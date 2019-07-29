英國旅遊新潮：祖孫三代共同度假的原因揭秘

Image caption 越來越多的英國家庭選擇全家幾代人一起度假。

夏天旅遊季節轟轟烈烈地到來，倫敦街頭又出現了遊人如織的景象。眾多英國人也不顧英鎊的疲軟，暑期一定要出門度假。各大旅行公司紛紛推出今夏旅遊新潮流和新攻略。

其中包括追求美酒佳餚的享受型旅行，有年輕人追逐的所謂「Instagrammable destinations 」，值得在Instagram 或·「臉書」（Facebook）這類社交網站上曬圖的旅遊目的地，例如迪拜的世界最高建築「迪拜塔」，巴黎的「埃菲爾鐵塔」，以及布達佩斯的「匈牙利議會大廈」都是2018年以來這些社交網站上「亮相」最多的旅遊點。

相對廉價的機票，更多旅遊目的地的開發，和多元化住宿形式的出現，都促使更多人選擇一年內多次出行，而不是像過去那樣一年只度一次長假。也有越來越多的人不選擇大城市而寧願去偏遠、尚不為眾多遊客青睞的地點去旅遊。

他們有信用卡

在形形色色的旅遊潮流中，英國的旅遊公司發現，不管在英國國內旅遊，還是到海外旅遊，一個明顯的潮流是，一家幾代人一起出行度假的越來越多。

中年人麥克與他的父母斯黛拉和羅伯特，他的孩子詹姆斯與傑西卡，還有伴侶克萊爾今年夏天一起出遊，在一個叫馬特洛克（Matlock）的小城度假。

麥克半開玩笑地說，「他們有信用卡，蠻方便的。」

斯黛拉笑著說，「帶著祖母一起旅遊有好處，他們需要什麼了，知道找誰要錢！」

英國的一些主要旅遊公司都發現了這個旅遊新趨勢 -- 祖孫三代一起出行的現象越來越普遍。雖然各個旅遊公司的數字不同，有的來自旅客出行記錄，有的來自客戶調查，但結果都顯示了同樣的潮流。

三代同遊新潮流

英國最大的旅遊公司之一湯馬斯·庫克（Thomas Cook）的調查顯示，全家一起旅行度假或考慮將來要全家一起出行的人今年達到64%，而2017年只有57%。而英國廉價航空公司EasyJet 的同類調查顯示，73%的人都是全家幾代人一起出行度假的。

另一家廉價航空公司Tui 在今年6月的一個調查發現，79% 接受調查的英國年輕人都表示，願意跟自己的父母一起度假。

Image caption 許多英國旅遊公司發現，祖孫三代一起出行的人越來越多。

維珍航空公司（Virgin）今年4月對1,000 名父母和1,000名祖父母進行了民意調查，發現其中70% 的家庭都曾經全家一起旅行度假。維珍公司說，其中四分之一的祖父母表示，與其他們獨自度假，他們更享受全家人一起旅遊。

除了出國度假之外，也有越來越多的英國家庭選擇在國內度假。一些度假旅館公司和網站也發現，有更多家庭選擇幾代人一起旅行。

經濟方面的考慮

旅遊專家認為，這種旅遊趨勢的其中一個原因是出於經濟方面的考慮。全家幾代一起出遊從家庭經濟支出上來說要更加合算-- 住宿和旅行花費可以一起分攤。對很多英國家庭來說，旅行度假是家庭一年中最大的一筆開支。

帶著爺爺奶奶一大家人一起出行似乎麻煩多多，但是實際上，爺爺奶奶能幫著照看孩子，父母夜間晚歸或早上晚起，都成為可能。

不過，接受調查的大多數人都表示，在當今很多家庭都分散在不同城市甚至不同國家居住的情況下，一家人能湊在一起悠閒度假，絶對是享受天倫之樂的好機會。

對旅遊公司來說，這一趨勢也意味著他們將推出更多合適的度假活動和住宿形式來適應這一潮流。旅遊業界的芮貝卡·哈里斯（Rebecca Harris）說，「一個大家庭出行，就需要有較大的住宿房間， 需要帶浴室的臥房，更寬敞的客廳。一大家人一起度假就要在一起聊天娛樂。所以，寬敞的住宿空間非常重要。」