、尼爾·阿姆斯特朗和邁克爾·柯林斯

阿姆斯特朗和奧爾德林在登月艙外待了兩個多小時，他們在月球表面採集樣本、拍照，並進行了一系列科學實驗。

在完成月球探測後，兩名宇航員成功與指揮艙和服務艙對接。他們返回地球，於7月24日降落在太平洋。

據估計，全球6.5億人觀看了首次登月，美國向全球觀眾成功展示自己的實力。

當時的美國在經歷肯尼迪遇刺、大城市種族騷亂以及軍事介入越南混亂的十年後，民族自信被登月的成功全面提升。

我們怎麼知道確有其事？

到1972年底，美國六次將宇航員送到月球，可直到今天仍有陰謀論稱登月是精心虛構的。

但是，美國國家航空航天局自2009年就有一艘偵測飛船環繞月球飛行，帶回高分辨率的照片。照片顯示阿波羅號在月球表面探索的痕跡，如腳印和車輪軌道。除此之外，還有從月表帶來的岩石作為地質證據。

登月有何意義？

美國仍是唯一將人類送上月球的國家。不過俄羅斯、日本、中國和歐洲航天局、以色列和印度已經向月球發射了探測器，或者在月球表面著陸。

Image copyright NASA Image caption 據估計，全球6.5億人觀看了首次登月，美國向全球觀眾展示了自己的實力。

國家進行這些項目意味著擁有技術實力，但也有務實的考量，如探索月球資源。

在兩極發現的冰可能使飛船更容易進入太空深處，因為其含有氫和氧，可以給火箭提供燃料。人們也有興趣在月球上開採黃金、鉑和稀土金屬，不過目前還不清楚開採這些資源的難度。

首次登月你可能不知道的四件事

土星5號仍然是有史以來最大的火箭。土星5號高度超過100米，重2800噸，發射時每秒燃燒約20噸燃料，可以產生3450萬牛頓的推力。

阿波羅乘員艙的空間相當於一輛大型汽車。阿姆斯特朗、奧爾德林和柯林斯在一起度過8天，他們往返月球在乘員艙中飛行100萬英里。在發射和著陸的過程中，宇航員們被綁在像凳子一樣的「沙發」上，最寬處有3.9米。

Image copyright NASA Image caption 登月艙

精通數學的非裔美國女性幫助研究了去月球的路線。美國國家安全局僱傭了大量的女性數學家，這些「人類計算機」大多是非洲裔美國人。她們處理數據、進行複雜的計算，對太空項目的成功起到了至關重要的作用。

現在仍無人知道阿波羅11號登月艙在哪裏。一共有10個登月艙被送入太空，6個登月艙將人類送上月球。登月艙由上升級和下降級組成，一旦被使用上升級就會脫離，要麼墜落在月球上，要麼在地球大氣層中被燒燬，要麼圍繞太陽轉動。但並不是每次都能發現它們最終的降落地點。