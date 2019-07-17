Image copyright Bank of England Image caption 圖靈在眾多候選人中獲勝，成為英國50英鎊新紙幣上的名人。

英國央行宣佈了最新版50英鎊紙幣設計，上面的新面孔是被譽為人工智能（AI）之父的數學奇才艾倫·圖靈（Alan Turing）。

這位數學奇才還曾為第二次世界大戰盟軍打敗納粹德國立下汗馬功勞：他破譯了德軍的密碼，了解了德軍的動向，掌握了戰爭的主動權。所以有種觀點認為，如果沒有圖靈破解密碼，二戰還會多打幾年。他算得上「書生報國」的經典案例。

他還是蘋果電腦創始人喬布斯崇拜的偶像，甚至有傳言說，蘋果電腦聞名於世的公司圖標logo—— 一個被咬過的蘋果，就是要致敬吃毒蘋果而英年早逝的圖靈。

英格蘭銀行行長馬克·卡尼表示：「圖靈是一位傑出的數學家，他的工作對我們今天的生活方式產生了巨大的影響。作為計算機科學和人工智能之父，以及二戰英雄，圖靈對人類的貢獻是非常深遠的。圖靈是一個巨人，現在很多人都站在他的肩上。」

艾倫·圖靈究竟有怎樣的不平凡人生？

數學奇才

1912年6月23日圖靈出生於倫敦，從小天資聰慧。9歲時他就讀的小學校長曾給他以下評語：「我見過聰明的孩子和勤奮的孩子，但艾倫是個天才。」

1922年，10歲的他開始著迷於國際象棋，經常自己一個人長時間思考複雜的棋局。

Image copyright Getty Images Image caption 英格蘭銀行行長馬克·卡尼表示：圖靈是一個巨人，現在很多人都站在他的肩上。

圖靈13歲時，雖然數學老師讚揚他是天才少年，但在一所重視人文和經典教育的學校裏，他的數學天份並未得到認可。儘管他上課時經常心不在焉，考試時卻總是得高分，這讓老師們既生氣又無可奈何。

在中學時期，他與另一個天資聰慧的男同學克里斯朵夫·莫爾卡姆（Christopher Morcom）成為至交，甚至有人認為，克里斯多夫是圖靈的「初戀」。然而這位好朋友1930年不幸因肺結核去世。 痛失摯友的圖靈從此更加專注於科學研究，希望實現好朋友的遺志。

1931年，圖靈進入劍橋大學國王學院專攻數學。在劍橋大學濃厚的學術環境裏，圖靈彷彿如魚得水，學業和社交活動都非常成功。他參加了划艇隊，長跑也創下優異的成績。

1934年，圖靈以最優異的一等榮譽成績畢業。高水平的畢業論文使年僅22歲的圖靈成為劍橋大學國王學院的院士。

1936年，圖靈前往美國普林斯頓大學繼續深造，並於1938年獲得博士學位。正是在普林斯頓大學，他研究出了極具開創性的想法，其中包括可以解決複雜運算的「通用計算機」的概念。

後來圖靈因這個想法發明的圖靈機，也讓他在很大程度上被視為數字計算機之父。至今，劍橋大學國王學院的計算機房，都仍以圖靈的名字命名。

另外，他還研究密碼學。

1939年第二次世界大戰爆發，圖靈被邀請加入政府密碼和暗號學校（Government Codes and Cypher School）， 這是後來英國情報安全機構——政府通訊總部（GCHQ）的前身。

他領導的小組成功破譯了德國的密碼系統恩尼格瑪（Enigma），使英國事先了解到德國的軍事指揮和計劃，在戰爭中贏得情報戰從而使盟軍佔了先機。

「社會異端」

1949年，圖靈因為二戰中的傑出貢獻被授予大英帝國勳章（Order of the British Empire， OBE），還被任命為曼徹斯特大學計算機實驗室的副主任。

Image copyright Reuters Image caption 英國政府通訊總部（GCHQ）是英國國家安全機關。艾倫·圖靈雖因為二戰時期傑出的解碼工作被授予大英帝國勳章，其後卻因為是同性戀而不能通過這個機構的安全審查。

1950年， 圖靈在他著名的論文「計算機和智能」中第一次提及人工智能問題。

1952年，圖靈向警方報告的一起盜竊案，是這位數學天才人生的轉折點。在案件調查中警方發現，盜竊案嫌疑人實際上與圖靈發生過性關係。

當年的英國，同性戀仍然為法律不容，圖靈被判犯下「嚴重猥褻罪」。為避免牢獄之災，更為了保護自己學術研究的資格，他同意接受激素注射(俗稱「化學閹割」)。這對他的身體造成極大的傷害，從此一蹶不振。

儘管身體遭受折磨，都未能使他保留住為政府通訊總部工作的資格。從此他再也沒能參加破譯密碼的工作。

1954年6月7日，圖靈被發現死在臥室牀上，身邊有一個被氰化物污染的蘋果。當時的調查得出結論說，他是服毒自殺。不過這一結論最近也遭到質疑。研究圖靈的專家認為，圖靈是在實驗中不慎吸入氰化物意外死亡。

無論怎樣，一代數學奇才、計算機科學和人工智能概念的始創人艾倫·圖靈，就這樣英年早逝，年僅42歲。

2009年9月10日，在圖靈去世55年之後， 英國時任首相戈登·布朗代表政府正式向圖靈致歉。他說，圖靈受到的對待是「駭人聽聞」和「完全不公平的」，英國對圖靈「虧欠了太多太多」。

布朗說：「我們非常抱歉，你本應該享受更美好的生活。」

在英國央行宣佈艾倫·圖靈成為50英鎊紙幣新面孔之後，首相特蕾莎·梅發了一個推特。她讚揚圖靈在數學和計算機科學領域的先驅成就，以及在結束第二次世界大戰過程中所發揮的關鍵作用。

她還寫道：艾倫·圖靈將出現在50英鎊紙幣上。「還有什麼能比這樣的方式更能紀念他的成就以及LGBT群體為國家所作的傑出貢獻呢！ 」