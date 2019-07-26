兒童焦慮症：英國專家向家長提出六大建議

Image copyright Getty Images Image caption 極度焦慮讓人麻木

兒童與成人一樣，也會不時擔心和焦慮。有些孩子，甚至可能會過於焦慮，無法正常玩耍。

英國雷丁大學（Reading University）的克里斯維爾教授（Cathy Creswell）的最新研究顯示，其實家長可以做些工作幫助孩子減輕焦慮的折磨。

克里斯維爾教授已經撰寫過幾本如何克服兒童焦慮症的書，並將針對兒童焦慮症所做研究中找到的六大實用、有效辦法總結如下。

1）不要說：別擔心，這種事不會發生

Image copyright Getty Images Image caption 恐懼不會一成不變，要凖備好面對不同時期的焦慮和害怕

4至8歲的兒童可能會怕鬼，對惡魔甚至日常動物感到害怕。

年齡稍大些的兒童更容易擔心害怕遭遇生活中確實存在卻極少發生的事情，如謀殺、恐怖主義或核戰爭。

Image copyright Getty Images Image caption 承認孩子的恐懼

無論孩子多大，都不要簡單地忽視他們的擔心、焦慮和恐懼；簡單地安慰他們這些事情都不會發生，或暗示他們這麼想傻乎乎，都不能從根本上幫助孩子免於焦慮。

相反，家長真正應該做的，是正視和承認小孩的恐懼與擔心，並對他們表示理解。

2）不因孩子憂慮而改變日常

Image copyright Getty Images Image caption 沒有必要幫孩子想辦法，而是讓他們自己想出解決辦法，如果他們要求幫忙才幫忙。

不要圍繞孩子的擔心害怕而改變日常生活，否則就讓孩子沒有機會學習到他們是可以應對生活當中讓他們害怕的事情。

如果你的孩子怕狗，見到對面有狗過來，你可能想趕快帶孩子避開。但是如果這麼做，釋放出的信息是，孩子對狗的恐懼是正確的。

不圍繞孩子的恐懼而改變生活，並不是說逼迫孩子面對那些讓他們恐懼萬分的東西，相反應該支持他們一步步克服恐懼，直到可以坦然面對。

3）不要幫他們找答案，而是耐心傾聽

Image copyright Getty Images Image caption 不要總是問「怎麼了」，而是觀察孩子的行為而得到更多的信息。

這要求家長不必總是詢問孩子的感受，就能非常理解孩子在什麼時候有怎樣的感受。

一定要確保自己仔細傾聽發現孩子恐懼背後的原因。

Image copyright Getty Images Image caption 溝通是關鍵

家長通常很容易幫助孩子拿出解決方案，但是相反，家長應該讓孩子解釋他們到底害怕什麼，仔細傾聽，因為孩子害怕發生的事情可能是基於某個錯誤的認知。

克里斯維爾教授說，自己小時候很害怕坐高速火車。「我站在月台上看到火車呼嘯而過，我以為坐在火車上就是這樣的感受。」

你只有知道了孩子到底在擔心害怕什麼才能提供到位的幫助。

4）提問幫助他們認識焦慮是多餘的

Image copyright Getty Images Image caption 從小開始培養，循序漸進

例如，可以問他們以前曾發生過什麼事情，讓他們覺得害怕的事情可能會發生。

慢慢地幫助他們看到，他們因為某件事情而引發的擔心，實際上根本不可能發生，或者即便真的發生了，他們也完全有能力應對。

鼓勵並幫助孩子形成心理上的戰略戰術，這樣他們就能管理好自己的恐懼和擔心。

Image copyright Getty Images Image caption 充分利用想像力

例如，如果他們害怕上台表演，就讓他們問自己：可能發生的最壞情況是什麼？

是害怕忘記台詞呢？還是害怕在台上跌倒？

同時也讓他們問自己：最好的情況又是什麼？會不會表演得異常精彩，或是星探會上門讓他們去演一部好萊塢大片？

而最大的可能是，既不會最糟糕，也不會最精彩，應該就是介於最好和最壞之間。

5）慢慢檢測他們的恐懼

Image copyright Getty Images Image caption 幫助孩子學會應對策略，制定計劃

雷丁大學正在做的一件事，就是教育家長培養孩子的自信心：幫助孩子計劃用10個步驟來做成他們害怕擔心的事情。

每完成一個步驟，就讚揚和獎勵孩子。

Image copyright Getty Images Image caption 讚揚有助於孩子建立自信

這些都是家長對孩子所做努力的肯定，同時也鼓勵他們面對棘手難題勇於去嘗試。

6）偶爾焦慮很正常

Image copyright Getty Images Image caption 焦慮擔心是生活的一部分，我們需要學的是如何應對。

但是，如果焦慮經常給孩子造成困擾，讓他們躲避每天應該面對的事情，甚至錯過某些重要的環節，那麼就有必要尋求更多的專家建議。

家長可以閲讀書籍，了解可以採取哪些策略或者與醫生聯繫尋求幫助，開始認知行為治療。

有一點要記住，你不要指望消除孩子生活中的所有焦慮。

Image copyright Getty Images Image caption 生活並不是為了十全十美，而是為了學會怎麼讓生活更美好。

家長的終極目標是幫助孩子對生活當中的不確定因素習以為常，而不是要消除所有擔心。

學會控制自己的情緒，也是孩子成長的一部分。

當我們成年以後，會更好地處理生活中的擔心和害怕，因為我們知道從什麼角度去看問題，而且絶大部分的問題都是我們可以應對自如的。