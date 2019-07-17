家家有本難念的經：夫妻間如何避免為錢不和

Image copyright Getty Images Image caption 金錢經常是夫妻和家人爭吵的焦點

你有沒有因為金錢問題跟你的配偶或親友鬧過矛盾？如果沒有，你可能屬於極少數。

大多數人都可能有過這方面的經歷。跟親友談錢會令許多人不自在，但是現實生活中這又是難以避免的。錢的問題搞不定會影響夫妻感情，造成家庭關係緊張。

根據英國國家統計局最近的一次調查，錢是破壞夫妻關係的最主要原因之一。不僅如此，它也是親人和朋友之間關係緊張的最常見因素。

由金錢所引起的矛盾都包括哪些呢？

節衣縮食VS揮霍無度

Image copyright Getty Images Image caption 人們對金錢的態度跟成長的經歷有關。

有時人們為錢的事爭吵，往往跟對金錢態度不同有關。

這可能與每個人小時候的生活環境以及經歷有關。當然，也有例外。比如，如果你小時候家境拮據，處處受限制。長大後有了錢很可能成為一個大手大腳的人。

錢對不同的人有著不同的意義：對有些人來說，錢意味著安全保障；對另外一些人來說，它可能意味著自由。

有人為所愛的人出手大方，是一種愛的表達方式；而在另外一些人眼裏，錢是地位和權力的象徵。

人與錢的關係錯綜複雜。因此，當我們與那些持不同金錢觀念的人在一起時很可能會產生矛盾和誤解。

你可能對錢十分小心謹慎，所以可能對你伴侶花錢買新衣服、出去玩耍看不慣。但反過來，你的伴侶可能覺得你也不要老對錢攥得那麼緊，該享受也要享受一把。

這無疑會對兩人關係帶來一些問題。

夫妻之間的金錢帳

Image copyright Getty Images Image caption 夫妻間的金錢該如何把握？

當你們剛確立感情時，如何把「我的錢」和「你的錢」變成「我們的錢」可能會很棘手。

你們是二一添作五，一人一半呢？還是有其他更好的辦法？

但如果當其中一方失業被裁，或是剛生了小孩情況發生了改變，該怎麼辦呢？這時，就需要雙方坐下來協商，哪種方式更合適？

再比如，如果其中一方繼承了一大筆遺產，是否會與對方一起分享這筆錢？

如果伴侶雙方收入差距懸殊又該怎麼辦？它可能會造成雙方權利失衡，一方會覺得受到局限，無法做自己想做的事，只能依賴另一方。

這些都可能成為關係緊張的源泉。

相互不信任

Image copyright Getty Images Image caption 你對你伴侶的金錢態度有多大信心？

如果你的妻子花錢如流水怎麼辦？

英國人詹姆斯的妻子就是這樣的典型。他的妻子用家裏的信用卡瘋狂購物，花了數千英鎊，而且根本就沒有告訴老公。

當詹姆斯發現後非常生氣，簡直感覺被背叛了一樣。

通常，在兩人關係的一開始信任度會很高。但如果你們兩人對金錢的態度有所分歧時，這種相互信任就會嚴重受損。

要想化解這一矛盾，雙方必須要坦誠相待。

借不借錢？

當有人跟你借錢時，你會怎麼辦？

借錢者或許是一個處於金錢困境的朋友，也可能是家人、親屬。

你可能欣然地同意借給他們一筆錢。然而，人家卻把這筆錢當成一個禮物根本不想償還。

為了避免這種情況，你可以一開始就說清楚，你到底需不需要對方償還。

開誠佈公和明確交流比什麼都重要。

專家提供的避免為錢爭吵的六大技巧 選擇最佳時機來討論金錢問題 選擇時機很重要。時機選得好可以避免引發爭吵。 不要批評矮化對方 表達自己想法，但避免指責和批評對方。 經常討論收支預算 你們需要建立一個機制，例如每周或是每月開會討論財政問題。檢查一下協議遵守的情況。同時看看有什麼需要改變。 態度坦誠 如果你想讓伴侶理解你，那就必須要誠實。 認真傾聽對方意見 注意傾聽和理解對方。 尊重對方 你們需要奠定一個相互尊重和合作的信任關係。這樣才能以誠相見，無所擔憂。

省錢竅門

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