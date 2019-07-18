美國奇人奇事：他為什麼與世隔絶30年？

Image copyright Getty Images Image caption 林中隱士奈特

1986年，20歲的美國小伙子克里斯多夫·奈特（Christopher Knight）做出一個驚人之舉。而且，一氣就堅持了27年。

對許多人來說，孤身一人，連個說話人都沒有肯定受不了。但奈特卻正好相反。

隱士生活

一天，20歲的奈特把車開到緬因州鄉下的森林中。隨後，他棄車徒步走進森林，身上只帶一些最基本的生存用品。從此就再也沒有出來，直到被人發現。

奈特安家的地方是一塊茂密的森林，雖然它距離附近夏季度假木屋營地走路只有幾分鐘，但卻十分隱蔽。

奈特在這裏安營扎寨，一呆就是27年。

柰特隨身所帶的行囊和物品極少，就連帳篷也是一頂很薄的尼龍帳篷，更別提食品了。

他之所以可以生存這麼多年，主要是靠附近的度假營地。

Image copyright Getty Images Image caption 奈特的住所

奈特經常偷襲這些度假小木屋（這裏有上百所供人們夏季度假用的木屋）以及營地的社區中心，以獲取生存必需品。

通過這種手段，奈特可以獲得食品、衣服、鞋子、書籍、手電、電池等生活用品。

每次奈特去偷東西時都盡量把破壞和損失降到最低，他只拿自己需要的。

然而，由於多年來他必須靠這種手段維生，偷襲次數累計超過一千次，終於引起了警察的注意。

最終，他不幸落入警察所設的圈套，被當場抓獲。

由於盜竊罪，奈特被投入監獄，從此也結束了他的隱士生活。

Image copyright Andrew Lichtenstein Image caption 緬因州的森林

拒絶採訪

芬克爾（Mike Finkel）是一名作家，他把奈特的故事寫了出來，書名叫《森林中的陌生人》（ The Stranger in the Woods: The Extraordinary Story of the Last True Hermit）。該書講述了奈特這一非同尋常的隱士經歷。

為寫這本書，芬克爾曾到獄中探望過奈特，問他為什麼要這樣做。是不是犯了罪？還是因為某件事情難為情，才想獨處，不願見人？

但奈特說都不是。他就是受到一種引力的牽引，想獨善其身。只有一個人的時候他才覺得最自在。換句話說，奈特就想這樣做，就喜歡這樣做。

Image copyright Getty Images Image caption 奈特的一些家當

非同尋常

最令人難以置信的是，在27年的隱居生活中奈特除了一次偶遇一名登山者，打了一聲招呼外（簡短的一個字Hi），沒有與任何人說過一句話。

要知道，緬因州的冬天氣溫可以降至零下20度，但奈特說他從未生過火取暖，因為那樣會很容易引起別人的注意。這簡直不可思議。

芬克爾表示，別說27年，如果誰能在緬因州的冬天不點火，在薄薄的尼龍帳篷中過一個星期或一個月就足以讓人肅然起敬了。

但奈特是如何做到的呢？據他本人講，他大約在晚上7點鐘就睡覺，然後定個鬧表在凌晨3點鐘起牀，因為凌晨3點左右是夜間溫度最低的時間。

所以，他通常在這時候醒來，在林中行走以保持溫暖。

那奈特又是如何打發每天的時光呢？他可以看看書、做做填字遊戲什麼的。剩下的大把時間，奈特所做的可能就是我們平常人所說的「無所事事」了。

可以想像一下，如果你一個人被困在電梯裏30分鐘，沒有手機、沒人說話，什麼都做不成、那種憂心忡忡的感覺吧。

但奈特卻能在一片林中一呆就是27年，不與人說一句話。

孤獨和寂寞？

但奈特告訴芬克爾，在這27年中，他沒有一天曾感到孤獨和寂寞。

恰恰相反，他感覺自己完全和周圍的世界融為一體。而且，他並不是借助外部力量，比如藥物來做到這一點。他完全憑借自己獨處的力量，真的讓人無法想像。

由於盜竊罪，奈特被監禁了7個月。在獄中，除了作家芬克爾之外，他不接受任何記者的採訪。

為了揭開隱士生活的真面目，BBC記者格雷瓦爾（Shabnam Grewal）找到了一名長年隱居在蘇格蘭的英國女作家莎拉·梅特蘭（Sara Maitland）。

Image caption 英國女作家莎拉·梅特蘭

克林頓總統同窗好友

梅特蘭是英國知名女作家，女權主義者。她畢業於牛津大學，曾是美國前總統比爾·克林頓的大學好友。

梅特蘭的書包括A Book Of Silence，中文譯本為《我自靜默向紛華》。她有兩名已經成年的子女。但後來過著長年隱居的生活。

她住在自己修建的一個簡樸美麗的房子中。從房門前就可以看到一望無際的蘇格蘭高地。

梅特蘭說，許多人認為做隱士是一種自私行為。人們往往會覺得你是不是有精神健康問題等等。

但梅特蘭表示，獨處和隱居能讓她沉浸在喜悅中。她說，只有在一片沉靜中她才能體會到這種喜悅，徹底的快樂。

梅特蘭信基督教。她表示，隱居生活所帶來的靜寂讓她更能貼近上帝。對她來說，就好像是天堂一樣。

可能一般人很難體會這種感覺。梅特蘭解釋說，你需要獨處一段時間後才能開始有感覺。

在《我自靜默向紛華》的書中，梅特蘭列舉了自己以及其他「隱士」們的經歷。

根據梅特蘭，隱居可以帶來一系列的好處，包括打破個人禁錮和枷鎖，成為真正的自我。

你不用去取悅他人、可以盡情挖鼻孔、大聲歌唱、甚至可以不穿衣服。

Image caption 蘇格蘭高地

她還表示，隱居可以強化身體的感官，使它們更敏感。這其中包括味覺、聽覺和觸覺等等。

梅特蘭說，她獨處了一段時間後可以聽到聲音。事實上，幻聽現象是許多隱士的一種常見經歷。

梅特蘭介紹，她可以聽到自己房屋中傳出的合唱團的聲音，而且是用拉丁語演唱的。

梅特蘭表示，她非常享受這樣獨處的靜寂生活，因為這是她的選擇。但如果是違反個人意願被迫關禁閉，那則完全是另外一回事了。

聯合國酷刑問題特別報告員曾呼籲禁止單獨監禁或隔離監禁的懲罰，因為它被認為是一種極端殘酷的懲罰手段。

改變態度？

生活中，如果小孩犯了錯，家長會讓小孩一個人到屋子裏呆著，作為懲罰。

梅特蘭建議應該改變這種做法，讓獨處成為一種獎勵措施，賦予獨處更積極的意義。

對奈特而言，這再正確不過了。他希望在寂靜的森林中度過一生，不需要任何人的陪伴。而且，他希望悄悄地地在林中死去，身後什麼都不留。

奈特故事的作者芬克爾表示，在這個社交媒體盛行的紛雜世界，居然有像奈特這樣的男子。他就想過一種不為人知的生活。

「他從來沒有相機。他從來不記日記。他一無所有，就希望默默無聞地生活，而且差點就成功了。」